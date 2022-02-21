https://ru.sputnik.md/20220221/medvedev-donbass-stal-razmennoy-kartoy-dlya-ukrainy-49155708.html
Медведев: Донбасс стал разменной картой для Украины
Медведев: Донбасс стал разменной картой для Украины
Дмитрий Медведев рассказал об отношении Украины к территории Донбаса.
2022-02-21T17:13+0200
2022-02-21T17:13+0200
2022-02-21T18:36+0200
политика
россия
дмитрий медведев
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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Территория Донбасса не нужна Украине и используется ею как разменная карта в торговле за статус. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ.Как он подчеркнул, жители непризнанных ДНР и ЛНР не получают социальной поддержки от Украины, а, наоборот, подвергаются массовым репрессиям, которые заключаются в "обстрелах, лишении их элементарных благ, в нарушении элементарных прав человека", добавил Медведев.По его мнению, минский комплекс мер Украиной выполняться не будет, даже при давлении Запада на официальные власти в Киеве.Он подчеркнул, что Россия стоит перед непростой дилеммой, связанной с признанием самопровозглашенных ДНР и ЛНР."Мы стоим перед непростой дилеммой, связанной с признанием двух этих территорий (ДНР, ЛНР), которые готовы к тому, чтобы такого признания искать, которые с соответствующими заявлениями к нам обратились, равно как и наш парламент такое постановление уже принял", – подчеркнул Медведев.Он добавил, что "неплохо помнит 2008 год", когда принял непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии.
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россия, дмитрий медведев
Медведев: Донбасс стал разменной картой для Украины
17:13 21.02.2022 (обновлено: 18:36 21.02.2022) Подписаться на
Дмитрий Медведев рассказал об отношении Украины к территории Донбасса.
КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Территория Донбасса не нужна Украине и используется ею как разменная карта в торговле за статус. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ.
"Если говорить о ситуации, которая сложилась вокруг Донецкой народной республики и Луганской народной республики, то совершенно очевидно, что, во всяком случае, на мой взгляд, что подтверждается выступлениями коллег, эти территории в принципе Украине не нужны. Во всяком случае, это разменная карта в торговле за статус Украины", – сказал Медведев.
Как он подчеркнул, жители непризнанных ДНР и ЛНР не получают социальной поддержки от Украины, а, наоборот, подвергаются массовым репрессиям, которые заключаются в "обстрелах, лишении их элементарных благ, в нарушении элементарных прав человека", добавил Медведев.
По его мнению, минский комплекс мер Украиной выполняться не будет, даже при давлении Запада на официальные власти в Киеве.
"По совокупности того, что происходит, можно сделать вывод, что комплекс мер, которые зафиксированы в Минских соглашениях, выполняться не будет... даже при наличии давления со стороны иностранных государств типа Франции, Германии", – сказал Медведев.
Он подчеркнул, что Россия стоит перед непростой дилеммой, связанной с признанием самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
"Мы стоим перед непростой дилеммой, связанной с признанием двух этих территорий (ДНР, ЛНР), которые готовы к тому, чтобы такого признания искать, которые с соответствующими заявлениями к нам обратились, равно как и наш парламент такое постановление уже принял", – подчеркнул Медведев.
Он добавил, что "неплохо помнит 2008 год", когда принял непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии.
"Это был урок для НАТО, для ряда европейских стран в том, что так поступать с РФ нельзя", – отметил Медведев.