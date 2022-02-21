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https://ru.sputnik.md/20220221/moldovagaz-rasschitalsya-s-gazpromom-za-pervuyu-polovinu-fevralya-49143813.html
"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за первую половину февраля
"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за первую половину февраля
Молдавская компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года.
2022-02-21T13:14+0200
2022-02-21T14:43+0200
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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. "Молдовагаз" перечислил ПАО "Газпром" 9,25 миллиона долларов США. Таким образом, за неделю компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года на общую сумму 51,1 миллиона долларов, сообщил в соцсети глава компании Вадим Чебан.Он также сообщил, что наряду с оплатой поставок голубого топлива, "Молдовагаз" перечислил в госбюджет более 185 миллионов леев в качестве НДС за импорт природного газа в январе.Оплата поставок газаНапомним, до 20 февраля "Молдовагаз" должен был заплатить "Газпрому" за поставленный природный газ в первой половине февраля.Ранее, 14 декабря 2021 года, "Молдовагаз" запрашивал авансовые платежи у небытовых потребителей. Как добавили в компании, учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке природного газа, с целью минимизации рисков ограничения поставок после 20 числа предприятие обратилось к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком и оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря.Ранее стало известно, что в феврале газ для Молдовы будет дешевле на 100 долларов, но тариф на газ для конечных потребителей уменьшать не будут. Причина – в методологии расчета тарифа и нерешенной проблеме финансовых отклонений, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.Отметим, из-за тяжелого финансового положения в "Молдовагазе" и ежемесячных проблем со своевременной оплатой газа правительство Молдовы уже дважды вводило в стране чрезвычайное положение и в срочном порядке выделяло недостающие средства.
https://ru.sputnik.md/20220218/kogda-moldovagaz-zaplatit-gazpromu-49053701.html
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Евгений Чебан
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молдовагаз, газпром, молдова, в молдове

"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за первую половину февраля

13:14 21.02.2022 (обновлено: 14:43 21.02.2022)
© Sputnik / Mihai Caraus"Молдовагаз"
Молдовагаз - Sputnik Молдова, 1920, 21.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Молдавская компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года.
КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. "Молдовагаз" перечислил ПАО "Газпром" 9,25 миллиона долларов США. Таким образом, за неделю компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года на общую сумму 51,1 миллиона долларов, сообщил в соцсети глава компании Вадим Чебан.

"Хочу выразить благодарность нашим потребителям, а также правительству и руководству предприятий ТЭК за оперативное взаимодействие", – добавил Чебан.

Он также сообщил, что наряду с оплатой поставок голубого топлива, "Молдовагаз" перечислил в госбюджет более 185 миллионов леев в качестве НДС за импорт природного газа в январе.

Оплата поставок газа

Напомним, до 20 февраля "Молдовагаз" должен был заплатить "Газпрому" за поставленный природный газ в первой половине февраля.
Ранее, 14 декабря 2021 года, "Молдовагаз" запрашивал авансовые платежи у небытовых потребителей. Как добавили в компании, учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке природного газа, с целью минимизации рисков ограничения поставок после 20 числа предприятие обратилось к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком и оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря.
Глава Молдовагаз Вадим Чебан - Sputnik Молдова, 1920, 18.02.2022
Чебан: когда "Молдовагаз" заплатит "Газпрому"
18 февраля, 10:23
Ранее стало известно, что в феврале газ для Молдовы будет дешевле на 100 долларов, но тариф на газ для конечных потребителей уменьшать не будут. Причина – в методологии расчета тарифа и нерешенной проблеме финансовых отклонений, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.
Отметим, из-за тяжелого финансового положения в "Молдовагазе" и ежемесячных проблем со своевременной оплатой газа правительство Молдовы уже дважды вводило в стране чрезвычайное положение и в срочном порядке выделяло недостающие средства.
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