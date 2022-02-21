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https://ru.sputnik.md/20220221/pogodnye-rekordy-moldovy-21-fevralya-49127612.html
Погодные рекорды Молдовы 21 февраля
Погодные рекорды Молдовы 21 февраля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Самое теплое 21 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано 45 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 1977 году воздух прогрелся до +15,4 градуса по Цельсию.А температурный минимум 21 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1954 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –26,6 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 42 градуса.
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погода, рекорды, климат

Погодные рекорды Молдовы 21 февраля

00:01 21.02.2022
© Sputnik / Mihai CarausВесна в Кишиневе
Весна в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 21.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Самое теплое 21 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано 45 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 1977 году воздух прогрелся до +15,4 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 21 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1954 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –26,6 градуса.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 42 градуса.
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