https://ru.sputnik.md/20220221/putin-zasedanie-sovbeza-obrascheniyami-liderov-ldnr-priznanii-respublik-49151745.html

Путин созвал заседание совбеза в связи с обращениями лидеров ЛДНР о признании республик

Путин созвал заседание совбеза в связи с обращениями лидеров ЛДНР о признании республик

Президент России созвал в Кремле внеочередное заседание Совета безопасности, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе.

2022-02-21T16:35+0200

2022-02-21T16:35+0200

2022-02-21T16:40+0200

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КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik.Президент России Владимир Путин в понедельник созвал внеочередное большое заседание Совета безопасности России, его темой стала ситуация на Донбассе, передает РИА Новости."Мы собрались с вами для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается сегодня на Донбассе. Я в двух словах напомню о том, что там изначально происходит, как ситуация складывалась. Хотя вы это все итак прекрасно знаете. Тем не менее, для того, чтобы была общая картина, которая помогла бы нам принимать соответствующие решения", - сказал Путин.Ранее в понедельник главы ЛНР и ДНР обратились к президенту России с просьбой о признании республик.В своем заявлении глава государства заявил, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе.При этом Киев "дважды провел там карательные операции, сейчас обострение происходит в третий раз", - отметил президент России.Он заявил, что Украина "не собирается исполнять минские соглашения"."В ходе переговорного процесса возник мирный план урегулирования, который и называется Минский комплекс мер, поскольку, как вы помните, встречались именно в городе Минске. Но весь ход последующих событий показывает, что сегодняшние киевские власти не собираются его исполнять - более того, они публично об этом многократно уже заявили и на самом высшем государственном уровне, и на уровне министра иностранных дел", - отметил российский лидер.Он особо подчеркнул, что если Украину примут в НАТО, угрозы России "многократно возрастут, так как США легко отказываются от любых договоренностей и документов". Он напомнил, что некоторые страны НАТО были против принятия Украины в состав альянса, тем не менее, в 2008 году в Бухаресте был подписан меморандум, "который открывает Украине и Грузии дверь в НАТО"."На мой вопрос - а зачем же вы это сделали, ответа нет. Под давлением США. Вот ответ. Но если они сделали один шаг под давлением США, где у нас гарантии, что они не сделают и второго шага под давлением? Таких гарантий нет", - добавил Путин.По его словам, вопросы признания суверенитета ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире, в частности Европе."Эти вопросы (о признании суверенитета ДНР и ЛНР) очень тесно связаны, это разные вопросы, но тем не менее, они очень тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире вообще, и на европейском континенте в частности, потому что использование Украины, как инструмента противостояния с нашей страной, с Россией, представляет, конечно, для нас серьезную, очень большую угрозу", - сказал Путин.Он поручил главе МИД РФ Сергею Лаврову и замглаве администрации президента Дмитрию Козаку доложить о своих оценках ситуации по Донбассу.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой признать республикиПутин сравнил ситуацию на Донбассе с геноцидомЖители Донбасса благодарят Россию за возможность эвакуироваться

https://ru.sputnik.md/20220218/putin-rasporyadilsya-o-denezhnykh-vyplatakh-bezhentsam-iz-donbassa-49081349.html

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