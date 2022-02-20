https://ru.sputnik.md/20220220/opasnost-dlya-moldovy-i-otnosheniya-s-rossiey--49075151.html

Дайджест недели: "атлантическая" опасность для Молдовы и отношения с Россией

Дайджест недели: "атлантическая" опасность для Молдовы и отношения с Россией

Угроза НАТО для Молдовы

2022-02-20T11:21+0200

2022-02-20T11:21+0200

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Шаповалов: как вести себя Молдове на фоне противостояния Запада с Россией Шаповалов: как вести себя Молдове на фоне противостояния Запада с Россией

Пойсик: коллективный Запад не интересуется успехами правительства PAS Audio

Кузнецов: почему власти Молдовы не хотят дружбы с Россией Кузнецов: почему власти Молдовы не хотят дружбы с Россией

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik. Истерия, которая была развязана Западом, в том числе американскими и европейскими СМИ, по поводу мнимого нападения России на Украину поразила многих своей абсурдностью и агрессивностью.В этих условиях небольшим государствам, таким, как Молдова, чья роль во внешних геополитических процессах не является определяющей, становится довольно трудно. Особенно учитывая наращивание военного контингента НАТО в соседней Румынии, несмотря на требования России о нерасширении Североатлантического альянса на Восток.Какую тактику выбрать Молдове? Политолог Борис Шаповалов в эфире радиостудии Sputnik проанализировал, какие пути во внешней политике лучше прокладывать нейтральной Молдове, чтобы не быть втянутой в геополитические "водовороты".По его словам, в сложившихся условиях правительство Молдовы должно поддерживать со всеми партнерами прагматические отношения, заниматься развитием товарооборота и экспортных поставок продукции в эти страны."К сожалению, руководители от партии "Действие и солидарность" (PAS) являются не вполне самостоятельными в политическом смысле людьми. Как правило, это воспитанники западных американских и европейских фондов", – добавил Шаповалов.Как уточнил эксперт, подготовка многих чиновников и назначенцев от PAS позволяет утверждать, что внешнеполитический курс сейчас ведется именно в сторону тяготения к НАТО и Западу, а не к статусу законного, конституционного военного нейтралитета страны."В каждом министерстве у нас есть европейские советники, в силовых структурах есть наблюдатели от западных структур. Сегодня президент, премьер-министр, многие члены кабмина являются гражданами другого государства – одного из членов НАТО", – подчеркнул Шаповалов.Политолог констатировал с сожалением, что мудрую и многовекторную политику при власти PAS Молдове проводить не удастся, поскольку все распоряжения, идущие от дипломатических представительств США и других западных стран, беспрекословно выполняются ставленниками указанной партии.Планы Запада на МолдовуВся текущая неделя в мировой политике прошла на фоне истерии, развязанной западными, американскими и британскими СМИ, о том, когда именно Россия нападет на Украину, хотя официально Москва не раз заявляла, что такой сценарий развития событий невозможен.Отголоски этой выдумки западных СМИ и ряда политиков из США дошли и до нейтральной по конституции Молдовы. Государственный департамент США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию приднестровского региона и воздержаться вообще от поездок в Молдову.И все же в качестве кого видят на Западе нашу республику и как намерены использовать США и их союзники по НАТО эту территорию? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал генеральный директор Института региональных проблем из Москвы Дмитрий Журавлев."Для Запада выжимать соки из Молдовы – мало. Главное – поставить под полный контроль территорию, которая гораздо ближе политически к Москве, чем Лондон и Берлин", – сказал собеседник.Политолог добавил: истерия коллективного Запада вокруг территории Украины и Молдовы и возможного "вторжения" России направлена, главным образом, и на то, чтобы на фоне паники спровоцировать вывод капитала и закрытие оставшихся предприятий. Так, по мнению эксперта, территории упомянутых постсоветских государств окончательно будут превращены в вассалов США, хотя по Конституции и являются и независимыми, и суверенными.Напомним, 26 сентября 2021 года из США в Молдову прибыла первая партия военного оборудования для Национальной армии на общую сумму 5 миллионов долларов. Из этой суммы Молдова заплатила 1 миллион.Поставка военной техники – это часть плана развития и преобразования Национальной армии в соответствии с положениями Стратегии национальной обороны и Пакета инициатив для наращивания оборонного потенциала (DCBI).Безуспешные симпатииЗападные лидеры открыто симпатизируют проевропейским молдавским властям и, исходя из формальной логики, должны быть заинтересованы в успехе правящей партии, однако с этим умозаключением в эфире студии Sputnik Молдова не согласился экономический эксперт Михаил Пойсик.Эксперт считает, что равняться нужно на те европейские страны, которые сохранили хорошие отношения с РФ и сумели извлечь из этого экономическую выгоду."Нам не нужно лезть в геополитические игры крупных игроков. Отойдите в сторонку, отсидитесь в тишине. Есть страны, которые это понимают: Сербия, Австрия и другие. Они понимают, что за ними стоит их собственный народ, который их привел к власти. Они ответственно поступают перед народом", – сказал Пойсик.По мнению экономиста, у молдавской власти наблюдается перекос понимания того, чьи интересы они должны защищать.Западные политики неоднократно отмечали проевропейский выбор граждан Молдовы как позитивный сдвиг и выражали одобрение действиям партии PAS и президента Майи Санду.И хочется, и колется, и Запад не велит...За последние несколько месяцев руководители страны неоднократно выступали с заявлениями, которые вряд ли можно назвать дружественными и партнерскими в отношениях с Россией. Так, выступая в эфире одного из частных румынских телеканалов, президент Майя Санду, говоря о Приднестровье, отметила, что Россия должна убрать "своих людей" с территории Молдовы. Несколькими днями ранее спикер парламента республики Игорь Гросу, упоминая условия продления контракта на поставки природного газа, и вовсе усмотрел политический подтекст в этом, казалось бы, сугубо энергетическом вопросе.Почему выпады праволиберальной власти в республике все чаще слышны, хотя официальная Москва не раз заявляла о готовности к прагматичному, предсказуемому сотрудничеству? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политический аналитик, доктор права, профессор Александр Кузнецов.По мнению эксперта, и на саммит СНГ не была направлена представительная делегация, хотя республика является полноправным членом Содружества. Кузнецов подчеркивает: официальный Кишинев занял весьма странную позицию и в вопросе поставок российского газа в республику и условий соответствующего контракта."Месседж такой: "Если хотите продавать газ – продавайте. Это не наш газ, а ваш". Да, действительно, продавец должен думать о рынке сбыта, но нужен ли России этот рынок сбыта – Молдова? Кто все-таки более заинтересован? А заинтересован покупатель, то есть Молдова", – отметил Кузнецов.Политолог уверен: Молдове необходим российский газ и снижение цен на него, а они могут быть ниже, что показали на своем примере и Венгрия, и Сербия. Кузнецов настаивает: если бы президент Санду или премьер Гаврилица лично обсудили этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным, все могло решиться в ином ключе.Политолог подытожил: со строительством "Северного потока – 2" и "Южного потока" газораспределительные сети, идущие через Украину и Молдову, уже не являются стратегическими, поэтому именно молдавская сторона должна быть крайне заинтересована в том, чтобы газ поступал бесперебойно именно по этим трубопроводам, а не реверсом и по более высокой цене.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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нато, россия, молдова, опасность