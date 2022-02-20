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Победители конкурса подводной фотографии Underwater Photographer of the Year 2022
Победители конкурса подводной фотографии Underwater Photographer of the Year 2022
Победители конкурса подводной фотографии Underwater Photographer of the Year 2022
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фото
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фото, конкурс

Победители конкурса подводной фотографии Underwater Photographer of the Year 2022

20:06 20.02.2022
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Потрясающие кадры живой природы стали частью одного из самых престижных фотоконкурсов.
© Photo : Rafael Fernandez Caballero / UPY 2022

Кадр с двумя китовыми акулами стал победителем в конкурсе The Underwater Photographer of the Year 2022.

Кадр с двумя китовыми акулами стал победителем в конкурсе The Underwater Photographer of the Year 2022. - Sputnik Молдова
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© Photo : Rafael Fernandez Caballero / UPY 2022

Кадр с двумя китовыми акулами стал победителем в конкурсе The Underwater Photographer of the Year 2022.

© Photo : Pekka Tuuri / UPY 2022

Все, что вам нужно - любовь. Даже если вы - две лягушки. Снимок All You Need Is Love финского фотографа Pekka Tuuri, победивший в категории Behaviour конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022.

Все, что вам нужно - любовь. Даже если вы - две лягушки. Снимок All You Need Is Love финского фотографа Pekka Tuuri, победивший в категории Behaviour конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022. - Sputnik Молдова
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© Photo : Pekka Tuuri / UPY 2022

Все, что вам нужно - любовь. Даже если вы - две лягушки. Снимок All You Need Is Love финского фотографа Pekka Tuuri, победивший в категории Behaviour конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022.

© Photo : Thien Nguyen Ngoc / UPY 2022

Вид с воздуха на оживленную рыбалку на анчоусы у побережья Хон Йен, провинция Фуйен, Вьетнам. Снимок Big apetite вьетнамского фотографа Thien Nguyen Ngoc, победивший в категории Marine Conservation.

Вид с воздуха на оживленную рыбалку на анчоусы у побережья Хон Йен, провинция Фуйен, Вьетнам. Снимок Big apetite вьетнамского фотографа Thien Nguyen Ngoc, победивший в категории Marine Conservation. - Sputnik Молдова
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© Photo : Thien Nguyen Ngoc / UPY 2022

Вид с воздуха на оживленную рыбалку на анчоусы у побережья Хон Йен, провинция Фуйен, Вьетнам. Снимок Big apetite вьетнамского фотографа Thien Nguyen Ngoc, победивший в категории Marine Conservation.

© Photo : Quico Abadal / UPY 2022

Снимок Supernova in paradise испанского фотографа Quico Abadal, победивший в категории Up & Coming конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022.

Снимок Supernova in paradise испанского фотографа Quico Abadal, победивший в категории Up &amp; Coming конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022. - Sputnik Молдова
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© Photo : Quico Abadal / UPY 2022

Снимок Supernova in paradise испанского фотографа Quico Abadal, победивший в категории Up & Coming конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022.

© Photo : Paul Pettitt / UPY 2022

Морской крыжовник— это миниатюрное существо с полупрозрачным телом, покрытым движущимися ресничками. Именно этот необычный морской житель стал главным героем фото-победителя.

Морской крыжовник— это миниатюрное существо с полупрозрачным телом, покрытым движущимися ресничками. Именно этот необычный морской житель стал главным героем фото-победителя. - Sputnik Молдова
5/18
© Photo : Paul Pettitt / UPY 2022

Морской крыжовник— это миниатюрное существо с полупрозрачным телом, покрытым движущимися ресничками. Именно этот необычный морской житель стал главным героем фото-победителя.

© Photo : Kerrie Burow / UPY 2022

Снимок Sarah’s Underwater World австралийского фотографа Kerrie Burow, победивший в категории Black & White.

Снимок Sarah’s Underwater World австралийского фотографа Kerrie Burow, победивший в категории Black &amp; White. - Sputnik Молдова
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© Photo : Kerrie Burow / UPY 2022

Снимок Sarah’s Underwater World австралийского фотографа Kerrie Burow, победивший в категории Black & White.

© Photo : Javier Murcia / UPY 2022

Это фото - результат многочасовой работы с видами, обитающими на лугах с водорослями. Рыба-игла (Syngnathus abaster) и зеленая креветка (Hippolyte sp.), живут на листьях водорослей.

