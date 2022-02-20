https://ru.sputnik.md/20220220/nirvana-55-let-kurt-kobein-49062210.html

Эффект нирваны: 55 лет со дня рождения Курта Кобейна

Эффект нирваны: 55 лет со дня рождения Курта Кобейна

Эффект нирваны: 55 лет со дня рождения Курта Кобейна

2022-02-20T07:30+0200

2022-02-20T07:30+0200

2022-02-20T07:30+0200

фото

курт кобейн

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Короткая, но яркая жизнь Курта Кобейна до сих пор привлекает внимание ценителей музыки по всему миру. Трагическая смерть основателя группы Nirvana в возрасте 27 лет не оборвала его популярности. В честь дня рождения одно из самых известных рок-музыкантов вспоминаем яркие кадры его жизни.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, курт кобейн