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Как беженцы прибывают из Донбасса в Россию
Как беженцы прибывают из Донбасса в Россию
Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит эвакуация жителей ЛДНР на территорию России.
2022-02-21T16:15+0200
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О начале массовой эвакуации населения ДНР и ЛНР в Россию главы этих самопровозглашенных республик объявили 18 февраля. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации. Только за последние сутки в Россию прибыло более 21 тысячи беженцев из Донбасса, всего ожидается порядка 700 тысяч.Принять на своей территории беженцев готовы 43 региона России, подготовлены к приему почти 400 пунктов временного размещения, еще 149 находятся в резерве, проинформировали в МЧС РФ.Всем, кто был эвакуирован из ДНР и ЛНР, начиная с 18 февраля, и пересек российскую границу, положены единовременные выплаты в 10 тысяч рублей.Соответствующий указ ранее подписал президент РФ Владимир Путин.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков.Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.Признает ли Госдума ДНР и ЛНР и будет ли ядерное оружие на УкраинеВоенный эксперт: Россия больше не намерена терпеть войска НАТО в РумынииДНР организует эвакуацию жителей в Россию
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фото, фото, в мире, россия, украина, беженцы, донбасс

Как беженцы прибывают из Донбасса в Россию

16:15 21.02.2022
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Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит эвакуация жителей ЛДНР на территорию России.
О начале массовой эвакуации населения ДНР и ЛНР в Россию главы этих самопровозглашенных республик объявили 18 февраля. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации. Только за последние сутки в Россию прибыло более 21 тысячи беженцев из Донбасса, всего ожидается порядка 700 тысяч.
Принять на своей территории беженцев готовы 43 региона России, подготовлены к приему почти 400 пунктов временного размещения, еще 149 находятся в резерве, проинформировали в МЧС РФ.
Всем, кто был эвакуирован из ДНР и ЛНР, начиная с 18 февраля, и пересек российскую границу, положены единовременные выплаты в 10 тысяч рублей.Соответствующий указ ранее подписал президент РФ Владимир Путин.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков.Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.
© Sputnik / Andrey Arhipov / Перейти в фотобанкЖители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1. Людей планируют разместить в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.
Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1 - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Andrey Arhipov
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Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1. Людей планируют разместить в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкЖители Донецкой народной республики (ДНР) в вагоне поезда на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область.
Жители ДНР во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Ilya Pitalev
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Жители Донецкой народной республики (ДНР) в вагоне поезда на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Kirill Braga / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ, встречающие поезд с жителями Донецкой и Луганской народных республик на железнодорожный вокзал Волжский.
Сотрудники МЧС РФ, встречающие поезд с жителями ДНР и ЛНР на железнодорожный вокзал Волжский - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Kirill Braga
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Сотрудники МЧС РФ, встречающие поезд с жителями Донецкой и Луганской народных республик на железнодорожный вокзал Волжский.
© Sputnik / Andrey Arhipov / Перейти в фотобанкЖительница Донбасса в автобусе на территории железнодорожного вокзала Воронеж-1. Людей планируют разместить в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.
Жительница Донбасса в автобусе на территории железнодорожного вокзала Воронеж-1 - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Andrey Arhipov
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Жительница Донбасса в автобусе на территории железнодорожного вокзала Воронеж-1. Людей планируют разместить в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС и РЖД помогают женщине сесть в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области. 20 февраля с железнодорожного вокзала Таганрога в регионы России начали отправляться поезда с беженцами из ДНР и ЛНР.
Сотрудники МЧС и РЖД помогают женщине сесть в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области - Sputnik Молдова
5/18
© Sputnik / Maksim Bogodvid
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Сотрудники МЧС и РЖД помогают женщине сесть в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области. 20 февраля с железнодорожного вокзала Таганрога в регионы России начали отправляться поезда с беженцами из ДНР и ЛНР.
© Sputnik / Kirill Braga / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал Волжский.
