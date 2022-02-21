https://ru.sputnik.md/20220221/putin-reshenie-o-priznanii-lnr-i-dnr-budet-prinyato-segodnya-49157310.html

Путин – на заседании совбеза: решение о признании ЛНР и ДНР будет принято сегодня

Путин – на заседании совбеза: решение о признании ЛНР и ДНР будет принято сегодня

Заявления прозвучали по завершении внеочередного заседания Совета безопасности РФ.

2022-02-21T17:31+0200

2022-02-21T17:31+0200

2022-02-21T18:24+0200

россия

в мире

владимир путин

лнр

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/09/47074959_0:177:2972:1849_1920x0_80_0_0_a97e2d987ab518afd958b5279e477e24.jpg

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik.Решение о признании ЛНР и ДНР будет принято сегодня (в понедельник, 21 февраля. – Ред.), об этом на внеочередном заседании Совета безопасности в понедельник заявил президент России Владимир ПутинВ ходе заседания российский лидер сообщил, что нужно ответить на вопрос, который поставлен давно и зафиксирован в обращении Государственной думы к президенту РФ –о признании самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, передает РИА Новости. Ранее в понедельник с просьбой о признании республик к Владимиру Путину обратились лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Они отметили, что украинские власти решились на силовое решение конфликта.Практически одновременно с обращениями глав ДНР и ЛНР в Москве началось внеочередное заседание Совета безопасности РФ.Владимир Путин в ходе заседания заявил, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе."Люди заявили, что они формируют две независимые республики – Донецкую и Луганскую народные республики. С этого момента началось противостояние киевских властей и проживающих на этой территории. В этой связи хотел обратить внимание на то, что Россия изначально делала все, чтобы мирными средствами, мирным путем разрешить все возникшие противоречия", – сказал Путин.На заседании заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что на территории ДНР и ЛНР живут около 800 тысяч россиян, этот факт игнорировать нельзя.Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак на заседании подчеркнул, что переговорный процесс по Донбассу сейчас на нулевой отметке – на уровне 2015 года. "Очевидно, что Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса", – также отметил он.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на заседании совбеза, назвала киевский режим марионеточным. "Угроза санкций – это больно и неприятно, но время пришло, пора принимать решения, откладывать нельзя", – отметила она.Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что России "не оставили выбора". "Однозначно надо признавать", – отметил он.Депутаты Госдумы России проголосовали за проект постановления по вопросу обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 15 февраля.Вопрос обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР Госдума рассмотрела на основе рейтингового голосования, при котором выбирается тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов. На него были вынесены проекты постановления КПРФ и "Единой России": первый вариант предполагал направление обращения непосредственно президенту РФ, а второй – консультацию с МИД.За инициативу коммунистов проголосовал 351 депутат, против выступили 16 человек, а один воздержался. За проект ЕР – 310 депутатов. Таким образом, выбрали первый вариант.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась: Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Путин созвал заседание совбеза в связи с обращениями лидеров ЛДНР о признании республикПутин сравнил ситуацию на Донбассе с геноцидомЖители Донбасса благодарят Россию за возможность эвакуироваться

https://ru.sputnik.md/20220221/glavy-dnr-i-lnr-obratilis-k-vladimiru-putinu-s-prosboy-priznat-respubliki-49149738.html

лнр

днр

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, владимир путин, лнр, днр