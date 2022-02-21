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Михэеш: с чем связаны имиджевые потери партии PAS

Михэеш: с чем связаны имиджевые потери партии PAS

Эксперт объяснил, почему рейтинги партии "Действие и солидарность" в Молдове идут на спад.

2022-02-21T09:00+0200

2022-02-21T09:00+0200

2022-02-21T09:00+0200

радио

имидж

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Михэеш: с чем связаны имиджевые потери партии PAS Михэеш: с чем связаны имиджевые потери партии PAS

Социологические опросы, проведенные в республике в последнее время, показывают снижение рейтинга партии власти, недовольство граждан растет, в том числе и тех, кто отдал свои голоса за партию "Действие и солидарность" (PAS).Чем обусловлено снижение доверия избирателей к этому формированию? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политический аналитик Роман Михэеш.Как уточнил эксперт, примерно таких же результатов на выборах добилась в 2001 году Партия коммунистов, также взяв монобольшинство в высшем законодательном органе республики."Падение рейтинга для PAS – нормальный процесс на фоне роста цен и тарифов. Главная проблема для них сейчас – найти способы субсидирования роста тарифа на электроэнергию", – добавил Михэеш.Политический аналитик посоветовал чиновникам от партии "Действие и солидарность" обеспечить стабильные тарифы на электроэнергию, исключив возможность их дальнейшего роста, который для малообеспеченных граждан станет настоящей социальной катастрофой.Весной этого года цена на электроэнергию в Молдове может превысить три лея за кВт/ч. Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в эфире одного из молдавских телеканалов.Свой прогноз Спыну озвучил, отвечая на вопрос ведущего, стоит ли ожидать повышения тарифа в апреле после подписания контракта с Кучурганской ТЭЦ, учитывая, что поставщики электроэнергии в настоящее время просят 2,78 лея за кВт/ч.

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2022

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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