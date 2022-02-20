https://ru.sputnik.md/20220220/vo-floreshtakh-v-pyanoy-drake-ubili-muzhchinu-49125381.html
Во Флорештах в пьяной драке убили мужчину
Во Флорештах в пьяной драке убили мужчину
Подозреваемый в убийстве ранее был судим за грабеж.
2022-02-20T18:33+0200
2022-02-20T18:33+0200
2022-02-20T18:33+0200
общество
драка
убийство
алкоголь
полиция
флорешты
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КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Полиция Флорешт задержала мужчину, который подозревается в убийстве собутыльника.В полицию обратилась 40-летняя жительница Флорештского района, которая сообщила, что ее сожитель был убит. В ходе расследования было установлено, что в субботу 52-летний горожанин и его сожительница распивали спиртные напитки у себя дома вместе с 43-летним сельчанином.Между собутыльниками вспыхнул конфликт, который перерос в драку. От полученных травм хозяин дома скончался.Подозреваемого в преступлении задержали на 72 часа. Сообщается, что в апреле 2021-го он освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение нескольких грабежей.
https://ru.sputnik.md/20220219/ubiystvo-v-varvareuke-muzhchina-zabil-sobutylnika-gvozdoderom-do-smerti-49094623.html
флорешты
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Александр Исаев
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драка, убийство, алкоголь, полиция, флорешты
Во Флорештах в пьяной драке убили мужчину
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Подозреваемый в убийстве ранее был судим за грабеж.
КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Полиция Флорешт задержала мужчину, который подозревается в убийстве собутыльника.
В полицию обратилась 40-летняя жительница Флорештского района, которая сообщила, что ее сожитель был убит. В ходе расследования было установлено, что в субботу 52-летний горожанин и его сожительница распивали спиртные напитки у себя дома вместе с 43-летним сельчанином.
Между собутыльниками вспыхнул конфликт, который перерос в драку. От полученных травм хозяин дома скончался.
Подозреваемого в преступлении задержали на 72 часа. Сообщается, что в апреле 2021-го он освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение нескольких грабежей.