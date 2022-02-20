Победители конкурса подводной фотографии Underwater Photographer of the Year 2022

Кадр с двумя китовыми акулами стал победителем в конкурсе The Underwater Photographer of the Year 2022.
Кадр с двумя китовыми акулами стал победителем в конкурсе The Underwater Photographer of the Year 2022.
Все, что вам нужно - любовь. Даже если вы - две лягушки. Снимок All You Need Is Love финского фотографа Pekka Tuuri, победивший в категории Behaviour конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022.
Все, что вам нужно - любовь. Даже если вы - две лягушки. Снимок All You Need Is Love финского фотографа Pekka Tuuri, победивший в категории Behaviour конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022.
Вид с воздуха на оживленную рыбалку на анчоусы у побережья Хон Йен, провинция Фуйен, Вьетнам. Снимок Big apetite вьетнамского фотографа Thien Nguyen Ngoc, победивший в категории Marine Conservation.
Вид с воздуха на оживленную рыбалку на анчоусы у побережья Хон Йен, провинция Фуйен, Вьетнам. Снимок Big apetite вьетнамского фотографа Thien Nguyen Ngoc, победивший в категории Marine Conservation.
Снимок Supernova in paradise испанского фотографа Quico Abadal, победивший в категории Up & Coming конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022.
Снимок Supernova in paradise испанского фотографа Quico Abadal, победивший в категории Up & Coming конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022.
Морской крыжовник— это миниатюрное существо с полупрозрачным телом, покрытым движущимися ресничками. Именно этот необычный морской житель стал главным героем фото-победителя.
Морской крыжовник— это миниатюрное существо с полупрозрачным телом, покрытым движущимися ресничками. Именно этот необычный морской житель стал главным героем фото-победителя.
Снимок Sarah’s Underwater World австралийского фотографа Kerrie Burow, победивший в категории Black & White.
Снимок Sarah’s Underwater World австралийского фотографа Kerrie Burow, победивший в категории Black & White.
Это фото - результат многочасовой работы с видами, обитающими на лугах с водорослями. Рыба-игла (Syngnathus abaster) и зеленая креветка (Hippolyte sp.), живут на листьях водорослей.
Это фото - результат многочасовой работы с видами, обитающими на лугах с водорослями. Рыба-игла (Syngnathus abaster) и зеленая креветка (Hippolyte sp.), живут на листьях водорослей.
Корабль Tyrifjord — один из самых популярных затонувших кораблей в дайв-курорте Гюлен в Норвегии. Судно находится примерно в 40 метрах и очень защищена от большинства ветров.
Корабль Tyrifjord — один из самых популярных затонувших кораблей в дайв-курорте Гюлен в Норвегии. Судно находится примерно в 40 метрах и очень защищена от большинства ветров.
Снимок Rapunzel on Fire немецкого фотографа Thomas Heckmann, победивший в категории Portrait.
Снимок Rapunzel on Fire немецкого фотографа Thomas Heckmann, победивший в категории Portrait.
Приятного аппетита. Снимок The circle of life испанского фотографа, занявший 2 место в категории Behaviour
Приятного аппетита. Снимок The circle of life испанского фотографа, занявший 2 место в категории Behaviour
Ни один фотограф во время съемок не пострадал.
Морские собачки явно удивились, встретив фотографа.
На фото - северная олуша, плывущая в художественном потоке пузырей, созданных ныряющими морскими птицами.
На фото - северная олуша, плывущая в художественном потоке пузырей, созданных ныряющими морскими птицами.
Снимок Peace немецкого фотографа, победившего в категории Compact конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022.
Снимок Peace немецкого фотографа, победившего в категории Compact конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022.
Даже в море бывает тесно.
Снимок Rock pool star, победивший в категории British Waters Compact
Снимок Rock pool star, победивший в категории British Waters Compact
Если бы сказочная "золотая рыбка" существовала, то выглядела бы она именно так.
Если бы сказочная "золотая рыбка" существовала, то выглядела бы она именно так.
Человек и природа едины.