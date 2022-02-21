https://ru.sputnik.md/20220221/rossiyskiy-ekspert-o-perspektivakh-priznaniya-pridnestrovya-neobkhodimosti-net-49172351.html

Российский эксперт о перспективах признания Приднестровья: необходимости нет

Российский эксперт о перспективах признания Приднестровья: необходимости нет

Отношения Молдовы с Россией гораздо более конструктивны, а жителям Приднестровья ничего не угрожает, поэтому, считает политолог, не стоит ожидать подобных шагов в отношении Приднестровского региона.

2022-02-21T23:00+0200

2022-02-21T23:00+0200

2022-02-21T23:00+0200

приднестровье

владимир путин

днр

лнр

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/10/44791980_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_58685697627cfaefd55aeda1a1476553.jpg

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Российская Федерация была вынуждена признать Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы их защитить от военной агрессии, а вопрос о признании Приднестровья в Москве не стоит на повестке дня. Такого мнения придерживается генеральный директор Института региональных проблем из Москвы Дмитрий Журавлев.По словам политолога, решение о признании ЛНР и ДНР было вынужденным и России еще предстоит выдержать ответный удар от стран, которые сочтут его покушением на территориальную целостность Украины.По словам эксперта, военная напряженность в Украине после признания может пойти на спад.Дмитрий Журавлев считает, что признание ДНР и ЛНР никак не скажется на судьбе Приднестровья.Указы о подписании ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал 21 февраля после своего телеобращения к гражданам России и соотечественникам на Украине. Подписанию предшествовало проведение экстренного заседания совбеза РФ.Ранее 21 февраля с просьбой о признании республик к Владимиру Путину обратились лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Они отметили, что украинские власти решились на силовое решение конфликта.Депутаты Госдумы России проголосовали за проект постановления по вопросу обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 15 февраля.Вопрос обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР Госдума рассмотрела на основе рейтингового голосования, при котором выбирается тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов, сообщает. На него были вынесены проекты постановления КПРФ и "Единой России": первый вариант предполагал направление обращения непосредственно президенту РФ, а второй – консультацию с МИД.За инициативу коммунистов проголосовал 351 депутат, против выступили 16 человек, а один воздержался. За проект ЕР — 310 депутатов. Таким образом, выбрали первый вариант.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Путин: Россия сделала все для сохранения территориальной целостности УкраиныЭксперт о признании ЛНР и ДНР: создастся новая геополитическая реальностьЖдать ли Молдове украинских беженцев – прогнозы экспертов

https://ru.sputnik.md/20220221/vladimir-putin-podpisal-ukazy-o-priznanii-nezavisimosti-lnr-i-dnr-49154482.html

приднестровье

днр

лнр

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

приднестровье, владимир путин, днр, лнр, в мире