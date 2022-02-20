https://ru.sputnik.md/20220220/v-kagule-dvukh-nesovershennoletnikh-sester-polgoda-shantazhirovali-intimnymi-video-49115947.html

В Кагуле двух несовершеннолетних сестер полгода шантажировали интимными видео

В Кагуле двух несовершеннолетних сестер полгода шантажировали интимными видео

Случайное знакомство обернулось для девушек-подростков большими неприятностями — их превратили в секс-рабынь.

2022-02-20T17:59+0200

2022-02-20T17:59+0200

2022-02-20T17:59+0200

общество

изнасилование

шантаж

в молдове

кагул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1d/34578931_0:47:1196:720_1920x0_80_0_0_ea8efc51fd04294f835190a0d0452797.jpg

КИШИНЕВ, 20 фев — Spurnik. В полицию Кагула обратилась местная жительница, которая сообщила, что две несовершеннолетние девочки, сестры в возрасте 16 и 17 лет с сентября прошлого года подвергаются шантажу и сексуальному насилию.Шантажист, 27-летний мужчина из того же района, угрожал девушкам, что если они не продолжат заниматься сексом с ним и его друзьями, он опубликует в интернете компрометирующие девушек интимные видео.Все началось в прошлом году, когда сестры возвращались от родственников из другого села и сели в машину к мужчине, который предложил их подвезти. Позже сестры начали встречаться с мужчиной, причем скрывали эту связь друг от друга.Во время интимных встреч мужчина снял обеих сестер на видео. Когда сестры попытались разорвать отношения с ним, мужчина начал угрожать, что опубликует эти видео в интернете, если девушки не будут выполнять его требования. В результате с сентября 2021 года и до февраля 2022 года сестры занимались сексом с шантажистом и его приятелями. Последняя их встреча состоялась 18 февраля.Возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, его привлекут к ответственности за преступления, связанные с детской порнографией, шантажом и изнасилованием несовершеннолетних.

https://ru.sputnik.md/20220217/v-novykh-anenakh-muzhchina-pytalsya-iznasilovat-11-letnyuyu-devochku-49044700.html

кагул

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

изнасилование, шантаж, в молдове, кагул