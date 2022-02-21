https://ru.sputnik.md/20220221/moldova-budet-svoy-sputnik-kosmose-49159141.html

У Молдовы будет свой космический спутник

У Молдовы будет свой космический спутник

Космический аппарат изготовленный в техническом университете Молдовы будет отправлен на орбиту Земли.

2022-02-21T21:03+0200

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КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. В государственном Техническом университете Молдовы (ТУМ)18 февраля представили малый спутник "TUMnanoSAT". Об этом сообщил на своей странице в Facebok вице-ректор университета Дину Цуркану.По его словам, оттуда спутник отправят в США для последующего запуска в космос космическим кораблем компании SpaceX.На презентации первого молдавского спутника присутствовал министр экономики Молдовы Сергей Гайбу. Создание спутника "TUMnanoSAT" началось в июле 2019 года и закончилось в октябре 2021 года в рамках госпрограммы "Разработка и создание серии малых спутников для исследовательской миссии Международной космической станции и продвижение космических технологий". Спутник представляет собой куб десяти сантиметров высотой, который весит чуть больше килограмма. Аппарат оснащен датчиками для ориентации в пространстве, связью, солнечной батареей.В японии молдавский спутник пройдет еще одно тестирование и после будет отправлен в США для запуска.На Байконуре установили ракету для японских космических туристов>>>Непрерывные извержения на Солнце: есть ли угроза Земле>>>Съемки фильма в космосе увеличили приток потенциальных космотуристов>>>

https://ru.sputnik.md/20220105/rossiyskie-uchenye-zemlea-elektroenergia-kosmos-47790046.html

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