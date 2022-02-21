https://ru.sputnik.md/20220221/chetyrem-zaderzhannykh-eks-deputatov-podozrevaemye-po-novomu-delu-49159485.html
Четверо из пяти задержанных экс-депутатов – подозреваемые по новому делу
Четверо из пяти задержанных экс-депутатов – подозреваемые по новому делу
В отношении нескольких задержанных открыли еще одно дело.
2022-02-21T19:28+0200
2022-02-21T19:28+0200
2022-02-21T19:28+0200
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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Четверых из пяти задержанных экс-депутатов парламента признали подозреваемыми по новому делу о подкупе других депутатов, сообщили в Антикоррупционной прокуратуре. По данным ведомства, помимо обвинений в незаконном обогащении, выдвинутых 18 февраля 2022 года, было открыто дополнительное уголовное преследование в отношении четверых бывших парламентариев: их подозревают в подкупе своих коллег, чтобы убедить их покинуть фракцию, в которой они тогда находились (нарушение по статье 325 Уголовного кодекса). Как сообщает следствие, экс-депутатов подозревают в том, что в период с ноября 2015 по 21 декабря 2015 года, будучи избранными в парламент по спискам одной партии, действуя по предварительному согласию и от лица другой фракции, подозреваемые пообещали и передали другим депутатам денежные средства в иностранной валюте. По данным следствия, суммы составляли от 200 до 300 тысяч евро каждому народному избраннику.Как уточнили в прокуратуре, это эквивалентно сумме от 4,3 миллиона леев до 6,45 миллиона леев по тогдашнему курсу Национального банка. В прокуратуре отметили, что после коррупционных действий, 21 декабря 2015 года, депутаты, которым передали деньги, сообщили публично, что покидают свою парламентскую фракцию. Напомним, по итогам обысков 2 февраля из 13 экс-депутатов на 72 часа были задержаны пятеро: Серджиу Сырбу, Владимир Витюк, Артур Решетников, Анатолий Загородный и Виолетта Иванова. Позднее Виолетту Иванову временно освободили, а затем перевели под домашний арест.
https://ru.sputnik.md/20220210/violette-ivanov-izmenili-meru-presecheniya-48787410.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, депутаты, обвинение, подозреваемые
Четверо из пяти задержанных экс-депутатов – подозреваемые по новому делу
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В отношении нескольких задержанных открыли еще одно дело.
КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Четверых из пяти задержанных экс-депутатов парламента признали подозреваемыми по новому делу о подкупе других депутатов, сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.
По данным ведомства, помимо обвинений в незаконном обогащении, выдвинутых 18 февраля 2022 года, было открыто дополнительное уголовное преследование в отношении четверых бывших парламентариев: их подозревают в подкупе своих коллег, чтобы убедить их покинуть фракцию, в которой они тогда находились (нарушение по статье 325 Уголовного кодекса).
Как сообщает следствие, экс-депутатов подозревают в том, что в период с ноября 2015 по 21 декабря 2015 года, будучи избранными в парламент по спискам одной партии, действуя по предварительному согласию и от лица другой фракции, подозреваемые пообещали и передали другим депутатам денежные средства в иностранной валюте. По данным следствия, суммы составляли от 200 до 300 тысяч евро каждому народному избраннику.
Как уточнили в прокуратуре, это эквивалентно сумме от 4,3 миллиона леев до 6,45 миллиона леев по тогдашнему курсу Национального банка.
В прокуратуре отметили, что после коррупционных действий, 21 декабря 2015 года, депутаты, которым передали деньги, сообщили публично, что покидают свою парламентскую фракцию.
Напомним, по итогам обысков 2 февраля из 13 экс-депутатов на 72 часа были задержаны пятеро: Серджиу Сырбу, Владимир Витюк, Артур Решетников, Анатолий Загородный и Виолетта Иванова.
Позднее Виолетту Иванову временно освободили, а затем перевели под домашний арест.