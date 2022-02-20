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Церемония закрытия XXIV Олимпийских игр в Пекине
Церемония закрытия XXIV Олимпийских игр в Пекине
Зимняя Олимпиада завершилась в воскресенье в Пекине торжественной церемонией закрытия на стадионе "Птичье гнездо"
2022-02-20T19:07+0200
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фото
олимпиада
пекин
церемония
закрытие
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Олимпийский флаг был передан представителям итальянских городов Милан и Кортина д'Ампеццо, где "белые" Игры пройдут через четыре года.Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в своей речи на церемонии закрытия призвал политических лидеров всего мира вдохновиться примером солидарности олимпийцев."Уважаемые спортсмены, за последние дни мы восхищались вашими выдающимися выступлениями. Каждый из вас стремился достичь своего максимума. Мы были глубоко тронуты тем, как вы поддерживали своих соперников, чтобы они также добились наилучших результатов. Вы не только уважали друг друга, вы поддерживали друг друга, даже если ваши страны разделены конфликтом", - заявил Бах."Вы преодолели эти разногласия, продемонстрировав, что в этом олимпийском сообществе мы все равны, независимо от того, как мы выглядим, откуда мы или во что мы верим. Эта объединяющая сила Олимпийских игр мощнее тех, кто хочет нас разделить. Вы даете миру шанс. Пусть политические лидеры во всем мире вдохновятся вашим примером солидарности и мира", - добавил глава МОК.Как проходила церемония закрытия Олимпиады - в фотоленте Sputnik Молдова.
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фото, олимпиада, пекин, церемония, закрытие

Церемония закрытия XXIV Олимпийских игр в Пекине

19:07 20.02.2022 (обновлено: 19:13 20.02.2022)
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Зимняя Олимпиада завершилась в воскресенье в Пекине торжественной церемонией закрытия на стадионе "Птичье гнездо".
Олимпийский флаг был передан представителям итальянских городов Милан и Кортина д'Ампеццо, где "белые" Игры пройдут через четыре года.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в своей речи на церемонии закрытия призвал политических лидеров всего мира вдохновиться примером солидарности олимпийцев.

"Уважаемые спортсмены, за последние дни мы восхищались вашими выдающимися выступлениями. Каждый из вас стремился достичь своего максимума. Мы были глубоко тронуты тем, как вы поддерживали своих соперников, чтобы они также добились наилучших результатов. Вы не только уважали друг друга, вы поддерживали друг друга, даже если ваши страны разделены конфликтом", - заявил Бах.

"Вы преодолели эти разногласия, продемонстрировав, что в этом олимпийском сообществе мы все равны, независимо от того, как мы выглядим, откуда мы или во что мы верим. Эта объединяющая сила Олимпийских игр мощнее тех, кто хочет нас разделить. Вы даете миру шанс. Пусть политические лидеры во всем мире вдохновятся вашим примером солидарности и мира", - добавил глава МОК.
Как проходила церемония закрытия Олимпиады - в фотоленте Sputnik Молдова.
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© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкУчастники церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Участники церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Молдова
1/33
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Участники церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
© REUTERS / Kim Hong-Ji

Требование ношения масок на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Требование ношения масок на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. - Sputnik Молдова
2/33
© REUTERS / Kim Hong-Ji

Требование ношения масок на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

© REUTERS / Kim Hong-Ji

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. - Sputnik Молдова
3/33
© REUTERS / Kim Hong-Ji

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

© AP Photo / Bernat Armangue

Знаменосцы выносят флаги государств-участников на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Знаменосцы выносят флаги государств-участников на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. - Sputnik Молдова
4/33
© AP Photo / Bernat Armangue

Знаменосцы выносят флаги государств-участников на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Джессика Диггинс (США), завоевавшая серебряную медаль лыжного масс-старта, во время награждения в рамках церемонии закрытия Олимпийских игр.

Джессика Диггинс (США), завоевавшая серебряную медаль лыжного масс-старта, во время награждения в рамках церемонии закрытия Олимпийских игр. - Sputnik Молдова
5/33
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Джессика Диггинс (США), завоевавшая серебряную медаль лыжного масс-старта, во время награждения в рамках церемонии закрытия Олимпийских игр.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Зрители на Национальном стадионе перед началом церемонии закрытия/

Зрители на Национальном стадионе перед началом церемонии закрытия/ - Sputnik Молдова
6/33
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Зрители на Национальном стадионе перед началом церемонии закрытия/

© AP Photo / Bernat Armangue

В церемонии закрытия приняли участие сотни людей.

В церемонии закрытия приняли участие сотни людей. - Sputnik Молдова
7/33
© AP Photo / Bernat Armangue

В церемонии закрытия приняли участие сотни людей.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Впечатляющее световое шоу на церемонии закрытия.

Впечатляющее световое шоу на церемонии закрытия. - Sputnik Молдова
8/33
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Впечатляющее световое шоу на церемонии закрытия.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Волонтеры фотографируются на Национальном стадионе перед началом церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Волонтеры фотографируются на Национальном стадионе перед началом церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. - Sputnik Молдова
9/33
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Волонтеры фотографируются на Национальном стадионе перед началом церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Зрители на трибуне.

