https://ru.sputnik.md/20220220/oplatit-gaz-ili-vylechit-detey-kakoy-vybor-sdelala-zhitelnitsa-gagauzii-49072784.html

Оплатить газ или вылечить детей - какой выбор сделала жительница Гагаузии

Оплатить газ или вылечить детей - какой выбор сделала жительница Гагаузии

Женщине с инвалидностью, потерявшей мужа, сложно решиться потратить весь свой доход на оплату лишь фактур за коммунальные услуги

2022-02-20T11:59+0200

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общество

газ

оплата

дети

гагаузия

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КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik. Марианна Тиху – известный в муниципии Чадыр-Лунга человек. Многие годы она занимается общественной деятельностью и спортом, а врожденная инвалидность не мешает ей участвовать в конкурсах красоты и появляться в эфирах республиканских телеканалов.Год назад судьба послала ей еще одно испытание - в страшном ДТП она потеряла супруга. Теперь она вынуждена растить двоих детей на одни лишь пособия. Безудержный рост цен на продукты питания, одежду, услуги и самое главное - на газовое отопление, - нанесли сильный удар по семейному бюджету жительницы Гагаузии."Я получаю доход в 4 тысячи леев, а потому 3627 лей, которые нужно отдать только за газ, - это очень большая сумма. Это просто ужас. Это даже не выживание, это уже предел. Я не знаю, что еще нужно придумать, чтобы так загнать человека в угол. Я бы хотела, чтобы те, кто нам обещал и озвучивал лозунги про лучшую жизнь, пусть скажут, где эта лучшая жизнь", - говорит Марианна Тиху.Решение экономить газ сделало только хуже – в холоде дети моментально заболели. Теперь "сэкономленные" деньги пойдут на лекарства. Помимо оплаты квитанции за газ, еще нужно покупать продукты и одежду детям на весну. Как это сделать в условиях безудержного роста цен в Молдове практически на все – женщина уже не знает. А потому квитанцию за газ она до сих пор не оплатила."Нужно детям покупать и лекарства, потому что они маленькие и болеют время от времени. На весну обоим нужно купить обувь и куртки, а это недешевое удовольствие, все знают, как сейчас все дорого. А у меня требуют все деньги, что я получаю, отдать за газ. Как быть дальше? Это тупик для меня. Нам предлагают экономить, а как? Я, когда получила счет, испугалась и выключила отопление, а у меня ребенок заболел. Что теперь делать? Экономить на здоровье детей? Лучше выключите отопление в президентуре", - сказала она.Марианна Тиху не считает себя слабым человекам. На ее счету сразу несколько побед на спортивных соревнованиях, в том числе и международных, для людей с инвалидностью, а также участие в различных конкурсах красоты. Но социально-экономическая ситуация в Молдове заставляет сомневаться в компетентности тех, кто находится у власти в стране."По воле судьбы я всегда была сильной и справлялась, но сегодня, сейчас с этой проблемой с газом, я реально в тупиковой ситуации и я не знаю, как из нее выходить. Я потеряла супруга, который был мне опорой. И власти страны нам поддержки не оказывают. Когда ты идешь на какой-то пост, то должен давать себе отчет, что берешь на себя ответственность за народ, за цены в стране. Мы выбираем людей во власть для того, чтобы иметь от них поддержку, чтобы нам было легче жить. А на деле сейчас - все хуже и хуже", - заключила Марианна Тиху.За последние четыре месяца внутренний тариф за кубический метр природного газа в Молдове вырос больше чем в три раза. Правительство Молдовы компенсирует для бытовых потребителей 79,8% разницы, возникшей в результате повышения цен за первые 50 кубометров газа, а за следующие 100 кубометров – 69,5% разницы в тарифах. Цена, которую платит пользователь, остается на уровне 6,8 лея за первые 50 кубометров и, соответственно, 7,9 лея – за следующие 100 кубометров.Для небытовых потребителей, физических или юридических лиц, которые покупают природный газ у поставщиков для целей, отличных от их собственных бытовых нужд, за исключением государственных органов и учреждений, правительство компенсирует для первых 500 кубометров потребленного энергоносителя 100% от разницы между тарифом в январе и соответствующей ценой в декабре 2021 года.

https://ru.sputnik.md/20220216/s-aprelya-moldova-budet-rasschityvatsya-s-gazpromom-po-drugomu-vyrastet-li-tarif-49000495.html

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газ, оплата, дети, гагаузия