https://ru.sputnik.md/20220221/progolosoval-moldavskiy-parlament-49069473.html

"Жизнь ворам" или гуманизм – за что проголосовал молдавский парламент

"Жизнь ворам" или гуманизм – за что проголосовал молдавский парламент

Эксперты расскажут о последствиях смягчения Уголовного кодекса в Молдове.

2022-02-21T08:30+0200

2022-02-21T08:30+0200

2022-02-21T10:28+0200

радио

уголовный кодекс

ущерб

молдова

павел мидриган

борис муравский

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На прошлой неделе в парламенте голосами правящей партии был принят ряд поправок в УК РМ в первом чтении. Проект предусматривает некоторую декриминализацию имущественных преступлений, а именно – изменение ст. 126 о пропорциях нанесенного ущерба, а также ст. 190 о мошенничестве.Речь идет об изменении понятий "крупный и особо крупный ущерб". Крупным ущербом предлагается считать превышение 40, а особо крупным – 100 среднемесячных зарплат. Проще говоря, теперь за кражу на сумму до 17 528 евро можно не сесть в тюрьму, а отделаться штрафом. К чему это приведет в перспективе?Свое мнение выскажут эксперты: юридический эксперт, адвокат Павел Мидриган и ветеран МВД Молдовы Борис Муравский.

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2022

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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