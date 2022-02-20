https://ru.sputnik.md/20220220/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-stanovitsya-vse-teplee-49103410.html

Самый точный прогноз погоды: становится все теплее

Самый точный прогноз погоды: становится все теплее

Точный прогноз погоды на завтра Молдова и Кишинев, народные приметы, традиции, праздник - 20, 21, 22 февраля Gismeteo

2022-02-20T07:00+0200

2022-02-20T07:00+0200

2022-02-20T07:00+0200

прогноз погоды

климат

синоптики

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КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, днем местами слабый дождь.Ветер юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в Молдове составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью – от -2 до +3.Точный прогноз погоды в Кишиневе 20 февраля: ночью – от 0 до +2, днем – от +9 до +11.В последующие дни в Молдове немного потеплеет.Так, 21 февраля дневная температура воздуха еще повысится – от +10 до +15, ночью ожидается от -2 до +3. Местами слабые дожди.Позднее, 22 февраля, будет похожая погода: днем – от +5 до +10, ночью около нуля. Возможны дожди.Праздники и народные приметы 20 февраляВ православной церкви 20 февраля отмечается день памяти преподобного Луки Елладского.В этот день люди старались не совершать плохих поступков, раскаиваться в грехах и делать только добрые дела.Календарь постов на 2022: основные правила питания>>>Анализировали собственные мысли и действия, думали о том, как стать лучше, избавиться от недостатков. Можно сказать, что 20 февраля - день своеобразного духовного очищения.В народе День святого Луки был известен тем, что хозяйки выпекали пироги с луковой начинкой и угощали ими нищих. Также несколько пирогов выносили за порог – чтобы умерших родственников покормить. День считался поминальным. Принято было ходить в церковь, молиться за усопших, посещать их могилы. Верили в то, что на Луку можно приготовить самые действенные лекарственные снадобья.

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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прогноз погоды, климат, синоптики