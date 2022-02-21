https://ru.sputnik.md/20220221/pogodnye-rekordy-moldovy-21-fevralya-49127612.html

Погодные рекорды Молдовы 21 февраля

Погодные рекорды Молдовы 21 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

2022-02-21T00:01+0200

2022-02-21T00:01+0200

2022-02-21T00:01+0200

погода

рекорды

климат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1c/34565871_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83069512c283ceaf73b940db2c98fc64.jpg

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Самое теплое 21 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано 45 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 1977 году воздух прогрелся до +15,4 градуса по Цельсию.А температурный минимум 21 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1954 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –26,6 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 42 градуса.

https://ru.sputnik.md/20190409/severnoe-siyanie-murmansk-foto-25328161.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

погода, рекорды, климат