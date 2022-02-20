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Эффект нирваны: 55 лет со дня рождения Курта Кобейна
Эффект нирваны: 55 лет со дня рождения Курта Кобейна
Эффект нирваны: 55 лет со дня рождения Курта Кобейна
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Короткая, но яркая жизнь Курта Кобейна до сих пор привлекает внимание ценителей музыки по всему миру. Трагическая смерть основателя группы Nirvana в возрасте 27 лет не оборвала его популярности. В честь дня рождения одно из самых известных рок-музыкантов вспоминаем яркие кадры его жизни.
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фото, курт кобейн

Эффект нирваны: 55 лет со дня рождения Курта Кобейна

07:30 20.02.2022
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Легендарному музыканту, основателю группы Nirvana, Курту Кобейну исполнилось бы 55 лет.
Короткая, но яркая жизнь Курта Кобейна до сих пор привлекает внимание ценителей музыки по всему миру. Трагическая смерть основателя группы Nirvana в возрасте 27 лет не оборвала его популярности. В честь дня рождения одно из самых известных рок-музыкантов вспоминаем яркие кадры его жизни.
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© AP Photo / Mark J. Terrill

Nirvana позирует после получения награды на 10-й ежегодной церемонии вручения наград MTV Video Music Awards.

Nirvana позирует после получения награды на 10-й ежегодной церемонии вручения наград MTV Video Music Awards. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Mark J. Terrill

Nirvana позирует после получения награды на 10-й ежегодной церемонии вручения наград MTV Video Music Awards.

© AFP 2022 / Don Emmert

Разбитая сценическая гитара Курта Кобейна, выставленная на аукционе.

Разбитая сценическая гитара Курта Кобейна, выставленная на аукционе. - Sputnik Молдова
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© AFP 2022 / Don Emmert

Разбитая сценическая гитара Курта Кобейна, выставленная на аукционе.

© Photo : Public Domain / Montesano High School

Курт Кобейн играет на барабанах на собрании в средней школе Монтесано, США.

Курт Кобейн играет на барабанах на собрании в средней школе Монтесано, США. - Sputnik Молдова
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© Photo : Public Domain / Montesano High School

Курт Кобейн играет на барабанах на собрании в средней школе Монтесано, США.

© AP Photo / Antonio Calanni

Наряд в стиле гаучо, посвященный рок-звезде Курту Кобейну, дизайнера Антонио Марраса в Милане.

Наряд в стиле гаучо, посвященный рок-звезде Курту Кобейну, дизайнера Антонио Марраса в Милане. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Antonio Calanni

Наряд в стиле гаучо, посвященный рок-звезде Курту Кобейну, дизайнера Антонио Марраса в Милане.

© AFP 2022 / Philippe Lopez

Фотография Курта Кобейна, сделанной голландским фотографом Антоном Корбейном, на выставке в Париже.

Фотография Курта Кобейна, сделанной голландским фотографом Антоном Корбейном, на выставке в Париже. - Sputnik Молдова
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© AFP 2022 / Philippe Lopez

Фотография Курта Кобейна, сделанной голландским фотографом Антоном Корбейном, на выставке в Париже.

© AP Photo / Kevin P. Casey

Поклонница поет песни Nirvana на 10-й годовщине смерти Курта Кобейна в Сиэтле.

Поклонница поет песни Nirvana на 10-й годовщине смерти Курта Кобейна в Сиэтле. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Kevin P. Casey

Поклонница поет песни Nirvana на 10-й годовщине смерти Курта Кобейна в Сиэтле.

CC BY 4.0 / Thayne Tuason / Kurt Cobains House Aberdeen (cropped image)

Старый дом Курта Кобейна в Абердине, штат Вашингтон, 2020 год.

Старый дом Курта Кобейна в Абердине, штат Вашингтон, 2020 год. - Sputnik Молдова
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CC BY 4.0 / Thayne Tuason / Kurt Cobains House Aberdeen (cropped image)

Старый дом Курта Кобейна в Абердине, штат Вашингтон, 2020 год.

© AFP 2022 / Bertrand Guay

Девушка рассматривает фотографию покойного певца Курта Кобейна в галерее Addict в Париже.

Девушка рассматривает фотографию покойного певца Курта Кобейна в галерее Addict в Париже. - Sputnik Молдова
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© AFP 2022 / Bertrand Guay

Девушка рассматривает фотографию покойного певца Курта Кобейна в галерее Addict в Париже.

CC BY-SA 4.0 / Julie Kramer / Cobain Grohl StThomas (cropped image)

Курт Кобейн и Дэйв Грол дают интервью Курту Сент-Томасу для WFNX в Бостоне, 1991 год.

Курт Кобейн и Дэйв Грол дают интервью Курту Сент-Томасу для WFNX в Бостоне, 1991 год. - Sputnik Молдова
9/15
CC BY-SA 4.0 / Julie Kramer / Cobain Grohl StThomas (cropped image)

Курт Кобейн и Дэйв Грол дают интервью Курту Сент-Томасу для WFNX в Бостоне, 1991 год.

© AFP 2022 / Valerie Macon

Подписанный автопортрет Курта Кобейна из Nirvana в Беверли-Хиллз, Калифорния.

Подписанный автопортрет Курта Кобейна из Nirvana в Беверли-Хиллз, Калифорния. - Sputnik Молдова
10/15
© AFP 2022 / Valerie Macon

Подписанный автопортрет Курта Кобейна из Nirvana в Беверли-Хиллз, Калифорния.

© AP Photo / David Goldman

Мемориальная доска установлена ​​в память о Курте Кобейне в парке Абердине, штат Вашингтон.

Мемориальная доска установлена ​​в память о Курте Кобейне в парке Абердине, штат Вашингтон. - Sputnik Молдова
11/15
© AP Photo / David Goldman

Мемориальная доска установлена ​​в память о Курте Кобейне в парке Абердине, штат Вашингтон.

CC BY 2.0 / Mediodescocido / Cobain doll

Кукла Курта Кобейна.

Кукла Курта Кобейна. - Sputnik Молдова
12/15
CC BY 2.0 / Mediodescocido / Cobain doll

Кукла Курта Кобейна.

CC BY-SA 2.0 / Etsy Ketsy / KurtCobainHouse

Дом Курта Кобейна в Сиэтле на бульваре Лейк-Вашингтон, США.

Дом Курта Кобейна в Сиэтле на бульваре Лейк-Вашингтон, США. - Sputnik Молдова
13/15
CC BY-SA 2.0 / Etsy Ketsy / KurtCobainHouse

Дом Курта Кобейна в Сиэтле на бульваре Лейк-Вашингтон, США.

© AP Photo / Robyn Beck

Гитара Fender Stratocaster, на которой играл Курт Кобейн в Беверли Хиллз, Калифорния.

Гитара Fender Stratocaster, на которой играл Курт Кобейн в Беверли Хиллз, Калифорния. - Sputnik Молдова
14/15
© AP Photo / Robyn Beck

Гитара Fender Stratocaster, на которой играл Курт Кобейн в Беверли Хиллз, Калифорния.

© AP Photo / Elaine Thompson

Толпа смотрит на скамейку в парке, покрытую посланиями, цветами и свечами в честь покойного Курта Кобейна, США.

Толпа смотрит на скамейку в парке, покрытую посланиями, цветами и свечами в честь покойного Курта Кобейна, США. - Sputnik Молдова
15/15
© AP Photo / Elaine Thompson

Толпа смотрит на скамейку в парке, покрытую посланиями, цветами и свечами в честь покойного Курта Кобейна, США.

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