Церемония закрытия XXIV Олимпийских игр в Пекине
"Уважаемые спортсмены, за последние дни мы восхищались вашими выдающимися выступлениями. Каждый из вас стремился достичь своего максимума. Мы были глубоко тронуты тем, как вы поддерживали своих соперников, чтобы они также добились наилучших результатов. Вы не только уважали друг друга, вы поддерживали друг друга, даже если ваши страны разделены конфликтом", - заявил Бах.
"Вы преодолели эти разногласия, продемонстрировав, что в этом олимпийском сообществе мы все равны, независимо от того, как мы выглядим, откуда мы или во что мы верим. Эта объединяющая сила Олимпийских игр мощнее тех, кто хочет нас разделить. Вы даете миру шанс. Пусть политические лидеры во всем мире вдохновятся вашим примером солидарности и мира", - добавил глава МОК.
Требование ношения масок на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Требование ношения масок на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Знаменосцы выносят флаги государств-участников на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Знаменосцы выносят флаги государств-участников на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Джессика Диггинс (США), завоевавшая серебряную медаль лыжного масс-старта, во время награждения в рамках церемонии закрытия Олимпийских игр.
Джессика Диггинс (США), завоевавшая серебряную медаль лыжного масс-старта, во время награждения в рамках церемонии закрытия Олимпийских игр.
Зрители на Национальном стадионе перед началом церемонии закрытия/
Зрители на Национальном стадионе перед началом церемонии закрытия/
В церемонии закрытия приняли участие сотни людей.
В церемонии закрытия приняли участие сотни людей.
Впечатляющее световое шоу на церемонии закрытия.
Впечатляющее световое шоу на церемонии закрытия.
Волонтеры фотографируются на Национальном стадионе перед началом церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр.
Волонтеры фотографируются на Национальном стадионе перед началом церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр.
Зрители на трибуне.
Выступающие на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Выступающие на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Финальный день Олимпиады - один из самых ярких.
Спортсмены из Китая на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр.
Церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Российские спортсмены Иван Якимушкин, Александр Большунов и Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) во время награждения в рамках церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Российские спортсмены Иван Якимушкин, Александр Большунов и Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) во время награждения в рамках церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Спортсмены танцуют на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Спортсмены танцуют на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Танцоры на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Танцоры на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Поднятие флага Китая.
Настоящая магия - именно так выглядит церемония со стороны.
Настоящая магия - именно так выглядит церемония со стороны.
Спортсмены во время церемонии закрытия Игр в Пекине.
Одни из участников церемонии - волонтеры.
Закрытие - торжественный момент для сотен людей.
Выступающие на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Выступающие на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Весь мир в твоих руках.
Карта Италии на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, мэр Милана Джузеппе Сала и мэр Кортина-д’Ампеццо Джанпьетро Гедина на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, мэр Милана Джузеппе Сала и мэр Кортина-д’Ампеццо Джанпьетро Гедина на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Следующие игры пройдут в Италии.
Знаменосцы на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Фейерверк на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Фейерверк на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Фейерверк "Одна семья" на церемонии закрытия Олимпийских игр.
Фейерверк "Одна семья" на церемонии закрытия Олимпийских игр.
Факел с огнем Олимпиады потушен на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Факел с огнем Олимпиады потушен на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.