https://ru.sputnik.md/20220220/zakritie-olimpiiskie-igri-pekin-49116730.html

Церемония закрытия XXIV Олимпийских игр в Пекине

Церемония закрытия XXIV Олимпийских игр в Пекине

Зимняя Олимпиада завершилась в воскресенье в Пекине торжественной церемонией закрытия на стадионе "Птичье гнездо"

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Олимпийский флаг был передан представителям итальянских городов Милан и Кортина д'Ампеццо, где "белые" Игры пройдут через четыре года.Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в своей речи на церемонии закрытия призвал политических лидеров всего мира вдохновиться примером солидарности олимпийцев."Уважаемые спортсмены, за последние дни мы восхищались вашими выдающимися выступлениями. Каждый из вас стремился достичь своего максимума. Мы были глубоко тронуты тем, как вы поддерживали своих соперников, чтобы они также добились наилучших результатов. Вы не только уважали друг друга, вы поддерживали друг друга, даже если ваши страны разделены конфликтом", - заявил Бах."Вы преодолели эти разногласия, продемонстрировав, что в этом олимпийском сообществе мы все равны, независимо от того, как мы выглядим, откуда мы или во что мы верим. Эта объединяющая сила Олимпийских игр мощнее тех, кто хочет нас разделить. Вы даете миру шанс. Пусть политические лидеры во всем мире вдохновятся вашим примером солидарности и мира", - добавил глава МОК.Как проходила церемония закрытия Олимпиады - в фотоленте Sputnik Молдова.

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