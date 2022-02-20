https://ru.sputnik.md/20220220/poka-vse-spali-porazhenie-rossii-v-khokkee-situatsiya-v-donbasse-i-covid-v-mire-49107036.html

Пока все спали: поражение России в хоккее, ситуация в Донбассе и COVID в мире

Пока все спали: поражение России в хоккее, ситуация в Донбассе и COVID в мире

Пока все спали: поражение России в хоккее на Олипиаде, ситуация в Донбассе и COVID в мире

2022-02-20T08:43+0200

2022-02-20T08:43+0200

2022-02-20T10:06+0200

хоккей

сборная россии

олипиада

пекин

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/14/49106968_0:0:2733:1537_1920x0_80_0_0_4b2740c687a8572a9c1ff6cd4c8bb8a6.jpg

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Мужская сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в финале Олимпиады в Пекине, передает РИА Новости. Встреча завершилась со счетом 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). В составе российской команды отличился Михаил Григоренко (8-я минута), у финнов шайбы забросили Вилле Покка (24) и Ханнес Бьернинен (41).Российские хоккеисты завоевали серебро, они принесли России 32-ю медаль Олимпийских игр в Пекине. Финны впервые стали олимпийскими чемпионами по хоккею.В воскресенье, 20 февраля, пройдет официальное закрытие зимних Олимпийских игр в Пекине.Напряженная ситуация в ДНР и ЛНРПродолжается эвакуация жителей из ЛНР и ДНР в Россию. Поезд с беженцами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Воронеж утром в воскресенье, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.Он отметил, что людей разместят, в частности, в детских лагерях "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания. В самопровозглашенной Донецкой народной республике на данный момент наблюдается огромный приток желающих встать на защиту республики, военкоматы работают в усиленном режиме, сообщил в воскресенье Telegram-канал Народной милиции республики."На данный момент наблюдается огромный приток граждан, желающих встать на защиту Донецкой народной республики. Военкоматы работают в усиленном режиме, справляясь со своей работой полностью", - отмечается в сообщении.Украинские силовики по двум направлениям обстреляли два населенных пункта, включая завод в Донецке, использовались запрещенные Минскими соглашениями мины калибром 120 миллиметров, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что по населенному пункту Спартак выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров, по Донецкому казенному заводу химических изделий в Донецке - 8 мин калибром 120 миллиметров.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 423 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 423 миллиона 62 тысячи 224. Из них 5 881 387 скончались. Применены свыше 10 341 558 924 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (78 457 222). Следом идут Индия (42 822 473) и Бразилия (28 177 367).В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 18 710 375 случаев заражения, в России - 14 979 363, в Турции – 13 434 130, на Украине – 4 923 680, в Румынии – 2 655 933, в Молдове – 11 093.

https://ru.sputnik.md/20220218/moldavskaya-biatlonistka-vystuplenii-na-olimpiade-49082229.html

https://ru.sputnik.md/20220219/zhiteli-donbassa-blagodaryat-rossiyu-za-vozmozhnost-evakuirovatsya--49098691.html

https://ru.sputnik.md/20220219/novye-usloviya-vezda-v-rumyniyu-i-ukrainu-kakie-dokumenty-nuzhny-49098948.html

пекин

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

хоккей, сборная россии, олипиада, пекин, донбасс