https://ru.sputnik.md/20220221/kak-bezhentsy-pribyvayut-iz-donbassa-v-rossiyu-49140608.html

Как беженцы прибывают из Донбасса в Россию

Как беженцы прибывают из Донбасса в Россию

Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит эвакуация жителей ЛДНР на территорию России.

2022-02-21T16:15+0200

2022-02-21T16:15+0200

2022-02-21T16:15+0200

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О начале массовой эвакуации населения ДНР и ЛНР в Россию главы этих самопровозглашенных республик объявили 18 февраля. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации. Только за последние сутки в Россию прибыло более 21 тысячи беженцев из Донбасса, всего ожидается порядка 700 тысяч.Принять на своей территории беженцев готовы 43 региона России, подготовлены к приему почти 400 пунктов временного размещения, еще 149 находятся в резерве, проинформировали в МЧС РФ.Всем, кто был эвакуирован из ДНР и ЛНР, начиная с 18 февраля, и пересек российскую границу, положены единовременные выплаты в 10 тысяч рублей.Соответствующий указ ранее подписал президент РФ Владимир Путин.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков.Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.Признает ли Госдума ДНР и ЛНР и будет ли ядерное оружие на УкраинеВоенный эксперт: Россия больше не намерена терпеть войска НАТО в РумынииДНР организует эвакуацию жителей в Россию

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