https://ru.sputnik.md/20220221/glavy-dnr-i-lnr-obratilis-k-vladimiru-putinu-s-prosboy-priznat-respubliki-49149738.html

Главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой признать республики

Главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой признать республики

Первым с просьбой признать ДНР к Путину обратился лидер республики Денис Пушилин, а затем и глава ЛНР Дмитрий Пасечник.

2022-02-21T15:49+0200

2022-02-21T15:49+0200

2022-02-21T16:02+0200

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КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик, передает РИА Новости.Обращение лидеров самопровозглашенных республик транслировалось на канале "Россия 24". Как отметил Пушилин, украинские власти решились на силовое решение конфликта.Денис Пушилин подчеркнул, что в Донбассе высоко ценят усилия Москвы в переговорном процессе по Минским соглашениям, однако договоренности не мешают Киеву, который получает военную поддержку от Вашингтона, нарушать установленное перемирие.Помимо признания независимости, глава ДНР попросил президента России рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве и возможность взаимодействия в оборонной сфере.Глава ЛНР Леонид Пасечник также заявил о наличии информации о подготовке Киевом к полномасштабному наступлению на Донбасс.Он также попросил Владимира Путина рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве между ЛНР и РФ, включая оборону.Практически одновременно с обращениями глав ДНР и ЛНР в Москве началось внеочередное заседание Совета безопасности РФ.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Депутат Госдумы ответил НАТО на требование "вывести войска" из МолдовыВоенный эксперт: Россия больше не намерена терпеть войска НАТО в РумынииДНР организует эвакуацию жителей в Россию

https://ru.sputnik.md/20220218/putin-rasporyadilsya-o-denezhnykh-vyplatakh-bezhentsam-iz-donbassa-49081349.html

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