Путин созвал заседание совбеза в связи с обращениями лидеров ЛДНР о признании республик
16:35 21.02.2022 (обновлено: 16:40 21.02.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Президент России созвал в Кремле внеочередное заседание Совета безопасности, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе.
КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik.Президент России Владимир Путин в понедельник созвал внеочередное большое заседание Совета безопасности России, его темой стала ситуация на Донбассе, передает РИА Новости.
"Мы собрались с вами для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается сегодня на Донбассе. Я в двух словах напомню о том, что там изначально происходит, как ситуация складывалась. Хотя вы это все итак прекрасно знаете. Тем не менее, для того, чтобы была общая картина, которая помогла бы нам принимать соответствующие решения", - сказал Путин.
Ранее в понедельник главы ЛНР и ДНР обратились к президенту России с просьбой о признании республик.
В своем заявлении глава государства заявил, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе.
"Люди заявили, что они формируют две независимые республики - Донецкую и Луганскую народные республики. С этого момента началось противостояние киевских властей и проживающих на этой территории. В этой связи хотел обратить внимание на то, что Россия изначально делала всё, чтобы мирными средствами, мирным путём разрешить все возникшие противоречия", - сказал Путин.
При этом Киев "дважды провел там карательные операции, сейчас обострение происходит в третий раз", - отметил президент России.
Он заявил, что Украина "не собирается исполнять минские соглашения".
"В ходе переговорного процесса возник мирный план урегулирования, который и называется Минский комплекс мер, поскольку, как вы помните, встречались именно в городе Минске. Но весь ход последующих событий показывает, что сегодняшние киевские власти не собираются его исполнять - более того, они публично об этом многократно уже заявили и на самом высшем государственном уровне, и на уровне министра иностранных дел", - отметил российский лидер.
Он особо подчеркнул, что если Украину примут в НАТО, угрозы России "многократно возрастут, так как США легко отказываются от любых договоренностей и документов".
"Гарантий вообще нет, потому что Соединенные Штаты легко отказываются от любых договоренностей, от любых документов, которые подписывают. Но тем не менее хотя бы что-то должно быть положено на бумагу и зафиксировано в качестве международного правового акта. На сегодняшний день мы не можем договориться и об этом", - сказал Путин.
Он напомнил, что некоторые страны НАТО были против принятия Украины в состав альянса, тем не менее, в 2008 году в Бухаресте был подписан меморандум, "который открывает Украине и Грузии дверь в НАТО".
"На мой вопрос - а зачем же вы это сделали, ответа нет. Под давлением США. Вот ответ. Но если они сделали один шаг под давлением США, где у нас гарантии, что они не сделают и второго шага под давлением? Таких гарантий нет", - добавил Путин.
По его словам, вопросы признания суверенитета ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире, в частности Европе.
"Эти вопросы (о признании суверенитета ДНР и ЛНР) очень тесно связаны, это разные вопросы, но тем не менее, они очень тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире вообще, и на европейском континенте в частности, потому что использование Украины, как инструмента противостояния с нашей страной, с Россией, представляет, конечно, для нас серьезную, очень большую угрозу", - сказал Путин.
"Эти вопросы (о признании суверенитета ДНР и ЛНР) очень тесно связаны, это разные вопросы, но тем не менее, они очень тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире вообще, и на европейском континенте в частности, потому что использование Украины, как инструмента противостояния с нашей страной, с Россией, представляет, конечно, для нас серьезную, очень большую угрозу", - сказал Путин.
Он поручил главе МИД РФ Сергею Лаврову и замглаве администрации президента Дмитрию Козаку доложить о своих оценках ситуации по Донбассу.
18 февраля, 19:00
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.