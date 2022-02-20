Дайджест недели: "атлантическая" опасность для Молдовы и отношения с Россией
11:21 20.02.2022 (обновлено: 11:28 20.02.2022)
На фоне наращивания военного присутствия сил НАТО в регионе Восточной Европы и ситуации с Украиной эксперты проанализировали вопросы безопасности Молдовы как нейтрального и миролюбивого государства.
КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik. Истерия, которая была развязана Западом, в том числе американскими и европейскими СМИ, по поводу мнимого нападения России на Украину поразила многих своей абсурдностью и агрессивностью.
Президент Украины Владимир Зеленский
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В этих условиях небольшим государствам, таким, как Молдова, чья роль во внешних геополитических процессах не является определяющей, становится довольно трудно. Особенно учитывая наращивание военного контингента НАТО в соседней Румынии, несмотря на требования России о нерасширении Североатлантического альянса на Восток.
Какую тактику выбрать Молдове?
Политолог Борис Шаповалов в эфире радиостудии Sputnik проанализировал, какие пути во внешней политике лучше прокладывать нейтральной Молдове, чтобы не быть втянутой в геополитические "водовороты".
"Как может вести себя маленькое государство без сырьевых ресурсов, без собственных, получаемых на своей территории энергоносителей? Такое государство, являющееся нейтральным, должно вести себя предельно тихо и спокойно, не ввязываться в "разборки" между геополитическими игроками", – заявил собеседник.
По его словам, в сложившихся условиях правительство Молдовы должно поддерживать со всеми партнерами прагматические отношения, заниматься развитием товарооборота и экспортных поставок продукции в эти страны.
"К сожалению, руководители от партии "Действие и солидарность" (PAS) являются не вполне самостоятельными в политическом смысле людьми. Как правило, это воспитанники западных американских и европейских фондов", – добавил Шаповалов.
Как уточнил эксперт, подготовка многих чиновников и назначенцев от PAS позволяет утверждать, что внешнеполитический курс сейчас ведется именно в сторону тяготения к НАТО и Западу, а не к статусу законного, конституционного военного нейтралитета страны.
"В каждом министерстве у нас есть европейские советники, в силовых структурах есть наблюдатели от западных структур. Сегодня президент, премьер-министр, многие члены кабмина являются гражданами другого государства – одного из членов НАТО", – подчеркнул Шаповалов.
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© Sputnik / Кирилл Каллиников/
Политолог констатировал с сожалением, что мудрую и многовекторную политику при власти PAS Молдове проводить не удастся, поскольку все распоряжения, идущие от дипломатических представительств США и других западных стран, беспрекословно выполняются ставленниками указанной партии.
Планы Запада на Молдову
Вся текущая неделя в мировой политике прошла на фоне истерии, развязанной западными, американскими и британскими СМИ, о том, когда именно Россия нападет на Украину, хотя официально Москва не раз заявляла, что такой сценарий развития событий невозможен.
Отголоски этой выдумки западных СМИ и ряда политиков из США дошли и до нейтральной по конституции Молдовы. Государственный департамент США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию приднестровского региона и воздержаться вообще от поездок в Молдову.
И все же в качестве кого видят на Западе нашу республику и как намерены использовать США и их союзники по НАТО эту территорию? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал генеральный директор Института региональных проблем из Москвы Дмитрий Журавлев.
"Для Запада выжимать соки из Молдовы – мало. Главное – поставить под полный контроль территорию, которая гораздо ближе политически к Москве, чем Лондон и Берлин", – сказал собеседник.
Политолог добавил: истерия коллективного Запада вокруг территории Украины и Молдовы и возможного "вторжения" России направлена, главным образом, и на то, чтобы на фоне паники спровоцировать вывод капитала и закрытие оставшихся предприятий. Так, по мнению эксперта, территории упомянутых постсоветских государств окончательно будут превращены в вассалов США, хотя по Конституции и являются и независимыми, и суверенными.
"Люди, которые производят в Молдове, к примеру, сельхозпродукцию, будут через свои налоги оплачивать бессмысленные военные расходы, которые опять же будут навязываться стране Западом", – подчеркнул Журавлев.
Напомним, 26 сентября 2021 года из США в Молдову прибыла первая партия военного оборудования для Национальной армии на общую сумму 5 миллионов долларов. Из этой суммы Молдова заплатила 1 миллион.
