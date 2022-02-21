https://ru.sputnik.md/20220221/ekspert-o-priznanii-lnr-i-dnr-sozdastsya-novaya-geopoliticheskaya-realnost-49169563.html

Эксперт о признании ЛНР и ДНР: создастся новая геополитическая реальность

Эксперт о признании ЛНР и ДНР: создастся новая геополитическая реальность

Секретарь Центра украинистики и белоруссистики МГУ прокомментировал признание ЛНР и ДНР Российской Федерацией.

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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Признание Россией независимости и правосубъектности ЛНР и ДНР будет означать военный протекторат РФ над республиками и формирует новую политико-правовую реальность в регионе. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявил секретарь Центра украинистики и белоруссистики МГУ Богдан Беспалько.По словам эксперта, далее существует несколько сценариев развития событий.Другими возможными вариантами развития событий Богдан Беспалько называет расширение ЛНР и ДНР до границ этих областей или же “взрыв” Украины и распад на ряд самостоятельных территорий.Для региона это будет означать один из сценариев, сказать какой невозможно. Вполне вероятно, в течение одной двух недель прекратятся боевые действия, что будет дальше - неизвестно.Указы о подписании ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал 21 февраля после своего телеобращения к гражданам России и соотечественникам на Украине. Подписанию предшествовало проведение экстренного заседания совбеза РФ.Ранее 21 февраля с просьбой о признании республик к Владимиру Путину обратились лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Они отметили, что украинские власти решились на силовое решение конфликта.Депутаты Госдумы России проголосовали за проект постановления по вопросу обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 15 февраля.Вопрос обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР Госдума рассмотрела на основе рейтингового голосования, при котором выбирается тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов, сообщает. На него были вынесены проекты постановления КПРФ и "Единой России": первый вариант предполагал направление обращения непосредственно президенту РФ, а второй – консультацию с МИД.За инициативу коммунистов проголосовал 351 депутат, против выступили 16 человек, а один воздержался. За проект ЕР — 310 депутатов. Таким образом, выбрали первый вариант.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.

https://ru.sputnik.md/20220221/prezident-rossii-vystupaet-s-videoobrascheniem-k-grazhdanam-rossii-49165438.html

https://ru.sputnik.md/20220221/glavy-dnr-i-lnr-obratilis-k-vladimiru-putinu-s-prosboy-priznat-respubliki-49149738.html

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