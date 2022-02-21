Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Экспозиция фотоаппаратов в музее киноконцерна Мосфильм в Москве - Sputnik Молдова, 1920
Фото
Смотрите самые интересные и эксклюзивные кадры того, что происходит в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20220221/prirodnye-pozhary-argentina-49133789.html
Огонь не щадит никого: сильнейшие природные пожары в Аргентине
Огонь не щадит никого: сильнейшие природные пожары в Аргентине
В аргентинской провинции Корриентес бушуют сильнейшие лесные пожары. От удара стихии уже пострадали около 9% от общей площади региона
2022-02-21T13:42+0200
2022-02-21T13:42+0200
фото
в мире
аргентина
пожар
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/15/49133796_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_e3533fa376ed3f206a28d2307afe2af0.jpg
аргентина
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/15/49133796_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9df96dfbfa18e4b68c26c7df32a98414.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, в мире, аргентина, пожар, мультимедиа

Огонь не щадит никого: сильнейшие природные пожары в Аргентине

13:42 21.02.2022
Подписаться наGoogle news
В аргентинской провинции Корриентес бушуют сильнейшие лесные пожары. От удара стихии уже пострадали около 9% от общей площади региона.
© AP Photo / Rodrigo Abd

Из-за пожаров пострадали пастбища, водно-болотные угодья и леса провинции Корриентес на северо-востоке Аргентины.

Из-за пожаров пострадали пастбища, водно-болотные угодья и леса провинции Корриентес на северо-востоке Аргентины. - Sputnik Молдова
1/12
© AP Photo / Rodrigo Abd

Из-за пожаров пострадали пастбища, водно-болотные угодья и леса провинции Корриентес на северо-востоке Аргентины.

© AP Photo / Rodrigo Abd

От мощного огня также пострадал аргентинский национальный парк Ибера.

От мощного огня также пострадал аргентинский национальный парк Ибера. - Sputnik Молдова
2/12
© AP Photo / Rodrigo Abd

От мощного огня также пострадал аргентинский национальный парк Ибера.

© REUTERS / Matias Baglietto

Пожарные предпринимают попытки спасти редкие виды животных, обитающие в нацпарке.

Пожарные предпринимают попытки спасти редкие виды животных, обитающие в нацпарке. - Sputnik Молдова
3/12
© REUTERS / Matias Baglietto

Пожарные предпринимают попытки спасти редкие виды животных, обитающие в нацпарке.

© AP Photo / Rodrigo Abd

На фото – покрытый сажей крокодил пытается поймать крысу в пострадавшем от пожара регионе Аргентины.

На фото – покрытый сажей крокодил пытается поймать крысу в пострадавшем от пожара регионе Аргентины. - Sputnik Молдова
4/12
© AP Photo / Rodrigo Abd

На фото – покрытый сажей крокодил пытается поймать крысу в пострадавшем от пожара регионе Аргентины.

© AP Photo / Rodrigo Abd

Лесной пожар усугубляется высокими температурами и засухой в регионе.

Лесной пожар усугубляется высокими температурами и засухой в регионе. - Sputnik Молдова
5/12
© AP Photo / Rodrigo Abd

Лесной пожар усугубляется высокими температурами и засухой в регионе.

© REUTERS / Matias Baglietto

Для тушения пожаров Аргентина обратилась за помощью к Бразилии, Боливии и США.

Для тушения пожаров Аргентина обратилась за помощью к Бразилии, Боливии и США. - Sputnik Молдова
6/12
© REUTERS / Matias Baglietto

Для тушения пожаров Аргентина обратилась за помощью к Бразилии, Боливии и США.

© REUTERS / Matias Baglietto

По данным властей, пожары в провинции Корриентес уничтожили 785 тысяч гектаров земель, что составляет 8,8% территории провинции.

По данным властей, пожары в провинции Корриентес уничтожили 785 тысяч гектаров земель, что составляет 8,8% территории провинции. - Sputnik Молдова
7/12
© REUTERS / Matias Baglietto

По данным властей, пожары в провинции Корриентес уничтожили 785 тысяч гектаров земель, что составляет 8,8% территории провинции.

© REUTERS / Sebastian Toba

Провинция была объявлена "зоной экологической катастрофы".

Провинция была объявлена &quot;зоной экологической катастрофы&quot;. - Sputnik Молдова
8/12
© REUTERS / Sebastian Toba

Провинция была объявлена "зоной экологической катастрофы".

© REUTERS / Sebastian Toba

Провинция Корриентес граничит с Парагваем, Бразилией и Уругваем.

Провинция Корриентес граничит с Парагваем, Бразилией и Уругваем. - Sputnik Молдова
9/12
© REUTERS / Sebastian Toba

Провинция Корриентес граничит с Парагваем, Бразилией и Уругваем.

© REUTERS / Matias Baglietto

Помощь Аргентине в тушении пожаров направили Боливия и Бразилия.

Помощь Аргентине в тушении пожаров направили Боливия и Бразилия. - Sputnik Молдова
10/12
© REUTERS / Matias Baglietto

Помощь Аргентине в тушении пожаров направили Боливия и Бразилия.

© REUTERS / Matias Baglietto

На тушение пожаров направлено порядка трех тысяч спасателей и пять вертолетов.

На тушение пожаров направлено порядка трех тысяч спасателей и пять вертолетов. - Sputnik Молдова
11/12
© REUTERS / Matias Baglietto

На тушение пожаров направлено порядка трех тысяч спасателей и пять вертолетов.

© REUTERS / Matias Baglietto

Метеорологи предупреждают: до конца недели температура воздуха вырастет, дождей практически не будет.

Метеорологи предупреждают: до конца недели температура воздуха вырастет, дождей практически не будет. - Sputnik Молдова
12/12
© REUTERS / Matias Baglietto

Метеорологи предупреждают: до конца недели температура воздуха вырастет, дождей практически не будет.

Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала