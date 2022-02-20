https://ru.sputnik.md/20220220/zhitel-komratskogo-rayona-pytalsya-iznasilovat-5-letnyuyu-devochku-49112453.html

Житель Комратского района пытался изнасиловать 5-летнюю девочку

Житель Комратского района пытался изнасиловать 5-летнюю девочку

Агрессор напал на ребенка прямо на игровой площадке.

2022-02-20T14:11+0200

2022-02-20T14:11+0200

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общество

изнасилование

полиция

девочка

попытка

комрат

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КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Житель Комрата задержан полицией за попытку изнасилования несовершеннолетней.Вечером в субботу в полицию сообщили, что на игровой площадке в одном из сел Комратского района мужчина попытался изнасиловать 5-летнюю девочку.Подозреваемый, 38-летний мужчина, жил по соседству с семьей пострадавшей. В полицию обратились родители девочки, которые вовремя заметили происходящее.Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан на 72 часа.Ранее в Новоаненском районе полиция возбудила уголовное дело в результате попытки изнасилования 11-летней девочки.

https://ru.sputnik.md/20211023/rumyniya-litseisty-popytka-iznasilovaniya-litsey-45829370.html

комрат

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2022

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изнасилование, полиция, девочка, попытка, комрат