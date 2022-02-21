https://ru.sputnik.md/20220221/kurs-valyut-na-vtornik-evro-i-dollar-desheveyut-49173797.html
Курс валют на вторник: евро и доллар дешевеют
Курс валют на вторник: евро и доллар дешевеют
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-02-21T23:07+0200
2022-02-21T23:07+0200
2022-02-21T23:07+0200
курс валют
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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 22 февраля. Доллар и евро вновь укрепят позиции по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дешевле на бан и будет стоить 17,9865 лея.Евро вырастет в цене на три бана и закрепится на уровне 20,4121 лея.Что касается остальных валют, то 22 февраля немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2304 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6311 лея. Румынский лей станет немного дешевле и остановится на 4,1281 в пересчете на национальную валюту.За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.
https://ru.sputnik.md/20220221/sotsopros-sandu-vstretitsya-putin-tseny-gaz-49147100.html
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курс валют
Курс валют на вторник: евро и доллар дешевеют
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 22 февраля. Доллар и евро вновь укрепят позиции по отношению к молдавскому лею.
Доллар США станет дешевле на бан и будет стоить 17,9865 лея.
Евро вырастет в цене на три бана и закрепится на уровне 20,4121 лея.
Что касается остальных валют, то 22 февраля немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2304 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6311 лея. Румынский лей станет немного дешевле и остановится на 4,1281 в пересчете на национальную валюту.
За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.