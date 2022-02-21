https://ru.sputnik.md/20220221/referendum-reshit-sudbu-respublikanskogo-stadiona-49146013.html

Социалисты хотят через референдум решить судьбу Республиканского стадиона

Социалисты хотят через референдум решить судьбу Республиканского стадиона

Муниципальные советники предлагают передать полномочия решения судьбы стадиона гражданам.

2022-02-21T16:55+0200

2022-02-21T16:55+0200

2022-02-21T18:39+0200

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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Муниципальные советники от Партии социалистов (ПСРМ) предлагают провести референдум, чтобы определить судьбу Республиканского стадиона, который планируется продать под строительство посольства Соединенных Штатов Америки в Молдове. Такую идею озвучили на пресс-конференции в понедельник мунсоветники ПСРМ Александр Одинцов и Динарь Кожокару. По словам Кожокару, закон, позволяющий отдать территорию стадиона под строительство посольства, появился еще в 2018 году при правлении Демократической партии. В этой связи Одинов заявил, что действующая власть в лице партии "Действие и солидарность" (PAS) планирует довести это дело до конца. Как считает Одинцов, продажа этой территории – "предательство Родины". "Хотите показать, кто тут хозяин, организуйте референдум, чтобы судьбу стадиона решали граждане. Мы готовы поддержать и инициировать плебисцит, собрать подписи. В выборной кампании PAS обещали, что если наберется 10 тысяч подписей, то инициативу обсудят в парламенте", – заявил Одинцов. Как сообщают социалисты, Агентство публичной собственности уже подготовило проект решения об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Молдовы и Соединенными Штатами о приобретении имущества для строительства нового посольства США в Кишиневе.Площадка Республиканского стадиона расположена в центре Кишинева на земельном участке площадью 5,1814 гектара.В 2006 году правительство Молдовы под руководством Василе Тарлева приняло решение о реконструкции этого спортивного объекта. Однако с этим так и не сложилось, спортивный комплекс лишь демонтировали. Летом 2018 года парламент Молдовы решил избавиться от Республиканского стадиона окончательно и бесповоротно. Арену предполагалось продать США под строительство нового здания американской дипмиссии. В декабре 2020 года депутаты молдавского парламента отменили действие закона о передаче арены посольству США в Молдове. За это проголосовал 51 парламентарий. Однако Конституционный суд Молдовы по запросу ряда депутатов приостановил действие этого решения, а 29 июля 2021 года КС решил и вовсе отменить его. Во время заседания КС перед зданиями инстанции и парламента прошли пикеты, организованные социалистами и коммунистами.

https://ru.sputnik.md/20220218/kommunisty-sotsialisty-protestuyut-pravitelstva-respublikanskiy-stadion-49065118.html

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в молдове, молдова, партия социалистов республики молдова