Как беженцы прибывают из Донбасса в Россию
Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит эвакуация жителей ЛДНР на территорию России.
О начале массовой эвакуации населения ДНР и ЛНР в Россию главы этих самопровозглашенных республик объявили 18 февраля. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации. Только за последние сутки в Россию прибыло более 21 тысячи беженцев из Донбасса, всего ожидается порядка 700 тысяч.
Принять на своей территории беженцев готовы 43 региона России, подготовлены к приему почти 400 пунктов временного размещения, еще 149 находятся в резерве, проинформировали в МЧС РФ.
Всем, кто был эвакуирован из ДНР и ЛНР, начиная с 18 февраля, и пересек российскую границу, положены единовременные выплаты в 10 тысяч рублей.Соответствующий указ ранее подписал президент РФ Владимир Путин.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков.Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.
© Sputnik / Andrey Arhipov / Перейти в фотобанкЖители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1. Людей планируют разместить в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.
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Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1. Людей планируют разместить в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкЖители Донецкой народной республики (ДНР) в вагоне поезда на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область.
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© Sputnik / Ilya Pitalev/
Жители Донецкой народной республики (ДНР) в вагоне поезда на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Kirill Braga / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ, встречающие поезд с жителями Донецкой и Луганской народных республик на железнодорожный вокзал Волжский.
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Сотрудники МЧС РФ, встречающие поезд с жителями Донецкой и Луганской народных республик на железнодорожный вокзал Волжский.
© Sputnik / Andrey Arhipov / Перейти в фотобанкЖительница Донбасса в автобусе на территории железнодорожного вокзала Воронеж-1. Людей планируют разместить в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.
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Жительница Донбасса в автобусе на территории железнодорожного вокзала Воронеж-1. Людей планируют разместить в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС и РЖД помогают женщине сесть в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области. 20 февраля с железнодорожного вокзала Таганрога в регионы России начали отправляться поезда с беженцами из ДНР и ЛНР.
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© Sputnik / Maksim Bogodvid/
Сотрудники МЧС и РЖД помогают женщине сесть в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области. 20 февраля с железнодорожного вокзала Таганрога в регионы России начали отправляться поезда с беженцами из ДНР и ЛНР.
© Sputnik / Kirill Braga / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал Волжский.
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Жители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал Волжский.
© Sputnik / Andrey Arkhipov / Перейти в фотобанкЖители Донбасса у автобусов, на которых беженцев отвезут на пункты временного пребывания. Людей планируют разместить в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.
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Жители Донбасса у автобусов, на которых беженцев отвезут на пункты временного пребывания. Людей планируют разместить в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.
© Sputnik / Kirill Braga / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал Волжский.
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Жители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал Волжский.
© Sputnik / Kirill Braga / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ с младенцем на руках и жители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал Волжский.
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Сотрудник МЧС РФ с младенцем на руках и жители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на железнодорожный вокзал Волжский.
© Sputnik / Sergey Pivovarov / Перейти в фотобанкДевушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге.
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Девушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге.
© Sputnik / Kirill Braga / Перейти в фотобанкРазмещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский.
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Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский.
© Sputnik / Kirill Braga / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в защитном костюме берет тест на CoVID-19 у девушки в гостинице Ахтуба в городе Волжский.
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Медицинский сотрудник в защитном костюме берет тест на CoVID-19 у девушки в гостинице Ахтуба в городе Волжский.
© Sputnik / Andrey Arkhipov / Перейти в фотобанкЖители Донбасса во время размещения на территории детского лагеря "Голубой экран" в Воронеже. Людей планируют разместить в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.
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Жители Донбасса во время размещения на территории детского лагеря "Голубой экран" в Воронеже. Людей планируют разместить в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.
© Sputnik / Kirill Braga / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ с ребенком на руках во время размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский.
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Сотрудник МЧС РФ с ребенком на руках во время размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский.
© Sputnik / Kirill Braga / Перейти в фотобанкРазмещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский.
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Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский.
© Sputnik / Andrey Arkhipov / Перейти в фотобанкЖители Донбасса во время расселения на территории детского лагеря "Голубой экран" в Воронеже. Людей планируют разместить в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.
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Жители Донбасса во время расселения на территории детского лагеря "Голубой экран" в Воронеже. Людей планируют разместить в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.
© Sputnik / Maxim Bogodvid / Перейти в фотобанкДети в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге.
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© Sputnik / Maxim Bogodvid/
Дети в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге.
© Sputnik / Sergey Pivovarov / Перейти в фотобанкДевочка в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге.
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Девочка в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге.