https://ru.sputnik.md/20220221/medvedev-donbass-stal-razmennoy-kartoy-dlya-ukrainy-49155708.html

Медведев: Донбасс стал разменной картой для Украины

Медведев: Донбасс стал разменной картой для Украины

Дмитрий Медведев рассказал об отношении Украины к территории Донбаса.

2022-02-21T17:13+0200

2022-02-21T17:13+0200

2022-02-21T18:36+0200

политика

россия

дмитрий медведев

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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Территория Донбасса не нужна Украине и используется ею как разменная карта в торговле за статус. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ.Как он подчеркнул, жители непризнанных ДНР и ЛНР не получают социальной поддержки от Украины, а, наоборот, подвергаются массовым репрессиям, которые заключаются в "обстрелах, лишении их элементарных благ, в нарушении элементарных прав человека", добавил Медведев.По его мнению, минский комплекс мер Украиной выполняться не будет, даже при давлении Запада на официальные власти в Киеве.Он подчеркнул, что Россия стоит перед непростой дилеммой, связанной с признанием самопровозглашенных ДНР и ЛНР."Мы стоим перед непростой дилеммой, связанной с признанием двух этих территорий (ДНР, ЛНР), которые готовы к тому, чтобы такого признания искать, которые с соответствующими заявлениями к нам обратились, равно как и наш парламент такое постановление уже принял", – подчеркнул Медведев.Он добавил, что "неплохо помнит 2008 год", когда принял непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии.

https://ru.sputnik.md/20220221/glavy-dnr-i-lnr-obratilis-k-vladimiru-putinu-s-prosboy-priznat-respubliki-49149738.html

https://ru.sputnik.md/20220221/putin-zasedanie-sovbeza-obrascheniyami-liderov-ldnr-priznanii-respublik-49151745.html

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россия, дмитрий медведев