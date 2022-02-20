https://ru.sputnik.md/20220220/plan-est-u-moldavskikh-kommunistov-i-sotsialistov-protiv-pas-49021639.html
Чуря: какой план есть у молдавских коммунистов и социалистов против PAS
Чуря: какой план есть у молдавских коммунистов и социалистов против PAS
Действия социалистов против PAS
2022-02-20T09:00+0200
2022-02-20T09:00+0200
2022-02-20T09:08+0200
радио
пкрм
социалисты
действия
план
анализ
ситуация
социальные протесты
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/11/49024260_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4335bfd9c90c016ea52deeef23b933ca.jpg
Чуря: какой план есть у молдавских коммунистов и социалистов против PAS
Чуря: какой план есть у молдавских коммунистов и социалистов против PAS
Одним из заметных политических событий уходящей недели стало решение о создании новой силы в Молдове - Блока коммунистов и социалистов, на этот раз не только на парламентском, но и на общереспубликанском уровне. Об этом ранее сообщали на брифинге исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча и председатель ПКРМ Владимир Воронин.С какой целью левоцентристские партии решили консолидировать свои политические позиции? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря.По мнению эксперта, недовольство обеих партий, ранее находящихся лишь в электоральном блоке, привело к их консолидации и на политическом уровне. Чуря отметил, что в последнее время, до объединения, коммунисты не проявляли значительной солидарности с политическими позициями социалистов, из-за чего у многих складывалось ощущение, что среди стана левоцентристов республики не существует единства."Создание этого совместного политического блока дает ответы на многие вопросы, связанные с единством между ПКРМ и ПСРМ. Это вселит веру в сторонников этих партий, что они буду двигаться совместно, единым фронтом", - добавил аналитик.По словам Чури, вести серьезную политическую борьбу с партией "Действие и солидарность" и другими прозападными силами без такой левоцентристской коалиции порознь просто невозможно. Это объединение, уточнил собеседник, логически вытекает из тех потребностей электората, которые есть на данный момент на левом фланге.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/11/49024260_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f6b1de59ce0e54efe6b09435e0d2daee.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
пкрм, социалисты, действия, план, анализ, ситуация, социальные протесты, молдова, аудио
Чуря: какой план есть у молдавских коммунистов и социалистов против PAS
09:00 20.02.2022 (обновлено: 09:08 20.02.2022) Подписаться на
Эксперт прокомментировал создание левоцентристского политического блока и проанализировал дальнейшие оппозиционные действия молдавских коммунистов и социалистов.
Одним из заметных политических событий уходящей недели стало решение о создании новой силы в Молдове - Блока коммунистов и социалистов, на этот раз не только на парламентском, но и на общереспубликанском уровне. Об этом ранее сообщали на брифинге исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча и председатель ПКРМ Владимир Воронин.
С какой целью левоцентристские партии решили консолидировать свои политические позиции? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова
дал политический аналитик Корнелиу Чуря.
Я считаю, что на нынешнем этапе социалисты и коммунисты ведут подготовительную работу для того, чтобы ослабить нынешнюю власть, а затем сделать так, чтобы партия "Действие и солидарность" как можно быстрее сошла с политической сцены страны.
Корнелиу Чуря
Политический аналитик
По мнению эксперта, недовольство обеих партий, ранее находящихся лишь в электоральном блоке, привело к их консолидации и на политическом уровне. Чуря отметил, что в последнее время, до объединения, коммунисты не проявляли значительной солидарности с политическими позициями социалистов, из-за чего у многих складывалось ощущение, что среди стана левоцентристов республики не существует единства.
"Создание этого совместного политического блока дает ответы на многие вопросы, связанные с единством между ПКРМ и ПСРМ. Это вселит веру в сторонников этих партий, что они буду двигаться совместно, единым фронтом", - добавил аналитик.
По словам Чури, вести серьезную политическую борьбу с партией "Действие и солидарность" и другими прозападными силами без такой левоцентристской коалиции порознь просто невозможно. Это объединение, уточнил собеседник, логически вытекает из тех потребностей электората, которые есть на данный момент на левом фланге.