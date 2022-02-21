https://ru.sputnik.md/20220221/politsiya-nashla-molodykh-lyudey-zaplevavshikh-lift-kishinev-49148700.html

Полиция нашла плевавших в лифте в Кишиневе: как их наказали

Полиция нашла плевавших в лифте в Кишиневе: как их наказали

Молодые люди, заплевавшие один из лифтов в Кишиневе, объяснили свой поступок пьяным состоянием.

2022-02-21T15:45+0200

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КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. В полиции отреагировали на видео, появившееся в социальных сетях и прессе, где трое молодых людей, находясь в лифте, "продемонстрировали неадекватное поведение и нарушили моральные нормы". Об этом сообщили в понедельник в Генинспекторате полиции. Речь идет о ролике, "герои" которого, молодые люди, заплевали стенки лифта, пока ехали в нем. Полиция сумела отыскать заснятых на видео, ими оказались уроженцы Кагула 23, 24 и 25 лет. Как отметили в полиции, хулиганы на допросе признали свою вину и рассказали, что были в гостях, а в лифте возвращались же в пьяном состоянии. Жителей столицы оштрафовали на 1500 леев каждого.

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, кишинев, лифт, видео