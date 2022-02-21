https://ru.sputnik.md/20220221/imidzhevye-poteri-partii-pas-49073027.html
Михэеш: с чем связаны имиджевые потери партии PAS
Михэеш: с чем связаны имиджевые потери партии PAS
Эксперт объяснил, почему рейтинги партии "Действие и солидарность" в Молдове идут на спад.
2022-02-21T09:00+0200
2022-02-21T09:00+0200
2022-02-21T09:00+0200
радио
имидж
pas
партия
потери
причины
политолог
ответ
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Михэеш: с чем связаны имиджевые потери партии PAS
Михэеш: с чем связаны имиджевые потери партии PAS
Социологические опросы, проведенные в республике в последнее время, показывают снижение рейтинга партии власти, недовольство граждан растет, в том числе и тех, кто отдал свои голоса за партию "Действие и солидарность" (PAS).Чем обусловлено снижение доверия избирателей к этому формированию? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политический аналитик Роман Михэеш.Как уточнил эксперт, примерно таких же результатов на выборах добилась в 2001 году Партия коммунистов, также взяв монобольшинство в высшем законодательном органе республики."Падение рейтинга для PAS – нормальный процесс на фоне роста цен и тарифов. Главная проблема для них сейчас – найти способы субсидирования роста тарифа на электроэнергию", – добавил Михэеш.Политический аналитик посоветовал чиновникам от партии "Действие и солидарность" обеспечить стабильные тарифы на электроэнергию, исключив возможность их дальнейшего роста, который для малообеспеченных граждан станет настоящей социальной катастрофой.Весной этого года цена на электроэнергию в Молдове может превысить три лея за кВт/ч. Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в эфире одного из молдавских телеканалов.Свой прогноз Спыну озвучил, отвечая на вопрос ведущего, стоит ли ожидать повышения тарифа в апреле после подписания контракта с Кучурганской ТЭЦ, учитывая, что поставщики электроэнергии в настоящее время просят 2,78 лея за кВт/ч.
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Андрей Петрик
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имидж, pas, партия, потери, причины, политолог, ответ, аудио
Михэеш: с чем связаны имиджевые потери партии PAS
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Эксперт объяснил, почему рейтинги партии "Действие и солидарность" идут на спад, а также проанализировал ошибки, которые совершает это политформирование.
Социологические опросы, проведенные в республике в последнее время, показывают снижение рейтинга партии власти, недовольство граждан растет, в том числе и тех, кто отдал свои голоса за партию "Действие и солидарность" (PAS).
Чем обусловлено снижение доверия избирателей к этому формированию? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова
дал политический аналитик Роман Михэеш.
"Конечно, PAS уже несут имиджевые потери, они и сами это признают. Опросы показывают, что их рейтинг упал до 22-25%. Это нормальный процесс, поскольку тех результатов, которые PAS получила на парламентских выборах, можно добиться один раз за всю карьеру", – сказал собеседник.
Как уточнил эксперт, примерно таких же результатов на выборах добилась в 2001 году Партия коммунистов, также взяв монобольшинство в высшем законодательном органе республики.
"Падение рейтинга для PAS – нормальный процесс на фоне роста цен и тарифов. Главная проблема для них сейчас – найти способы субсидирования роста тарифа на электроэнергию", – добавил Михэеш.
Политический аналитик посоветовал чиновникам от партии "Действие и солидарность" обеспечить стабильные тарифы на электроэнергию, исключив возможность их дальнейшего роста, который для малообеспеченных граждан станет настоящей социальной катастрофой.
"Они должны попытаться договориться с "Газпромом" о более льготных ценах на газ на следующий год. Нынешние тарифы сильно бьют и по бизнесу Молдовы, и по гражданам. Проблему, как я вижу, они понимают, не знаю, смогут ли они ее решить", - заключил эксперт.
Весной этого года цена на электроэнергию в Молдове может превысить три лея за кВт/ч. Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в эфире одного из молдавских телеканалов.
Свой прогноз Спыну озвучил, отвечая на вопрос ведущего, стоит ли ожидать повышения тарифа в апреле после подписания контракта с Кучурганской ТЭЦ, учитывая, что поставщики электроэнергии в настоящее время просят 2,78 лея за кВт/ч.