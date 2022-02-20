https://ru.sputnik.md/20220220/plan-est-u-moldavskikh-kommunistov-i-sotsialistov-protiv-pas-49021639.html

Чуря: какой план есть у молдавских коммунистов и социалистов против PAS

Чуря: какой план есть у молдавских коммунистов и социалистов против PAS

Действия социалистов против PAS

2022-02-20T09:00+0200

2022-02-20T09:00+0200

2022-02-20T09:08+0200

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социальные протесты

молдова

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Чуря: какой план есть у молдавских коммунистов и социалистов против PAS Чуря: какой план есть у молдавских коммунистов и социалистов против PAS

Одним из заметных политических событий уходящей недели стало решение о создании новой силы в Молдове - Блока коммунистов и социалистов, на этот раз не только на парламентском, но и на общереспубликанском уровне. Об этом ранее сообщали на брифинге исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча и председатель ПКРМ Владимир Воронин.С какой целью левоцентристские партии решили консолидировать свои политические позиции? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря.По мнению эксперта, недовольство обеих партий, ранее находящихся лишь в электоральном блоке, привело к их консолидации и на политическом уровне. Чуря отметил, что в последнее время, до объединения, коммунисты не проявляли значительной солидарности с политическими позициями социалистов, из-за чего у многих складывалось ощущение, что среди стана левоцентристов республики не существует единства."Создание этого совместного политического блока дает ответы на многие вопросы, связанные с единством между ПКРМ и ПСРМ. Это вселит веру в сторонников этих партий, что они буду двигаться совместно, единым фронтом", - добавил аналитик.По словам Чури, вести серьезную политическую борьбу с партией "Действие и солидарность" и другими прозападными силами без такой левоцентристской коалиции порознь просто невозможно. Это объединение, уточнил собеседник, логически вытекает из тех потребностей электората, которые есть на данный момент на левом фланге.

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2022

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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пкрм, социалисты, действия, план, анализ, ситуация, социальные протесты, молдова, аудио