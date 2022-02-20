https://ru.sputnik.md/20220220/v-kagule-dvukh-nesovershennoletnikh-sester-polgoda-shantazhirovali-intimnymi-video-49115947.html
В Кагуле двух несовершеннолетних сестер полгода шантажировали интимными видео
В Кагуле двух несовершеннолетних сестер полгода шантажировали интимными видео
Случайное знакомство обернулось для девушек-подростков большими неприятностями — их превратили в секс-рабынь.
2022-02-20T17:59+0200
2022-02-20T17:59+0200
2022-02-20T17:59+0200
общество
изнасилование
шантаж
в молдове
кагул
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КИШИНЕВ, 20 фев — Spurnik. В полицию Кагула обратилась местная жительница, которая сообщила, что две несовершеннолетние девочки, сестры в возрасте 16 и 17 лет с сентября прошлого года подвергаются шантажу и сексуальному насилию.Шантажист, 27-летний мужчина из того же района, угрожал девушкам, что если они не продолжат заниматься сексом с ним и его друзьями, он опубликует в интернете компрометирующие девушек интимные видео.Все началось в прошлом году, когда сестры возвращались от родственников из другого села и сели в машину к мужчине, который предложил их подвезти. Позже сестры начали встречаться с мужчиной, причем скрывали эту связь друг от друга.Во время интимных встреч мужчина снял обеих сестер на видео. Когда сестры попытались разорвать отношения с ним, мужчина начал угрожать, что опубликует эти видео в интернете, если девушки не будут выполнять его требования. В результате с сентября 2021 года и до февраля 2022 года сестры занимались сексом с шантажистом и его приятелями. Последняя их встреча состоялась 18 февраля.Возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, его привлекут к ответственности за преступления, связанные с детской порнографией, шантажом и изнасилованием несовершеннолетних.
https://ru.sputnik.md/20220217/v-novykh-anenakh-muzhchina-pytalsya-iznasilovat-11-letnyuyu-devochku-49044700.html
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Александр Исаев
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Александр Исаев
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изнасилование, шантаж, в молдове, кагул
В Кагуле двух несовершеннолетних сестер полгода шантажировали интимными видео
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Случайное знакомство обернулось для девушек-подростков большими неприятностями — их превратили в секс-рабынь.
КИШИНЕВ, 20 фев — Spurnik. В полицию Кагула обратилась местная жительница, которая сообщила, что две несовершеннолетние девочки, сестры в возрасте 16 и 17 лет с сентября прошлого года подвергаются шантажу и сексуальному насилию.
Шантажист, 27-летний мужчина из того же района, угрожал девушкам, что если они не продолжат заниматься сексом с ним и его друзьями, он опубликует в интернете компрометирующие девушек интимные видео.
Все началось в прошлом году, когда сестры возвращались от родственников из другого села и сели в машину к мужчине, который предложил их подвезти. Позже сестры начали встречаться с мужчиной, причем скрывали эту связь друг от друга.
Во время интимных встреч мужчина снял обеих сестер на видео. Когда сестры попытались разорвать отношения с ним, мужчина начал угрожать, что опубликует эти видео в интернете, если девушки не будут выполнять его требования.
В результате с сентября 2021 года и до февраля 2022 года сестры занимались сексом с шантажистом и его приятелями. Последняя их встреча состоялась 18 февраля.
Возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, его привлекут к ответственности за преступления, связанные с детской порнографией, шантажом и изнасилованием несовершеннолетних.