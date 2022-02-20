https://ru.sputnik.md/20220220/zhdut-moldova-sostav-evrosoyuz-49105547.html

Ждут ли Молдову в составе Евросоюза

Ждут ли Молдову в составе Евросоюза

Обсудили с политологом, доктором исторических наук перспективы Молдовы на вступление в Европейский союз.

2022-02-20T15:59+0200

2022-02-20T15:59+0200

2022-02-20T15:59+0200

радио

молдова

европейский союз

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Миф или реальность: каковы перспективы евроинтеграции Молдовы? Ждут ли страну в составе единой Европы или используют, скорее, как буферную зону? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политологом, доктором исторических наук Анатолием Дубровским.По его словам, чувствуются и другие негативные явления, которые воздействуют на западную экономику. Даже в самом Евросоюзе, как отметил политолог, видно, что возникли определенные противоречия между странами, создавшими ЕС, – Франция, Германия и так далее, взносы которых влияют на экономическую ситуацию в этом объединении. "Происходят определенные противоречия с Польшей и другими восточными странами. Поэтому для таких стран, как Франция, Германия и других желание принять новых членов уже не так актуально, как это было когда-то", – добавил эксперт.Как считает аналитик, и в самой Молдове не чувствуется ажиотаж по поводу евроинтеграции, который был раньше. "Евросоюз пока ничего не предложил Республике Молдова", – заключил Дубровский.

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2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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