Поставка военной техники – это часть плана развития и преобразования Национальной армии в соответствии с положениями Стратегии национальной обороны и Пакета инициатив для наращивания оборонного потенциала (DCBI).
Безуспешные симпатии
Западные лидеры открыто симпатизируют проевропейским молдавским властям и, исходя из формальной логики, должны быть заинтересованы в успехе правящей партии, однако с этим умозаключением в эфире студии Sputnik Молдова не согласился экономический эксперт Михаил Пойсик.
"Запад успехи нашего правительства интересуют меньше всего. У них одна "проблема" – Россия и Китай. А Молдова, как и Украина сегодня, – это разменная монета в борьбе с Россией. Они готовы ради победы над Россией бороться до последнего молдаванина и украинца", - заявил Пойсик.
Эксперт считает, что равняться нужно на те европейские страны, которые сохранили хорошие отношения с РФ и сумели извлечь из этого экономическую выгоду.
"Нам не нужно лезть в геополитические игры крупных игроков. Отойдите в сторонку, отсидитесь в тишине. Есть страны, которые это понимают: Сербия, Австрия и другие. Они понимают, что за ними стоит их собственный народ, который их привел к власти. Они ответственно поступают перед народом", – сказал Пойсик.
По мнению экономиста, у молдавской власти наблюдается перекос понимания того, чьи интересы они должны защищать.
"Наши же ответственность несут перед Западом, который их продвинул и поддерживает. Они должны думать о прагматичных интересах Молдовы, а не о том, чтобы в ущерб Молдове выслужиться перед коллективным Западом", – сказал собеседник.
Западные политики неоднократно отмечали проевропейский выбор граждан Молдовы как позитивный сдвиг и выражали одобрение действиям партии PAS и президента Майи Санду.
И хочется, и колется, и Запад не велит...
За последние несколько месяцев руководители страны неоднократно выступали с заявлениями, которые вряд ли можно назвать дружественными и партнерскими в отношениях с Россией. Так, выступая в эфире одного из частных румынских телеканалов, президент Майя Санду, говоря о Приднестровье, отметила, что Россия должна убрать "своих людей" с территории Молдовы. Несколькими днями ранее спикер парламента республики Игорь Гросу, упоминая условия продления контракта на поставки природного газа, и вовсе усмотрел политический подтекст в этом, казалось бы, сугубо энергетическом вопросе.
Почему выпады праволиберальной власти в республике все чаще слышны, хотя официальная Москва не раз заявляла о готовности к прагматичному, предсказуемому сотрудничеству? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политический аналитик, доктор права, профессор Александр Кузнецов.
"Это все доказывает, что правящая партия не хочет вести диалог с Россией ни по каким направлениям: ни по решению приднестровского вопроса, ни по поставкам газа. Ни один из верховных политиков не совершил ни одного рабочего визита в Москву", – сказал собеседник.
По мнению эксперта, и на саммит СНГ не была направлена представительная делегация, хотя республика является полноправным членом Содружества. Кузнецов подчеркивает: официальный Кишинев занял весьма странную позицию и в вопросе поставок российского газа в республику и условий соответствующего контракта.
"Месседж такой: "Если хотите продавать газ – продавайте. Это не наш газ, а ваш". Да, действительно, продавец должен думать о рынке сбыта, но нужен ли России этот рынок сбыта – Молдова? Кто все-таки более заинтересован? А заинтересован покупатель, то есть Молдова", – отметил Кузнецов.
Политолог уверен: Молдове необходим российский газ и снижение цен на него, а они могут быть ниже, что показали на своем примере и Венгрия, и Сербия. Кузнецов настаивает: если бы президент Санду или премьер Гаврилица лично обсудили этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным, все могло решиться в ином ключе.
"Даже странам НАТО удалось получить другие тарифы. Россия как поставщик газа может предлагать альтернативные цены в зависимости от результатов переговоров", – уточнил Кузнецов.
Политолог подытожил: со строительством "Северного потока – 2" и "Южного потока" газораспределительные сети, идущие через Украину и Молдову, уже не являются стратегическими, поэтому именно молдавская сторона должна быть крайне заинтересована в том, чтобы газ поступал бесперебойно именно по этим трубопроводам, а не реверсом и по более высокой цене.