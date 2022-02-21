https://ru.sputnik.md/20220221/martsinkevich-kakovy-shansy-ukrainy-stat-yadernoy-derzhavoy-49158321.html

Марцинкевич: каковы шансы Украины стать ядерной державой

Марцинкевич: каковы шансы Украины стать ядерной державой

Эксперт рассказал также, есть ли у Украины шансы создать грязную бомбу в случае выхода этой страны из Будапештского меморандума.

2022-02-21T18:25+0200

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Президент Украины Владимир Зеленский грозится пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия и выйти из Будапештского меморандума. Чем это грозит самой Украине и региону в целом?Тему в студии Sputnik журналист Марат Касем обсудил с экспертом по энергетике Борисом Марцинкевичем. По его словам, технически осуществить этот шантаж будет не так просто. Для создания ядерного оружия необходимо иметь либо оружейный плутоний, либо уран, обогащенный по содержанию изотопа U-235 до частоты не менее 90%.Марцинкевич уточняет, что собственных технологий создания ядерного оружия у Украины также нет. И либо придется в этом вопросе сотрудничать с Россией, что нереально, либо с КНДР. Но это значит идти на конфликт с МАГАТЭ."Есть один запасной вариант - подписание соглашения о передаче технологий с Исламской Республикой Иран с тем, чтобы в распоряжении Украины оказались газовые центрифуги, из-за которых возникла проблема у Ирана. Из-за чего и было разработано соглашение об атомной программе этого государства. Других возможностей я не наблюдаю", - подчеркнул эксперт.При этом ядерная программа Украины потребует миллиардные инвестиции и много времени. У Пакистана и Индии на это ушло более 15 лет."Так что по времени для государства-изгоя, которым станет Украина после выхода из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), срок достаточно большой. А уж сумеет ли Украина найти финансы, которые для этого необходимы, и специалистов - большой вопрос. Может быть, конечно, обучение специалистов пройдет в Пхеньяне. Или где-то в Исламской Республике Иран, но я не считаю, что Иран заинтересован в появлении еще одного ядерного государства".Если же создавать "грязную бомбу" из отработанного ядерного топлива, о которой говорят многие эксперты, в этом случае все гораздо проще, полагает Марцинкевич. Правда, для этого Украина должна прекратить сотрудничать с МАГАТЭ и изменить свое законодательство."Берется непереработанное облученное ядерное топливо. Оптимальный вариант - сразу после выхода из активной зоны реактора, то есть, не дожидаясь никакого охлаждения, не помещая в бассейн выдержки. Дальше просто набивается некий боезаряд, и его необходимо донести до того места, которое вы желаете обеспечить высокоактивным радиационным заражением и взорвать. Это могут быть авиационные бомбы с соответствующей возможностью нападения на ту страну, которую Украина считает своим противником – то есть на территорию РФ, прежде всего", - поясняет эксперт.В теории можно, рассказывает Марцинкевич, также "набивать" и обычные артиллерийские снаряды. Причем, первыми пораженными целями будут расчеты таких артиллерийских подразделений.Но без последствий уже не обойтись. В целом о шантаже Украины Борис Марцинкевич говорит так: "Это следующий шаг к началу глобальной ядерной войны".Хотя остается небольшая лазейка – Украина может разместить на своей территории ядерное оружие США, как это сделали в свое время Германия и Турция. Но пока Зеленский говорит явно не об этом.Признает ли Госдума ДНР и ЛНР и будет ли ядерное оружие на УкраинеКиев может создать "грязную бомбу" в случае выхода из Будапештского меморандумаЭксперт – об идеях Украины создать ядерное оружие: страну заставят остановить все АЭС

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