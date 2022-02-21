https://ru.sputnik.md/20220221/rossiyskie-voennye-49147935.html

Российские военные уничтожили две украинские БМП, перешедшие границу

Российские военные уничтожили две украинские БМП, перешедшие границу

Российские военные и пограничники предотвратили нарушение государственной границы группой диверсантов с территории Украины.

2022-02-21T15:06+0200

2022-02-21T15:06+0200

2022-02-21T15:11+0200

россия

военные

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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Российские военные и пограничники предотвратили нарушение государственной границы группой диверсантов с территории Украины, сообщили в пресс-службе Южного военного округа."Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины", – говорится в сообщении ЮВО.В ведомстве отметили, что во время перестрелки, возникшей при обнаружении диверсионно-разведывательной группы, на территорию России зашли две боевых машины ВСУ для эвакуации диверсантов. Обе машины удалось подбить.Сообщается о ликвидации пятерых членов группы. Среди российских военных пострадавших нет.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась: Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ru.sputnik.md/20220219/ukrainskiy-snaryad-razorvalsya-v-rostovskoy-oblasti-kak-seychas-vyglyadit-mesto-proisshestviya-49103896.html

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