https://ru.sputnik.md/20220221/rezhim-chs-ucheniye-covid-49128941.html

Мир за сутки: режим ЧС в регионах России, учение на море и ситуация с COVID

Мир за сутки: режим ЧС в регионах России, учение на море и ситуация с COVID

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

2022-02-21T08:48+0200

2022-02-21T08:48+0200

2022-02-21T09:11+0200

в мире

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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. В нескольких областях РФ был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием беженцев из Донбасса.Утром в понедельник о введении режима ЧС объявили власти Пензенской и Саратовской областей, пишет РИА Новости.Сообщается, что режим ЧС в этих российских регионах вводится для возможности срочного задействования ресурсов, позволяющих максимально оперативно и комфортно размещать людей, прибывающих из Донбасса в пунктах временного размещения."Ситуация требует решения ряда организационных вопросов, отмечается в сообщении: обеспечения бытовыми принадлежностями, выделения финансирования на первоочередные вопросы беженцев, их тестирование на ковид и тому подобное... ЧС – это фактически формат работы для тех, кто задействован в помощи гражданам ДНР и ЛНР", – сообщает, в частности правительство Воронежской области.Корабли ВМФ РФ провели учения по поиску подлодок в Средиземном мореКорабли ВМФ РФ во взаимодействии с морской авиацией провели учение по поиску подводных лодок в Средиземном море, сообщает Минобороны России."В рамках военно-морского учения... отрядами боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов совместно с противолодочными самолетами морской авиации Ил-38 отработаны мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок в назначенном районе восточной части Средиземного моря", – говорится в сообщении.Основными задачами на этом этапе учения стали поиск и непрерывное слежение за подводной лодкой условного противника, организация непрерывного обмена данными о маневрировании цели, а также отработка элементов боевого применения различных авиационных средств поражения.В учении, в частности, принимают участие ракетные крейсеры "Варяг" и "Маршал Устинов", фрегаты "Адмирал флота Касатонов", "Адмирал Григорович", противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Вице-адмирал Кулаков", экипажи самолетов морской авиации ВМФ РФ.С 15 по 25 февраля в восточной части Средиземного моря проходит военно-морское учение под руководством главкома ВМФ Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.Ситуация с COVID в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 424 миллионов.На утро 21 февраля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 424 249 850. Из них 5 886 418 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (78 479 134). Следом идут Индия (42 822 473) и Бразилия (28 218 180).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (22 445 580), Великобритания (18 735 911), Россия (15 147 762), Турция (13 504 485), Германия (13 602 431), Италия (12 469 975) и Испания (10 809 222).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 4 943 428 случаев заражения, в Румынии – 2 663 630.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 495 184. В воскресенье профильное министерство сообщило о 965 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 11 103, выздоровели 466 083 человека.

https://ru.sputnik.md/20220218/putin-rasporyadilsya-o-denezhnykh-vyplatakh-bezhentsam-iz-donbassa-49081349.html

https://ru.sputnik.md/20220219/v-rossii-proshli-ucheniya-sil-strategicheskogo-sderzhivaniya-49098243.html

https://ru.sputnik.md/20220218/vosem-simptomov-shtamma-omikron-49073223.html

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