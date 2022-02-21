https://ru.sputnik.md/20220221/kak-mogut-izmenitsya-tarify-na-gaz-i-elektrichestvo-v-moldove-49173687.html

Как могут измениться тарифы на газ и электричество в Молдове

Как могут измениться тарифы на газ и электричество в Молдове

Когда в Молдове из-за подорожаний ждать социального коллапса: что происходит на топливном рынке Молдовы, как могут измениться тарифы на газ и на электроэнергию, какая судьба ждет агросектор республики.

2022-02-21T23:05+0200

2022-02-21T23:05+0200

2022-02-21T23:05+0200

радио

молдова

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Данные опроса IMAS – не в пользу действующей власти. Согласно данным исследования, 73% опрошенных недовольны ходом переговоров по газовому контракту и считают, что страна могла получить цену ниже. Исследование показало, что 47% респондентов считают, что молдавский вице-премьер Андрей Спыну, который и договаривался о поставках газа, должен уйти в отставку.А 70% уверены, что президент Молдовы Майя Санду совсем отстранилась от переговорного процесса по газовому контракту. Более того, 85% полагают, что Майе Санду следовало встретиться по этому вопросу с российским лидером Владимиром Путиным. А 8% считают, что молдавский президент включалась в переговоры, но результаты оказались негативными.Что будет с тарифами на газ в Молдове? Какие последствия для экономики, бизнеса и граждан принесет подорожание электроэнергии? Чего ждать на топливном рынке Молдовы: сколько будут стоит бензин и "дизель"?Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с экспертом в области энергетики Сергеем Унгуряну.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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