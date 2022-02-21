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Все больше районов Молдовы выходят из зоны "красного кода" COVID-опасности

Все больше районов Молдовы выходят из зоны "красного кода" COVID-опасности

Национальное агентство общественного здоровья обновило цветовые коды эпидопасности по районам.

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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Несколько районов Молдовы вышли из зоны "красного" и "оранжевого кода" COVID-опасности. В среднем по республике заболеваемость составляет 365 случаев на 100 тысяч населения. На прошлой неделе этот показатель составлял 451 случай."Желтый код" действует в следующих районах: Кагульском, Кантемирском, Каушанском, Хынчештском, Сынжерейском, Шолданештском, Сорокском, Теленештском и Унгенском.В зоне "красного кода" остаются муниципии Кишинев и Бельцы, Бессарабский и Единецкий районы и Приднестровье. Все остальные районы остаются под действием "оранжевого кода".В Кишиневе зафиксировано более 3 тысяч заражений в неделю, или 451 случай на 100 тысяч населения. В Бельцах – 272 на 100 тысяч. Отметим, для объявления "красного кода" достаточно более 250 случаев на 100 тысяч жителей в неделю.Данные предоставило Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ), которое еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.Напомним, ранее Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью решила аннулировать постановление от 22 января 2022 года и вернуться к системе присвоения цветовых кодов в каждом населенном пункте. Не позднее чем после 24 часов территориальные комиссии должны утвердить ограничительные меры в соответствии с присвоенным кодом.Цветовой код будет присваивать Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ). Затем Территориальные комиссии в течение 24 часов должны собраться и ввести соответствующие коду опасности ограничения.Такое решение было принято в связи со снижением заболеваемости COVID-19 на 40%, а смертности на 38,8%.

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