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Главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой признать республики
Главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой признать республики
Первым с просьбой признать ДНР к Путину обратился лидер республики Денис Пушилин, а затем и глава ЛНР Дмитрий Пасечник.
2022-02-21T15:49+0200
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КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик, передает РИА Новости.Обращение лидеров самопровозглашенных республик транслировалось на канале "Россия 24". Как отметил Пушилин, украинские власти решились на силовое решение конфликта.Денис Пушилин подчеркнул, что в Донбассе высоко ценят усилия Москвы в переговорном процессе по Минским соглашениям, однако договоренности не мешают Киеву, который получает военную поддержку от Вашингтона, нарушать установленное перемирие.Помимо признания независимости, глава ДНР попросил президента России рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве и возможность взаимодействия в оборонной сфере.Глава ЛНР Леонид Пасечник также заявил о наличии информации о подготовке Киевом к полномасштабному наступлению на Донбасс.Он также попросил Владимира Путина рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве между ЛНР и РФ, включая оборону.Практически одновременно с обращениями глав ДНР и ЛНР в Москве началось внеочередное заседание Совета безопасности РФ.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Депутат Госдумы ответил НАТО на требование "вывести войска" из МолдовыВоенный эксперт: Россия больше не намерена терпеть войска НАТО в РумынииДНР организует эвакуацию жителей в Россию
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Главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой признать республики
15:49 21.02.2022 (обновлено: 16:02 21.02.2022) Подписаться на
Первым к президенту России с просьбой признать ДНР обратился лидер самопровозглашенной республики Денис Пушилин, практически сразу же аналогичная просьба последовала от главы ЛНР Дмитрия Пасечника.
КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик, передает РИА Новости
.
Обращение лидеров самопровозглашенных республик транслировалось на канале "Россия 24". Как отметил Пушилин, украинские власти решились на силовое решение конфликта.
Денис Пушилин подчеркнул, что в Донбассе высоко ценят усилия Москвы в переговорном процессе по Минским соглашениям, однако договоренности не мешают Киеву, который получает военную поддержку от Вашингтона, нарушать установленное перемирие.
Помимо признания независимости, глава ДНР попросил президента России рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве и возможность взаимодействия в оборонной сфере.
Глава ЛНР Леонид Пасечник также заявил о наличии информации о подготовке Киевом к полномасштабному наступлению на Донбасс.
“Имеющаяся информация свидетельствует о подготовке киевского режима к полномасштабным наступательным действиям”, - сказал он в обращении, транслировавшемся на телеканале “Россия 24”.
Он также попросил Владимира Путина рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве между ЛНР и РФ, включая оборону.
Практически одновременно с обращениями глав ДНР и ЛНР в Москве началось внеочередное заседание Совета безопасности РФ.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.