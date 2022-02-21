https://ru.sputnik.md/20220221/putin-makron-telefonnykh-razgovor-49134990.html
Путин и Макрон провели два телефонных разговора за один день
Путин и Макрон провели два телефонных разговора за один день
Президенты России и Франции в воскресенье, а также в ночь на понедельник провели два телефонных разговора, посвященных ситуации на Украине
2022-02-21T10:22+0200
2022-02-21T10:22+0200
2022-02-21T10:35+0200
политика
россия
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
телефонный разговор
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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в воскресенье, а также в ночь на понедельник провели два телефонных разговора, посвященных ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.Ранее в Елисейском дворце сообщили, что днем в воскресенье Макрон и Путин провели телефонный разговор. По данным французских СМИ, он длился 1 час 45 минут. Президенты Франции и России в ходе телефонного разговора договорились работать над организацией встречи трехсторонней рабочей группы по Украине в ближайшие часы."Президенты продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины", – отметил пресс-секретарь главы РФ.По его словам, лидеры "акцентировали необходимость продолжения диалога по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников"."В ближайшее время возможны также контакты между Россией и Францией на уровне министров иностранных дел", – добавил он.
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россия, в мире, владимир путин, эммануэль макрон, телефонный разговор
Путин и Макрон провели два телефонных разговора за один день
10:22 21.02.2022 (обновлено: 10:35 21.02.2022) Подписаться на
Президенты России и Франции провели два телефонных разговора за один день, обсуждалась ситуация на Украине.
КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik.
Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в воскресенье, а также в ночь на понедельник провели два телефонных разговора, посвященных ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости
.
Ранее в Елисейском дворце сообщили, что днем в воскресенье Макрон и Путин провели телефонный разговор. По данным французских СМИ, он длился 1 час 45 минут. Президенты Франции и России в ходе телефонного разговора договорились работать над организацией встречи трехсторонней рабочей группы по Украине в ближайшие часы.
"Вчера около часа ночи по инициативе президента Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции", – сообщил Песков.
"Президенты продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины", – отметил пресс-секретарь главы РФ.
По его словам, лидеры "акцентировали необходимость продолжения диалога по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников".
"В ближайшее время возможны также контакты между Россией и Францией на уровне министров иностранных дел", – добавил он.