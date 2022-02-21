https://ru.sputnik.md/20220221/obyski-poliklinika-kishinev-49146612.html
Обыски в поликлинике Кишинева: что нашли правоохранители
Обыски в поликлинике Кишинева: что нашли правоохранители
Правоохранители нагрянули с обысками в поликлинику №3 в секторе Ботаника.
2022-02-21T14:38+0200
2022-02-21T14:38+0200
2022-02-21T14:46+0200
общество
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сертификат
подделка
обыски
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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Обыски в третьей поликлинике в секторе Ботаника прошли в понедельник утром. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мариана Керпек. По данным Генпрокуратуры, обыски прошли в офисе и в доме одного из врачей, работающих в медучреждении. Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, правоохранители продолжают ждать встречи с адвокатом врача, чтобы признать сотрудника поликлиники подозреваемым. Сообщается, что обыски прошли по делу о фальсификации сертификатов о вакцинации против COVID-19 и внесении неверной информации в базу данных. Напомним, накануне в Молдове раскрыли преступную схему по организации нелегальной миграции и подделке документов, в частности сертификатов об иммунизации против коронавируса.
https://ru.sputnik.md/20220204/poddelnye-sertifikaty-covid-19-obyski-tsentre-zdorovya-stavchenakh-48592668.html
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в молдове, молдова, сертификат, подделка, обыски
Обыски в поликлинике Кишинева: что нашли правоохранители
14:38 21.02.2022 (обновлено: 14:46 21.02.2022) Подписаться на
Правоохранители нагрянули с обысками в поликлинику №3 в столичном секторе Ботаника.
КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik.
Обыски в третьей поликлинике в секторе Ботаника прошли в понедельник утром. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова
подтвердила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мариана Керпек.
По данным Генпрокуратуры, обыски прошли в офисе и в доме одного из врачей, работающих в медучреждении.
Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, правоохранители продолжают ждать встречи с адвокатом врача, чтобы признать сотрудника поликлиники подозреваемым.
Сообщается, что обыски прошли по делу о фальсификации сертификатов о вакцинации против COVID-19 и внесении неверной информации в базу данных.
Напомним, накануне в Молдове раскрыли преступную схему
по организации нелегальной миграции и подделке документов, в частности сертификатов об иммунизации против коронавируса.