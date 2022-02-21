https://ru.sputnik.md/20220221/chetyrem-zaderzhannykh-eks-deputatov-podozrevaemye-po-novomu-delu-49159485.html

Четверо из пяти задержанных экс-депутатов – подозреваемые по новому делу

Четверо из пяти задержанных экс-депутатов – подозреваемые по новому делу

В отношении нескольких задержанных открыли еще одно дело.

2022-02-21T19:28+0200

2022-02-21T19:28+0200

2022-02-21T19:28+0200

общество

в молдове

молдова

депутаты

обвинение

подозреваемые

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/1d/33066247_0:55:3065:1779_1920x0_80_0_0_84bd6d278ea7fb25e57e1f3256b9b9b5.jpg

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Четверых из пяти задержанных экс-депутатов парламента признали подозреваемыми по новому делу о подкупе других депутатов, сообщили в Антикоррупционной прокуратуре. По данным ведомства, помимо обвинений в незаконном обогащении, выдвинутых 18 февраля 2022 года, было открыто дополнительное уголовное преследование в отношении четверых бывших парламентариев: их подозревают в подкупе своих коллег, чтобы убедить их покинуть фракцию, в которой они тогда находились (нарушение по статье 325 Уголовного кодекса). Как сообщает следствие, экс-депутатов подозревают в том, что в период с ноября 2015 по 21 декабря 2015 года, будучи избранными в парламент по спискам одной партии, действуя по предварительному согласию и от лица другой фракции, подозреваемые пообещали и передали другим депутатам денежные средства в иностранной валюте. По данным следствия, суммы составляли от 200 до 300 тысяч евро каждому народному избраннику.Как уточнили в прокуратуре, это эквивалентно сумме от 4,3 миллиона леев до 6,45 миллиона леев по тогдашнему курсу Национального банка. В прокуратуре отметили, что после коррупционных действий, 21 декабря 2015 года, депутаты, которым передали деньги, сообщили публично, что покидают свою парламентскую фракцию. Напомним, по итогам обысков 2 февраля из 13 экс-депутатов на 72 часа были задержаны пятеро: Серджиу Сырбу, Владимир Витюк, Артур Решетников, Анатолий Загородный и Виолетта Иванова. Позднее Виолетту Иванову временно освободили, а затем перевели под домашний арест.

https://ru.sputnik.md/20220210/violette-ivanov-izmenili-meru-presecheniya-48787410.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, депутаты, обвинение, подозреваемые