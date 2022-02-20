https://ru.sputnik.md/20220220/pogodnye-rekordy-moldovy-20-fevralya-49103650.html
Погодные рекорды Молдовы 20 февраля
Погодные рекорды Молдовы 20 февраля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
2022-02-20T00:01+0200
2022-02-20T00:01+0200
2022-02-20T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Самое теплое 20 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано дважды. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 1977 и в 2010 годах воздух прогрелся до +13,3 градуса по Цельсию.А температурный минимум 20 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1954 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –28,6 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 41,9 градуса.
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погода, метео, синоптики
Погодные рекорды Молдовы 20 февраля
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Самое теплое 20 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано дважды. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 1977 и в 2010 годах воздух прогрелся до +13,3 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 20 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1954 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –28,6 градуса.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 41,9 градуса.