Жители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал Волжский в Волгоградскую область - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Kirill Braga
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Жители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал Волжский.
© Sputnik / Andrey Arkhipov  / Перейти в фотобанкЖители Донбасса у автобусов, на которых беженцев отвезут на пункты временного пребывания. Людей планируют разместить в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.
Прибытие беженцев из Донбасса в Воронежскую область - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Andrey Arkhipov
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Жители Донбасса у автобусов, на которых беженцев отвезут на пункты временного пребывания. Людей планируют разместить в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.
© Sputnik / Kirill Braga / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал Волжский.
Жители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал Волжский - Sputnik Молдова
8/18
© Sputnik / Kirill Braga
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Жители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал Волжский.
© Sputnik / Kirill Braga / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ с младенцем на руках и жители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал Волжский.
Сотрудник МЧС РФ с младенцем на руках и жители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал Волжский - Sputnik Молдова
9/18
© Sputnik / Kirill Braga
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Сотрудник МЧС РФ с младенцем на руках и жители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал Волжский.
© Sputnik / Sergey Pivovarov / Перейти в фотобанкДевушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге.
Девушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Sergey Pivovarov
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Девушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге.
© Sputnik / Kirill Braga / Перейти в фотобанкРазмещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский.
Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский - Sputnik Молдова
11/18
© Sputnik / Kirill Braga
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Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский.
© Sputnik / Kirill Braga / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в защитном костюме берет тест на CoVID-19 у девушки в гостинице Ахтуба в городе Волжский.
Медицинский сотрудник в защитном костюме берет тест на CoVID-19 у девушки в гостинице Ахтуба в городе Волжский - Sputnik Молдова
12/18
© Sputnik / Kirill Braga
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Медицинский сотрудник в защитном костюме берет тест на CoVID-19 у девушки в гостинице Ахтуба в городе Волжский.
© Sputnik / Andrey Arkhipov  / Перейти в фотобанкЖители Донбасса во время размещения на территории детского лагеря "Голубой экран" в Воронеже. Людей планируют разместить в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.
Прибытие беженцев из Донбасса в Воронежскую область - Sputnik Молдова
13/18
© Sputnik / Andrey Arkhipov
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Жители Донбасса во время размещения на территории детского лагеря "Голубой экран" в Воронеже. Людей планируют разместить в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.
© Sputnik / Kirill Braga  / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ с ребенком на руках во время размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский.
Сотрудник МЧС РФ с ребенком на руках во время размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба - Sputnik Молдова
14/18
© Sputnik / Kirill Braga
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Сотрудник МЧС РФ с ребенком на руках во время размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский.
© Sputnik / Kirill Braga  / Перейти в фотобанкРазмещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский.
Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский - Sputnik Молдова
15/18
© Sputnik / Kirill Braga
/
Перейти в фотобанк
Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский.
© Sputnik / Andrey Arkhipov  / Перейти в фотобанкЖители Донбасса во время расселения на территории детского лагеря "Голубой экран" в Воронеже. Людей планируют разместить в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.
Жители Донбасса во время расселения на территории детского лагеря Голубой экран в Воронеже - Sputnik Молдова
16/18
© Sputnik / Andrey Arkhipov
/
Перейти в фотобанк
Жители Донбасса во время расселения на территории детского лагеря "Голубой экран" в Воронеже. Людей планируют разместить в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.
© Sputnik / Maxim Bogodvid  / Перейти в фотобанкДети в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге.
Дети в пункте временного размещения беженцев в Таганроге - Sputnik Молдова
17/18
© Sputnik / Maxim Bogodvid
/
Перейти в фотобанк
Дети в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге.
© Sputnik / Sergey Pivovarov  / Перейти в фотобанкДевочка в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге.
Девочка в пункте временного размещения беженцев в Таганроге - Sputnik Молдова
18/18
© Sputnik / Sergey Pivovarov
/
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Девочка в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге.
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