https://ru.sputnik.md/20220221/minzdrav-kolichestvo-novykh-zarazheniy-covid-19-padaet-49132044.html

Минздрав: количество новых заражений COVID-19 падает

Минздрав: количество новых заражений COVID-19 падает

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.

2022-02-21T09:09+0200

2022-02-21T09:09+0200

2022-02-21T09:10+0200

коронавирус

в молдове

молдова

статистика

минздрав

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/02/35349624_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ae091807f0e94b9ee7a02ec3149fa94a.jpg

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтвержден 231 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.В том числе зарегистрировано шесть случаев "импорта" инфекции: по два – из Румынии и Дании, по одному из Чехии и Италии.За минувшие сутки проведено 3509 тестов, в том числе быстрых – 1551.Общее число случаев заражения в стране достигло 495 415.У сотрудников системы здравоохранения выявлено шесть случаев инфицирования: 4 – у врачей и 2 – у медсестер.Госпитализированы 1236 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 98 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 15 человек).В то же время за сутки выздоровели 1229 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 467 312.Минздрав сообщает об 13 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 11 117.

https://ru.sputnik.md/20220219/nazalnaya-vaktsina-ot-koronavirusa-mozhet-zamenit-privivku-v-vide-ukola-49092396.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, статистика, минздрав