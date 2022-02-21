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"Жизнь ворам" или гуманизм – за что проголосовал молдавский парламент
"Жизнь ворам" или гуманизм – за что проголосовал молдавский парламент
Эксперты расскажут о последствиях смягчения Уголовного кодекса в Молдове.
2022-02-21T08:30+0200
2022-02-21T10:28+0200
радио
уголовный кодекс
ущерб
молдова
павел мидриган
борис муравский
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На прошлой неделе в парламенте голосами правящей партии был принят ряд поправок в УК РМ в первом чтении. Проект предусматривает некоторую декриминализацию имущественных преступлений, а именно – изменение ст. 126 о пропорциях нанесенного ущерба, а также ст. 190 о мошенничестве.Речь идет об изменении понятий "крупный и особо крупный ущерб". Крупным ущербом предлагается считать превышение 40, а особо крупным – 100 среднемесячных зарплат. Проще говоря, теперь за кражу на сумму до 17 528 евро можно не сесть в тюрьму, а отделаться штрафом. К чему это приведет в перспективе?Свое мнение выскажут эксперты: юридический эксперт, адвокат Павел Мидриган и ветеран МВД Молдовы Борис Муравский.
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Сергей Цуркану
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уголовный кодекс, ущерб, молдова, павел мидриган, борис муравский, видео

"Жизнь ворам" или гуманизм – за что проголосовал молдавский парламент

08:30 21.02.2022 (обновлено: 10:28 21.02.2022)
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
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В сегодняшнем выпуске программы "Утро на Sputnik'e" разбираемся в вопросах смягчения Уголовного кодекса Молдовы.
На прошлой неделе в парламенте голосами правящей партии был принят ряд поправок в УК РМ в первом чтении. Проект предусматривает некоторую декриминализацию имущественных преступлений, а именно – изменение ст. 126 о пропорциях нанесенного ущерба, а также ст. 190 о мошенничестве.
Речь идет об изменении понятий "крупный и особо крупный ущерб". Крупным ущербом предлагается считать превышение 40, а особо крупным – 100 среднемесячных зарплат. Проще говоря, теперь за кражу на сумму до 17 528 евро можно не сесть в тюрьму, а отделаться штрафом. К чему это приведет в перспективе?
Свое мнение выскажут эксперты: юридический эксперт, адвокат Павел Мидриган и ветеран МВД Молдовы Борис Муравский.
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