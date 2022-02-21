https://ru.sputnik.md/20220221/putin-reshenie-o-priznanii-lnr-i-dnr-budet-prinyato-segodnya-49157310.html
Путин – на заседании совбеза: решение о признании ЛНР и ДНР будет принято сегодня
Путин – на заседании совбеза: решение о признании ЛНР и ДНР будет принято сегодня
Заявления прозвучали по завершении внеочередного заседания Совета безопасности РФ.
2022-02-21T17:31+0200
2022-02-21T17:31+0200
2022-02-21T18:24+0200
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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik.Решение о признании ЛНР и ДНР будет принято сегодня (в понедельник, 21 февраля. – Ред.), об этом на внеочередном заседании Совета безопасности в понедельник заявил президент России Владимир ПутинВ ходе заседания российский лидер сообщил, что нужно ответить на вопрос, который поставлен давно и зафиксирован в обращении Государственной думы к президенту РФ –о признании самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, передает РИА Новости. Ранее в понедельник с просьбой о признании республик к Владимиру Путину обратились лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Они отметили, что украинские власти решились на силовое решение конфликта.Практически одновременно с обращениями глав ДНР и ЛНР в Москве началось внеочередное заседание Совета безопасности РФ.Владимир Путин в ходе заседания заявил, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе."Люди заявили, что они формируют две независимые республики – Донецкую и Луганскую народные республики. С этого момента началось противостояние киевских властей и проживающих на этой территории. В этой связи хотел обратить внимание на то, что Россия изначально делала все, чтобы мирными средствами, мирным путем разрешить все возникшие противоречия", – сказал Путин.На заседании заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что на территории ДНР и ЛНР живут около 800 тысяч россиян, этот факт игнорировать нельзя.Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак на заседании подчеркнул, что переговорный процесс по Донбассу сейчас на нулевой отметке – на уровне 2015 года. "Очевидно, что Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса", – также отметил он.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на заседании совбеза, назвала киевский режим марионеточным. "Угроза санкций – это больно и неприятно, но время пришло, пора принимать решения, откладывать нельзя", – отметила она.Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что России "не оставили выбора". "Однозначно надо признавать", – отметил он.Депутаты Госдумы России проголосовали за проект постановления по вопросу обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 15 февраля.Вопрос обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР Госдума рассмотрела на основе рейтингового голосования, при котором выбирается тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов. На него были вынесены проекты постановления КПРФ и "Единой России": первый вариант предполагал направление обращения непосредственно президенту РФ, а второй – консультацию с МИД.За инициативу коммунистов проголосовал 351 депутат, против выступили 16 человек, а один воздержался. За проект ЕР – 310 депутатов. Таким образом, выбрали первый вариант.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась: Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Путин созвал заседание совбеза в связи с обращениями лидеров ЛДНР о признании республикПутин сравнил ситуацию на Донбассе с геноцидомЖители Донбасса благодарят Россию за возможность эвакуироваться
https://ru.sputnik.md/20220221/glavy-dnr-i-lnr-obratilis-k-vladimiru-putinu-s-prosboy-priznat-respubliki-49149738.html
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Путин – на заседании совбеза: решение о признании ЛНР и ДНР будет принято сегодня
17:31 21.02.2022 (обновлено: 18:24 21.02.2022) Подписаться на
Заявления прозвучали по завершении внеочередного заседания Совета безопасности РФ.
КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik.Решение о признании ЛНР и ДНР будет принято сегодня (в понедельник, 21 февраля. – Ред.), об этом на внеочередном заседании Совета безопасности в понедельник заявил президент России Владимир Путин
В ходе заседания российский лидер сообщил, что нужно ответить на вопрос, который поставлен давно и зафиксирован в обращении Государственной думы к президенту РФ –о признании самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, передает РИА Новости
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"По линии переговорного процесса, связанного с самим урегулированием на Донбассе, думаю, что всем нам понятно, какова там ситуация. На сегодняшний день она тоже достаточно подробно описана директором Федеральной службы безопасности и министром обороны. Нам нужно ответить на вопрос, который поставлен давно и зафиксирован в обращении Государственной Думы к главе государства. Вопрос о признании Донецкой народной республики и Луганской народной республики", – сказал Путин.
Ранее в понедельник с просьбой о признании республик к Владимиру Путину обратились лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Они отметили, что украинские власти решились на силовое решение конфликта.
Практически одновременно с обращениями глав ДНР и ЛНР в Москве началось внеочередное заседание Совета безопасности РФ.
Владимир Путин в ходе заседания заявил, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе.
"Люди заявили, что они формируют две независимые республики – Донецкую и Луганскую народные республики. С этого момента началось противостояние киевских властей и проживающих на этой территории. В этой связи хотел обратить внимание на то, что Россия изначально делала все, чтобы мирными средствами, мирным путем разрешить все возникшие противоречия", – сказал Путин.
На заседании заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что на территории ДНР и ЛНР живут около 800 тысяч россиян, этот факт игнорировать нельзя.
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак на заседании подчеркнул, что переговорный процесс по Донбассу сейчас на нулевой отметке – на уровне 2015 года. "Очевидно, что Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса", – также отметил он.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на заседании совбеза, назвала киевский режим марионеточным. "Угроза санкций – это больно и неприятно, но время пришло, пора принимать решения, откладывать нельзя", – отметила она.
"Этот конфликт нужен Киеву, чтобы оправдать как-то нынешнюю деградирующую экономическую ситуацию, нужен Западу как антироссийский проект, где Украина просто как разменная монета", – заявила Валентина Матвиенко на заседании Совбеза.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что России "не оставили выбора". "Однозначно надо признавать", – отметил он.
Депутаты Госдумы России проголосовали за проект постановления по вопросу обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 15 февраля.
Вопрос обращения к президенту
о необходимости признания ДНР и ЛНР Госдума рассмотрела на основе рейтингового голосования, при котором выбирается тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов. На него были вынесены проекты постановления КПРФ и "Единой России": первый вариант предполагал направление обращения непосредственно президенту РФ, а второй – консультацию с МИД.
За инициативу коммунистов проголосовал 351 депутат, против выступили 16 человек, а один воздержался. За проект ЕР – 310 депутатов. Таким образом, выбрали первый вариант.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась: Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.