Зрители на трибуне. - Sputnik Молдова
10/33
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Зрители на трибуне.

© REUTERS / Evgenia Novozhenina

Выступающие на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Выступающие на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. - Sputnik Молдова
11/33
© REUTERS / Evgenia Novozhenina

Выступающие на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

© REUTERS / Fabrizio Bensch

Финальный день Олимпиады - один из самых ярких.

Финальный день Олимпиады - один из самых ярких. - Sputnik Молдова
12/33
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Финальный день Олимпиады - один из самых ярких.

© REUTERS / Kim Hong-Ji

Спортсмены из Китая на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр.

Спортсмены из Китая на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр. - Sputnik Молдова
13/33
© REUTERS / Kim Hong-Ji

Спортсмены из Китая на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. - Sputnik Молдова
14/33
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

© REUTERS / Fabrizio Bensch

Российские спортсмены Иван Якимушкин, Александр Большунов и Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) во время награждения в рамках церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Российские спортсмены Иван Якимушкин, Александр Большунов и Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) во время награждения в рамках церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. - Sputnik Молдова
15/33
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Российские спортсмены Иван Якимушкин, Александр Большунов и Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) во время награждения в рамках церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

© AP Photo / Jeff Roberson

Спортсмены танцуют на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Спортсмены танцуют на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. - Sputnik Молдова
16/33
© AP Photo / Jeff Roberson

Спортсмены танцуют на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкРоссийские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Молдова
17/33
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
© AFP 2022 / Manan Vatsyayana

Танцоры на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Танцоры на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. - Sputnik Молдова
18/33
© AFP 2022 / Manan Vatsyayana

Танцоры на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

© REUTERS / Kim Hong-Ji

Поднятие флага Китая.

Поднятие флага Китая. - Sputnik Молдова
19/33
© REUTERS / Kim Hong-Ji

Поднятие флага Китая.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Настоящая магия - именно так выглядит церемония со стороны.

Настоящая магия - именно так выглядит церемония со стороны. - Sputnik Молдова
20/33
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Настоящая магия - именно так выглядит церемония со стороны.

© REUTERS / Evgenia Novozhenina

Спортсмены во время церемонии закрытия Игр в Пекине.

Спортсмены во время церемонии закрытия Игр в Пекине. - Sputnik Молдова
21/33
© REUTERS / Evgenia Novozhenina

Спортсмены во время церемонии закрытия Игр в Пекине.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Одни из участников церемонии - волонтеры.

Одни из участников церемонии - волонтеры. - Sputnik Молдова
22/33
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Одни из участников церемонии - волонтеры.

© REUTERS / Kim Hong-Ji

Закрытие - торжественный момент для сотен людей.

Закрытие - торжественный момент для сотен людей. - Sputnik Молдова
23/33
© REUTERS / Kim Hong-Ji

Закрытие - торжественный момент для сотен людей.

© AP Photo / Jeff Roberson

Выступающие на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Выступающие на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. - Sputnik Молдова
24/33
© AP Photo / Jeff Roberson

Выступающие на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Весь мир в твоих руках.

Весь мир в твоих руках. - Sputnik Молдова
25/33
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Весь мир в твоих руках.

© REUTERS / Fabrizio Bensch

Карта Италии на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Карта Италии на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. - Sputnik Молдова
26/33
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Карта Италии на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр.

© REUTERS / Phil Noble

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, мэр Милана Джузеппе Сала и мэр Кортина-д’Ампеццо Джанпьетро Гедина на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, мэр Милана Джузеппе Сала и мэр Кортина-д’Ампеццо Джанпьетро Гедина на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. - Sputnik Молдова
27/33
© REUTERS / Phil Noble

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, мэр Милана Джузеппе Сала и мэр Кортина-д’Ампеццо Джанпьетро Гедина на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Следующие игры пройдут в Италии.

Следующие игры пройдут в Италии. - Sputnik Молдова
28/33
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Следующие игры пройдут в Италии.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкМэр Милана Джузеппе Сала и мэр Кортина-д'Ампеццо Джанпьетро Гедина (справа) на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Мэр Милана Джузеппе Сала и мэр Кортина-д'Ампеццо Джанпьетро Гедина (справа) на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Молдова
29/33
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Мэр Милана Джузеппе Сала и мэр Кортина-д'Ампеццо Джанпьетро Гедина (справа) на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Знаменосцы на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Знаменосцы на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. - Sputnik Молдова
30/33
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Знаменосцы на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

© AP Photo / Bernat Armangue

Фейерверк на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Фейерверк на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. - Sputnik Молдова
31/33
© AP Photo / Bernat Armangue

Фейерверк на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Фейерверк "Одна семья" на церемонии закрытия Олимпийских игр.

Фейерверк &quot;Одна семья&quot; на церемонии закрытия Олимпийских игр. - Sputnik Молдова
32/33
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Фейерверк "Одна семья" на церемонии закрытия Олимпийских игр.

© AFP 2022 / Manan Vatsyayana

Факел с огнем Олимпиады потушен на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Факел с огнем Олимпиады потушен на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. - Sputnik Молдова
33/33
© AFP 2022 / Manan Vatsyayana

Факел с огнем Олимпиады потушен на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

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