https://ru.sputnik.md/20220221/presechena-kontrabanda-narkotikov-narkodilera-vzyali-na-granitse-49143113.html
Пресечена контрабанда наркотиков: наркодилера взяли на границе
Пресечена контрабанда наркотиков: наркодилера взяли на границе
Преступная группа действовала в молдавской столице.
2022-02-21T12:46+0200
2022-02-21T12:46+0200
2022-02-21T12:56+0200
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молдова
наркотики
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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Контрабанда героина и кокаина пресечена на пограничном пункте Паланка, сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам.Как отметили в ведомстве, член преступной группы, действующей в Кишиневе, был задержан при попытке пересечь границу. При нем были обнаружены десять граммов кокаина и два грамма героина. "И наркотики, и люксовая машина, за рулем которой находился мужчина, были изъяты. Далее на транспортное средство будет наложен арест с целью определения последующего уголовного производства", – говорится в сообщении прокуратуры. Мужчина был задержан на 72 часа. Ожидается, что прокуроры направят запросы для его помещения под предварительный арест. Расследование дела продолжается для выявления всех причастных.
https://ru.sputnik.md/20220207/izvestnyy-moldavskiy-akter-zaderzhan-narkotikami-48675428.html
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в молдове, молдова, наркотики
Пресечена контрабанда наркотиков: наркодилера взяли на границе
12:46 21.02.2022 (обновлено: 12:56 21.02.2022) Подписаться на
В молдавской столице орудовала преступная группа, связанная с перевозкой и продажей наркотических веществ.
КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Контрабанда героина и кокаина пресечена на пограничном пункте Паланка, сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Как отметили в ведомстве, член преступной группы, действующей в Кишиневе, был задержан при попытке пересечь границу. При нем были обнаружены десять граммов кокаина и два грамма героина.
"И наркотики, и люксовая машина, за рулем которой находился мужчина, были изъяты. Далее на транспортное средство будет наложен арест с целью определения последующего уголовного производства", – говорится в сообщении прокуратуры.
Мужчина был задержан на 72 часа. Ожидается, что прокуроры направят запросы для его помещения под предварительный арест.
Расследование дела продолжается для выявления всех причастных.