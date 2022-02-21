https://ru.sputnik.md/20220221/prezident-rossii-vystupaet-s-videoobrascheniem-k-grazhdanam-rossii-49165438.html

Президент России выступил с видеообращением к гражданам России

Президент России выступил с видеообращением к гражданам России

Телеобращение последовало после внеочередного заседания совбеза РФ по ситуации с Донбассом.

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В ходе телеобращения Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР). Ранее 21 февраля с просьбой о признании республик к Владимиру Путину обратились лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Они отметили, что украинские власти решились на силовое решение конфликта.Практически одновременно с обращениями глав ДНР и ЛНР в Москве началось внеочередное заседание Совета безопасности РФ.Владимир Путин в ходе заседания заявил, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе."Люди заявили, что они формируют две независимые республики - Донецкую и Луганскую народные республики. С этого момента началось противостояние киевских властей и проживающих на этой территории. В этой связи хотел обратить внимание на то, что Россия изначально делала всё, чтобы мирными средствами, мирным путём разрешить все возникшие противоречия", - сказал Путин.Депутаты Госдумы России проголосовали за проект постановления по вопросу обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 15 февраля.Вопрос обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР Госдума рассмотрела на основе рейтингового голосования, при котором выбирается тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов, сообщает. На него были вынесены проекты постановления КПРФ и "Единой России": первый вариант предполагал направление обращения непосредственно президенту РФ, а второй – консультацию с МИД.За инициативу коммунистов проголосовал 351 депутат, против выступили 16 человек, а один воздержался. За проект ЕР — 310 депутатов. Таким образом, выбрали первый вариант.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Путин созвал заседание совбеза в связи с обращениями лидеров ЛДНР о признании республикПутин сравнил ситуацию на Донбассе с геноцидомЖители Донбасса благодарят Россию за возможность эвакуироваться

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