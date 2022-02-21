https://ru.sputnik.md/20220221/energosistema-moldova-49135452.html
Энергосистема Молдовы временно отключится от энергосетей соседних стран
Энергосистема Молдовы временно отключится от энергосетей соседних стран
Две страны проверят возможности своей энергосистемы в изолированном режиме.
2022-02-21T10:55+0200
2022-02-21T10:55+0200
2022-02-21T11:31+0200
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отключение
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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. В период с 24 по 26 февраля 2022 года энергосистемы Молдовы и Украины будут работать изолированно от энергосетей соседних стран. Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. По его словам, февральские испытания представляют собой первый этап процесса синхронного соединения молдавских энергосистем с сетью ENTSO-E Continental Europe, аналогичные тесты запланированы и на лето. "Испытания являются частью плана действий, подробно описанного в недавно завершенных исследованиях синхронного объединения энергосистем Молдовы и Украины с ENTSO-E, которые продемонстрировали техническую возможность такого объединения", – пояснил Спыну. Он уточнил, что потребители электроэнергии продолжат использовать электроэнергию без перерыва. По словам вице-премьера, отключение и последующая синхронизация с соседними энергосистемами не будут ощущаться на уровне конечных потребителей электроэнергии. Тесты предполагают выполнение ряда технических действий: Министр сообщил, что отключение от соседних энергосистем и последующая синхронизация после завершения испытаний согласовывались между операторами соседних энергосистем.По данным вице-премьера, испытания направлены на контролируемое и постепенное отключение генерирующих мощностей и электрической нагрузки потребления и изучение параметров качества электрической энергии. Украинские электростанции участвуют в технических маневрах по заказу диспетчера НЭК "Укрэнерго".
https://ru.sputnik.md/20220204/otlozhennaya-katastrofa---pochemu-kilovatt-v-moldove-budet-stoit-okolo-3-leev-48593410.html
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в молдове, молдова, украина, энергетика, электроэнергия, отключение
Энергосистема Молдовы временно отключится от энергосетей соседних стран
10:55 21.02.2022 (обновлено: 11:31 21.02.2022) Подписаться на
Молдова и Украина проверят возможности своей энергосистемы в изолированном режиме.
КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. В период с 24 по 26 февраля 2022 года энергосистемы Молдовы и Украины будут работать изолированно от энергосетей соседних стран. Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
"Изолированная работа в этот период необходима для демонстрации способности энергосистемы безопасно работать при нормальных параметрах частоты и напряжения и немедленно реагировать на изменение этих параметров в зимних условиях эксплуатации", – написал Спыну.
По его словам, февральские испытания представляют собой первый этап процесса синхронного соединения молдавских энергосистем с сетью ENTSO-E Continental Europe, аналогичные тесты запланированы и на лето.
"Испытания являются частью плана действий, подробно описанного в недавно завершенных исследованиях синхронного объединения энергосистем Молдовы и Украины с ENTSO-E, которые продемонстрировали техническую возможность такого объединения", – пояснил Спыну.
Он уточнил, что потребители электроэнергии продолжат использовать электроэнергию без перерыва. По словам вице-премьера, отключение и последующая синхронизация с соседними энергосистемами не будут ощущаться на уровне конечных потребителей электроэнергии.
Тесты предполагают выполнение ряда технических действий:
отключение Бурштынского энергоострова в Западной Украине от сети ENTSO-E Continental Europe и его синхронизация с Единой энергосистемой Украины;
отключение энергосистемы Украины от единой энергосистемы Белоруссии;
отключение энергосистемы Украины от единой энергосистемы России;
Министр сообщил, что отключение от соседних энергосистем и последующая синхронизация после завершения испытаний согласовывались между операторами соседних энергосистем.
"Moldelectrica будет контролировать параметры качества электроэнергии в диспетчерской зоне Молдовы. Передающие и системные операторы в области электроэнергии в Молдове и Украине находятся в тесной постоянной связи и следуют согласованному плану действий", – уточнил Спыну.
По данным вице-премьера, испытания направлены на контролируемое и постепенное отключение генерирующих мощностей и электрической нагрузки потребления и изучение параметров качества электрической энергии.
Украинские электростанции участвуют в технических маневрах по заказу диспетчера НЭК "Укрэнерго".