https://ru.sputnik.md/20220221/moldovagaz-rasschitalsya-s-gazpromom-za-pervuyu-polovinu-fevralya-49143813.html
"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за первую половину февраля
"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за первую половину февраля
Молдавская компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года.
2022-02-21T13:14+0200
2022-02-21T13:14+0200
2022-02-21T14:43+0200
молдовагаз
газпром
экономика
молдова
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46301239_93:78:2987:1706_1920x0_80_0_0_6250a51eb44c177c52e8073c8957730a.jpg
КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. "Молдовагаз" перечислил ПАО "Газпром" 9,25 миллиона долларов США. Таким образом, за неделю компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года на общую сумму 51,1 миллиона долларов, сообщил в соцсети глава компании Вадим Чебан.Он также сообщил, что наряду с оплатой поставок голубого топлива, "Молдовагаз" перечислил в госбюджет более 185 миллионов леев в качестве НДС за импорт природного газа в январе.Оплата поставок газаНапомним, до 20 февраля "Молдовагаз" должен был заплатить "Газпрому" за поставленный природный газ в первой половине февраля.Ранее, 14 декабря 2021 года, "Молдовагаз" запрашивал авансовые платежи у небытовых потребителей. Как добавили в компании, учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке природного газа, с целью минимизации рисков ограничения поставок после 20 числа предприятие обратилось к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком и оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря.Ранее стало известно, что в феврале газ для Молдовы будет дешевле на 100 долларов, но тариф на газ для конечных потребителей уменьшать не будут. Причина – в методологии расчета тарифа и нерешенной проблеме финансовых отклонений, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.Отметим, из-за тяжелого финансового положения в "Молдовагазе" и ежемесячных проблем со своевременной оплатой газа правительство Молдовы уже дважды вводило в стране чрезвычайное положение и в срочном порядке выделяло недостающие средства.
https://ru.sputnik.md/20220218/kogda-moldovagaz-zaplatit-gazpromu-49053701.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46301239_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_ac623c6fd47a78ce624e4a3c4160fb34.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
молдовагаз, газпром, молдова, в молдове
"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за первую половину февраля
13:14 21.02.2022 (обновлено: 14:43 21.02.2022) Подписаться на
Молдавская компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года.
КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. "Молдовагаз" перечислил ПАО "Газпром" 9,25 миллиона долларов США. Таким образом, за неделю компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года на общую сумму 51,1 миллиона долларов, сообщил в соцсети глава компании Вадим Чебан.
"Хочу выразить благодарность нашим потребителям, а также правительству и руководству предприятий ТЭК за оперативное взаимодействие", – добавил Чебан.
Он также сообщил, что наряду с оплатой поставок голубого топлива, "Молдовагаз" перечислил в госбюджет более 185 миллионов леев в качестве НДС за импорт природного газа в январе.
Оплата поставок газа
Напомним, до 20 февраля "Молдовагаз" должен был заплатить "Газпрому" за поставленный природный газ в первой половине февраля.
Ранее, 14 декабря 2021 года, "Молдовагаз" запрашивал авансовые платежи у небытовых потребителей. Как добавили в компании, учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке природного газа, с целью минимизации рисков ограничения поставок после 20 числа предприятие обратилось к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком и оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря.
Ранее стало известно, что в феврале газ для Молдовы будет дешевле на 100 долларов, но тариф на газ для конечных потребителей уменьшать не будут. Причина – в методологии расчета тарифа и нерешенной проблеме финансовых отклонений, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.
Отметим, из-за тяжелого финансового положения в "Молдовагазе" и ежемесячных проблем со своевременной оплатой газа правительство Молдовы уже дважды вводило в стране чрезвычайное положение и в срочном порядке выделяло недостающие средства.