Это фото - результат многочасовой работы с видами, обитающими на лугах с водорослями. Рыба-игла (Syngnathus abaster) и зеленая креветка (Hippolyte sp.), живут на листьях водорослей. - Sputnik Молдова
7/18
© Photo : Javier Murcia / UPY 2022

Это фото - результат многочасовой работы с видами, обитающими на лугах с водорослями. Рыба-игла (Syngnathus abaster) и зеленая креветка (Hippolyte sp.), живут на листьях водорослей.

© Photo : Alex Dawson / UPY 2022

Корабль Tyrifjord — один из самых популярных затонувших кораблей в дайв-курорте Гюлен в Норвегии. Судно находится примерно в 40 метрах и очень защищена от большинства ветров.

Корабль Tyrifjord — один из самых популярных затонувших кораблей в дайв-курорте Гюлен в Норвегии. Судно находится примерно в 40 метрах и очень защищена от большинства ветров. - Sputnik Молдова
8/18
© Photo : Alex Dawson / UPY 2022

Корабль Tyrifjord — один из самых популярных затонувших кораблей в дайв-курорте Гюлен в Норвегии. Судно находится примерно в 40 метрах и очень защищена от большинства ветров.

© Photo : Thomas Heckmann / UPY 2022

Снимок Rapunzel on Fire немецкого фотографа Thomas Heckmann, победивший в категории Portrait.

Снимок Rapunzel on Fire немецкого фотографа Thomas Heckmann, победивший в категории Portrait. - Sputnik Молдова
9/18
© Photo : Thomas Heckmann / UPY 2022

Снимок Rapunzel on Fire немецкого фотографа Thomas Heckmann, победивший в категории Portrait.

© Photo : Javier Murcia / UPY 2022

Приятного аппетита. Снимок The circle of life испанского фотографа, занявший 2 место в категории Behaviour

Приятного аппетита. Снимок The circle of life испанского фотографа, занявший 2 место в категории Behaviour - Sputnik Молдова
10/18
© Photo : Javier Murcia / UPY 2022

Приятного аппетита. Снимок The circle of life испанского фотографа, занявший 2 место в категории Behaviour

© Photo : Matty Smith / UPY 2022

Ни один фотограф во время съемок не пострадал.

Ни один фотограф во время съемок не пострадал. - Sputnik Молдова
11/18
© Photo : Matty Smith / UPY 2022

Ни один фотограф во время съемок не пострадал.

© Photo : Dan Bolt / UPY 2022

Морские собачки явно удивились, встретив фотографа.

Морские собачки явно удивились, встретив фотографа. - Sputnik Молдова
12/18
© Photo : Dan Bolt / UPY 2022

Морские собачки явно удивились, встретив фотографа.

© Photo : Henley Spiers / UPY 2022

На фото - северная олуша, плывущая в художественном потоке пузырей, созданных ныряющими морскими птицами.

На фото - северная олуша, плывущая в художественном потоке пузырей, созданных ныряющими морскими птицами. - Sputnik Молдова
13/18
© Photo : Henley Spiers / UPY 2022

На фото - северная олуша, плывущая в художественном потоке пузырей, созданных ныряющими морскими птицами.

© Photo : Enrico Somogyi / UPY 2022

Снимок Peace немецкого фотографа, победившего в категории Compact конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022.

Снимок Peace немецкого фотографа, победившего в категории Compact конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022. - Sputnik Молдова
14/18
© Photo : Enrico Somogyi / UPY 2022

Снимок Peace немецкого фотографа, победившего в категории Compact конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022.

© Photo : Andy Schmid / UPY 2022

Даже в море бывает тесно.

Даже в море бывает тесно. - Sputnik Молдова
15/18
© Photo : Andy Schmid / UPY 2022

Даже в море бывает тесно.

© Photo : Martin Stevens / UPY 2022

Снимок Rock pool star, победивший в категории British Waters Compact

Снимок Rock pool star, победивший в категории British Waters Compact - Sputnik Молдова
16/18
© Photo : Martin Stevens / UPY 2022

Снимок Rock pool star, победивший в категории British Waters Compact

© Photo : Yazid Shaari / UPY 2022

Если бы сказочная "золотая рыбка" существовала, то выглядела бы она именно так.

Если бы сказочная &quot;золотая рыбка&quot; существовала, то выглядела бы она именно так. - Sputnik Молдова
17/18
© Photo : Yazid Shaari / UPY 2022

Если бы сказочная "золотая рыбка" существовала, то выглядела бы она именно так.

© Photo : Lewis Michael Jefferies / UPY 2022

Человек и природа едины.

Человек и природа едины. - Sputnik Молдова
18/18
© Photo : Lewis Michael Jefferies / UPY 2022

Человек и природа едины.

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