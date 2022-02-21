https://ru.sputnik.md/20220221/rossiyskiy-ekspert-o-perspektivakh-priznaniya-pridnestrovya-neobkhodimosti-net-49172351.html
Российский эксперт о перспективах признания Приднестровья: необходимости нет
Российский эксперт о перспективах признания Приднестровья: необходимости нет
Отношения Молдовы с Россией гораздо более конструктивны, а жителям Приднестровья ничего не угрожает, поэтому, считает политолог, не стоит ожидать подобных шагов в отношении Приднестровского региона.
2022-02-21T23:00+0200
2022-02-21T23:00+0200
2022-02-21T23:00+0200
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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Российская Федерация была вынуждена признать Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы их защитить от военной агрессии, а вопрос о признании Приднестровья в Москве не стоит на повестке дня. Такого мнения придерживается генеральный директор Института региональных проблем из Москвы Дмитрий Журавлев.По словам политолога, решение о признании ЛНР и ДНР было вынужденным и России еще предстоит выдержать ответный удар от стран, которые сочтут его покушением на территориальную целостность Украины.По словам эксперта, военная напряженность в Украине после признания может пойти на спад.Дмитрий Журавлев считает, что признание ДНР и ЛНР никак не скажется на судьбе Приднестровья.Указы о подписании ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал 21 февраля после своего телеобращения к гражданам России и соотечественникам на Украине. Подписанию предшествовало проведение экстренного заседания совбеза РФ.Ранее 21 февраля с просьбой о признании республик к Владимиру Путину обратились лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Они отметили, что украинские власти решились на силовое решение конфликта.Депутаты Госдумы России проголосовали за проект постановления по вопросу обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 15 февраля.Вопрос обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР Госдума рассмотрела на основе рейтингового голосования, при котором выбирается тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов, сообщает. На него были вынесены проекты постановления КПРФ и "Единой России": первый вариант предполагал направление обращения непосредственно президенту РФ, а второй – консультацию с МИД.За инициативу коммунистов проголосовал 351 депутат, против выступили 16 человек, а один воздержался. За проект ЕР — 310 депутатов. Таким образом, выбрали первый вариант.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Путин: Россия сделала все для сохранения территориальной целостности УкраиныЭксперт о признании ЛНР и ДНР: создастся новая геополитическая реальностьЖдать ли Молдове украинских беженцев – прогнозы экспертов
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Евгений Чебан
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приднестровье, владимир путин, днр, лнр, в мире
Российский эксперт о перспективах признания Приднестровья: необходимости нет
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Отношения Молдовы с Россией гораздо более конструктивны, а жителям Приднестровья ничего не угрожает, поэтому, считает политолог, не стоит ожидать подобных шагов в отношении Приднестровского региона.
КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Российская Федерация была вынуждена признать Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы их защитить от военной агрессии, а вопрос о признании Приднестровья в Москве не стоит на повестке дня. Такого мнения придерживается генеральный директор Института региональных проблем из Москвы Дмитрий Журавлев.
По словам политолога, решение о признании ЛНР и ДНР было вынужденным и России еще предстоит выдержать ответный удар от стран, которые сочтут его покушением на территориальную целостность Украины.
"С одной стороны это признание поможет. Потому что очень многие эксперты сходятся на том, что сколько в нас не плюнь, мы не ответим. С другой стороны, это признание будет интерпретировано правительством Украины, Молдовы и США как нападение на Украину. Нас ждут удары с той стороны", - говорит Журавлев.
По словам эксперта, военная напряженность в Украине после признания может пойти на спад.
"Очень жаль что это делается таким способом. Нас вынудили пойти на такие меры. Хорошо, чтобы такие вопросы решались путем переговоров. Но с нами восемь лет говорят, но не слышат. Мы вынуждены это сделать, хоть и для нас тоже будет последствия", - рассказывает аналитик.
Дмитрий Журавлев считает, что признание ДНР и ЛНР никак не скажется на судьбе Приднестровья.
"Отношения Молдовы с Россией гораздо более конструктивны. Мы же признаем эти два региона потому что нет другого способа их защитить. Молдова не атакует Приднестровье к счастью и с нами не находится в прямой конфронтации. Такой необходимости там нет", - подчеркивает эксперт.
Указы о подписании ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал 21 февраля после своего телеобращения к гражданам России и соотечественникам на Украине. Подписанию предшествовало проведение экстренного заседания совбеза РФ.
Ранее 21 февраля с просьбой о признании республик к Владимиру Путину обратились лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Они отметили, что украинские власти решились на силовое решение конфликта.
Депутаты Госдумы России проголосовали за проект постановления по вопросу обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 15 февраля.
Вопрос обращения к президенту
о необходимости признания ДНР и ЛНР Госдума рассмотрела на основе рейтингового голосования, при котором выбирается тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов, сообщает. На него были вынесены проекты постановления КПРФ и "Единой России": первый вариант предполагал направление обращения непосредственно президенту РФ, а второй – консультацию с МИД.
За инициативу коммунистов проголосовал 351 депутат, против выступили 16 человек, а один воздержался. За проект ЕР — 310 депутатов. Таким образом, выбрали первый вариант.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.