https://ru.sputnik.md/20220221/putin-rossiya-sdelala-vse-dlya-sokhraneniya-tselostnosti-ukrainy-49164444.html

Путин: Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины

Путин: Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины

Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в ходе которого объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.

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владимир путин

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КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik.Президент России Владимир Путин выступил в понедельник с телеобращением к россиянам и соотечественникам на Украине.Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории - "наши товарищи и близкие", заявил Владимир Путин."Еще раз подчеркну, что Украина для нас - это не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства, это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами семейными узами", - сказал он.Президент России провел исторический экскурс, подробно и последовательно отметив основные вехи в истории Украины. "События советского прошлого не изменить, но надо сказать о них прямо", - заявил Путин.Ленин - автор и архитектор УкраиныУкраину можно смело назвать страной "имени Ленина", отметил российский президент.Большевики после революции 1917 года хотели любой ценой удержаться у власти, шли на все, включая Брестский мир и удовлетворение любых хотелок националистов, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что современная Украина целиком и полностью создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий и у жителей никто ничего не спрашивал. "Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее большевистской коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причём Ленин и его соратники делали это, естественно, грубым по отношению к самой России способом, за счёт отторжения от неё части ее собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чем не спрашивал", - сказал ПутинПо словам президента, накануне и после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, которые раньше принадлежали Польше, Румынии и Венгрии. А Польшу в качестве компенсации, Сталин наделил частью исконных германских территорий.Ленинские принципы государственного строительства были гораздо хуже, чем просто ошибка, после развала СССР в 1991 году это стало очевидно, заявил президент России Владимир Путин. Несмотря на несправедливости, обман и грабеж России, ее народ признал государства после развала СССР и помогал странам СНГ, включая Украину."Несмотря на все эти несправедливости, обман и откровенный грабеж России, наш народ, именно народ признал новые геополитические реалии, возникшие после распада СССР, признал новые независимые государства", - сказал Путин в обращении.Однако начавшиеся затем процессы привели к печальным последствиям. Так, коррупция "разъела" государственность Украины, и этим в 2014 году "воспользовались националисты при поддержке Запада". Захватившие власть на Украине, радикалы организовали террор, в Одессе были зверски убиты люди: "мы сделаем все, чтобы покарать преступников", - заявил Путин.В настоящее время Украина расколота и переживает экономический кризис, заявил Путин. Он подчеркнул, что этот процесс сопровождается "откровенным грабежом граждан страны, оболваниванием, а государство загнали под внешнее управление". Подлетное время - 7-8 минутАмериканские ударные средства наземного базирования в случае размещения на Украине смогут поражать объекты на всей европейской территории России, а также за Уралом, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, после разрыва Соединенными Штатами договора о ракетах средней и меньшей дальности Пентагон уже открыто ведет разработку целого ряда ударных средств наземного базирования, в том числе баллистических ракет, способных достигать целей на дистанции до 5,5 тысяч километров.В случае размещения таких систем на Украине они смогут поражать объекты на всей европейской территории России, а также за Уралом.Президент России особо отметил и недавние заявления украинского президента Владимира Зеленского о готовности выйти из Будапештского Меморандума и отказаться от безъядерного статуса Украины.По словам российского лидера, "обзавестись тактическим ядерным оружием Украине будет гораздо проще, чем некоторым другим государствам"."Украина действительно располагает ещё советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактические ракеты "Точка-У" — тоже советской конструкции, дальность которых превышает 100 км. Но сделают и больше. Это вопрос только времени. Обзавестись тактическим ядерным оружием Украине будет гораздо проще, чем некоторым другим государствам (не буду сейчас их называть), ведущим такие разработки. Особенно в случае технологической поддержки из-за рубежа. С появлением у Украины оружия массового поражения ситуация в мире, в Европе, особенно для нас, для России, изменится самым кардинальным образом", - отметил Путин.Для сохранения целостности Украины Россия сделала всеРоссия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам."Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины. Все эти годы настойчиво и терпеливо боролась за исполнение резолюций Совета безопасности ООН 2202 от 17 февраля 15-го года, закрепивших минский комплекс мер от 12 февраля 15-го года по урегулированию ситуации на Донбассе. Все тщетно", - заявил Путин.Он также заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.После подписания указов Путин и глава ДНР Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой. Затем Путин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской народной республикой.Ранее 21 февраля с просьбой о признании республик к Владимиру Путину обратились лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Они отметили, что украинские власти решились на силовое решение конфликта.Подчеркнув, что "современная Украина целиком создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий", Владимир Путин отметил: "Украину в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина", он ее автор и архитектор".Практически одновременно с обращениями глав ДНР и ЛНР в Москве началось внеочередное заседание Совета безопасности РФ.Владимир Путин в ходе заседания заявил, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе."Люди заявили, что они формируют две независимые республики - Донецкую и Луганскую народные республики. С этого момента началось противостояние киевских властей и проживающих на этой территории. В этой связи хотел обратить внимание на то, что Россия изначально делала всё, чтобы мирными средствами, мирным путём разрешить все возникшие противоречия", - сказал Путин.Депутаты Госдумы России проголосовали за проект постановления по вопросу обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 15 февраля.Вопрос обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР Госдума рассмотрела на основе рейтингового голосования, при котором выбирается тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов, сообщает. На него были вынесены проекты постановления КПРФ и "Единой России": первый вариант предполагал направление обращения непосредственно президенту РФ, а второй – консультацию с МИД.За инициативу коммунистов проголосовал 351 депутат, против выступили 16 человек, а один воздержался. За проект ЕР — 310 депутатов. Таким образом, выбрали первый вариант.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Путин созвал заседание совбеза в связи с обращениями лидеров ЛДНР о признании республикПутин сравнил ситуацию на Донбассе с геноцидомЖители Донбасса благодарят Россию за возможность эвакуироваться

https://ru.sputnik.md/20220221/vladimir-putin-podpisal-ukazy-o-priznanii-nezavisimosti-lnr-i-dnr-49154482.html

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