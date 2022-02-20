Эффект нирваны: 55 лет со дня рождения Курта Кобейна
Nirvana позирует после получения награды на 10-й ежегодной церемонии вручения наград MTV Video Music Awards.
Nirvana позирует после получения награды на 10-й ежегодной церемонии вручения наград MTV Video Music Awards.
Разбитая сценическая гитара Курта Кобейна, выставленная на аукционе.
Разбитая сценическая гитара Курта Кобейна, выставленная на аукционе.
Курт Кобейн играет на барабанах на собрании в средней школе Монтесано, США.
Курт Кобейн играет на барабанах на собрании в средней школе Монтесано, США.
Наряд в стиле гаучо, посвященный рок-звезде Курту Кобейну, дизайнера Антонио Марраса в Милане.
Наряд в стиле гаучо, посвященный рок-звезде Курту Кобейну, дизайнера Антонио Марраса в Милане.
Фотография Курта Кобейна, сделанной голландским фотографом Антоном Корбейном, на выставке в Париже.
Фотография Курта Кобейна, сделанной голландским фотографом Антоном Корбейном, на выставке в Париже.
Поклонница поет песни Nirvana на 10-й годовщине смерти Курта Кобейна в Сиэтле.
Поклонница поет песни Nirvana на 10-й годовщине смерти Курта Кобейна в Сиэтле.
Старый дом Курта Кобейна в Абердине, штат Вашингтон, 2020 год.
Старый дом Курта Кобейна в Абердине, штат Вашингтон, 2020 год.
Девушка рассматривает фотографию покойного певца Курта Кобейна в галерее Addict в Париже.
Девушка рассматривает фотографию покойного певца Курта Кобейна в галерее Addict в Париже.
Курт Кобейн и Дэйв Грол дают интервью Курту Сент-Томасу для WFNX в Бостоне, 1991 год.
Курт Кобейн и Дэйв Грол дают интервью Курту Сент-Томасу для WFNX в Бостоне, 1991 год.
Подписанный автопортрет Курта Кобейна из Nirvana в Беверли-Хиллз, Калифорния.
Подписанный автопортрет Курта Кобейна из Nirvana в Беверли-Хиллз, Калифорния.
Мемориальная доска установлена в память о Курте Кобейне в парке Абердине, штат Вашингтон.
Мемориальная доска установлена в память о Курте Кобейне в парке Абердине, штат Вашингтон.
Кукла Курта Кобейна.
Дом Курта Кобейна в Сиэтле на бульваре Лейк-Вашингтон, США.
Дом Курта Кобейна в Сиэтле на бульваре Лейк-Вашингтон, США.
Гитара Fender Stratocaster, на которой играл Курт Кобейн в Беверли Хиллз, Калифорния.
Гитара Fender Stratocaster, на которой играл Курт Кобейн в Беверли Хиллз, Калифорния.
Толпа смотрит на скамейку в парке, покрытую посланиями, цветами и свечами в честь покойного Курта Кобейна, США.
Толпа смотрит на скамейку в парке, покрытую посланиями, цветами и свечами в честь покойного Курта Кобейна, США.