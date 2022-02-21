Огонь не щадит никого: сильнейшие природные пожары в Аргентине

Из-за пожаров пострадали пастбища, водно-болотные угодья и леса провинции Корриентес на северо-востоке Аргентины.
Из-за пожаров пострадали пастбища, водно-болотные угодья и леса провинции Корриентес на северо-востоке Аргентины.
От мощного огня также пострадал аргентинский национальный парк Ибера.
От мощного огня также пострадал аргентинский национальный парк Ибера.
Пожарные предпринимают попытки спасти редкие виды животных, обитающие в нацпарке.
Пожарные предпринимают попытки спасти редкие виды животных, обитающие в нацпарке.
На фото – покрытый сажей крокодил пытается поймать крысу в пострадавшем от пожара регионе Аргентины.
На фото – покрытый сажей крокодил пытается поймать крысу в пострадавшем от пожара регионе Аргентины.
Лесной пожар усугубляется высокими температурами и засухой в регионе.
Лесной пожар усугубляется высокими температурами и засухой в регионе.
Для тушения пожаров Аргентина обратилась за помощью к Бразилии, Боливии и США.
Для тушения пожаров Аргентина обратилась за помощью к Бразилии, Боливии и США.
По данным властей, пожары в провинции Корриентес уничтожили 785 тысяч гектаров земель, что составляет 8,8% территории провинции.
По данным властей, пожары в провинции Корриентес уничтожили 785 тысяч гектаров земель, что составляет 8,8% территории провинции.
Провинция была объявлена "зоной экологической катастрофы".
Провинция Корриентес граничит с Парагваем, Бразилией и Уругваем.
Помощь Аргентине в тушении пожаров направили Боливия и Бразилия.
На тушение пожаров направлено порядка трех тысяч спасателей и пять вертолетов.
На тушение пожаров направлено порядка трех тысяч спасателей и пять вертолетов.
Метеорологи предупреждают: до конца недели температура воздуха вырастет, дождей практически не будет.
Метеорологи предупреждают: до конца недели температура воздуха вырастет, дождей практически не будет.