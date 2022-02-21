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У Молдовы будет свой космический спутник
У Молдовы будет свой космический спутник
Космический аппарат изготовленный в техническом университете Молдовы будет отправлен на орбиту Земли.
2022-02-21T21:03+0200
2022-02-21T21:03+0200
2022-02-21T21:03+0200
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КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. В государственном Техническом университете Молдовы (ТУМ)18 февраля представили малый спутник "TUMnanoSAT". Об этом сообщил на своей странице в Facebok вице-ректор университета Дину Цуркану.По его словам, оттуда спутник отправят в США для последующего запуска в космос космическим кораблем компании SpaceX.На презентации первого молдавского спутника присутствовал министр экономики Молдовы Сергей Гайбу. Создание спутника "TUMnanoSAT" началось в июле 2019 года и закончилось в октябре 2021 года в рамках госпрограммы "Разработка и создание серии малых спутников для исследовательской миссии Международной космической станции и продвижение космических технологий". Спутник представляет собой куб десяти сантиметров высотой, который весит чуть больше килограмма. Аппарат оснащен датчиками для ориентации в пространстве, связью, солнечной батареей.В японии молдавский спутник пройдет еще одно тестирование и после будет отправлен в США для запуска.На Байконуре установили ракету для японских космических туристов>>>Непрерывные извержения на Солнце: есть ли угроза Земле>>>Съемки фильма в космосе увеличили приток потенциальных космотуристов>>>
https://ru.sputnik.md/20220105/rossiyskie-uchenye-zemlea-elektroenergia-kosmos-47790046.html
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в молдове, молдова, космос, спутник
У Молдовы будет свой космический спутник
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Космический аппарат, изготовленный в техническом университете Молдовы, будет отправлен на орбиту Земли.
КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. В государственном Техническом университете Молдовы (ТУМ)18 февраля представили малый спутник "TUMnanoSAT". Об этом сообщил на своей странице в Facebok вице-ректор университета Дину Цуркану.
По его словам, оттуда спутник отправят в США для последующего запуска в космос космическим кораблем компании SpaceX.
На презентации первого молдавского спутника присутствовал министр экономики Молдовы Сергей Гайбу.
"Наноспутник "TUMnanoSAT", разработанный ТУМ после прохождения всех функциональных испытаний в Институте космических наук в Румынии и согласно строгим требованиям Аэрокосмического агентства Японии, покидает Молдову и доберется до японского Космического агентства", - написал Цуркану.
Создание спутника "TUMnanoSAT" началось в июле 2019 года и закончилось в октябре 2021 года в рамках госпрограммы "Разработка и создание серии малых спутников для исследовательской миссии Международной космической станции и продвижение космических технологий". Спутник представляет собой куб десяти сантиметров высотой, который весит чуть больше килограмма. Аппарат оснащен датчиками для ориентации в пространстве, связью, солнечной батареей.
В японии молдавский спутник пройдет еще одно тестирование и после будет отправлен в США для запуска.