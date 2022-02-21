https://ru.sputnik.md/20220221/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-budet-teplo-i-sukho-49127375.html

Самый точный прогноз погоды: будет тепло и сухо

Самый точный прогноз погоды: будет тепло и сухо

Точный прогноз погоды на завтра Молдова и Кишинев, народные приметы, традиции, праздник - 21, 22, 23 февраля Gismeteo

2022-02-21T07:00+0200

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2022-02-21T07:00+0200

погода

климат

синоптики

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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, без осадков.Ветер юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в Молдове составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью – от -2 до +3.Точный прогноз погоды в Кишиневе 21 февраля: ночью – от +1 до +3, днем – от +12 до +14.В последующие дни в Молдове сохранится похожая теплая погода.Так, 22-27 февраля дневная температура воздуха останется неизменной, до +15 градусов, ночью ожидается около нуля -2 до +3. Осадков не будет.Праздники и народные приметы 20 февраляПравославная церковь 21 февраля почитает память великомученика Феодора Стратилата и пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков.Календарь постов на 2022: основные правила питания>>>Согласно народным приметам, в этот день люди обычно готовились к полевым работам, осматривали инвентарь и выясняли, не нужно ли что-то починить или заменить.Люди верили, что если вокруг Луны видны дуги или круги, то скоро растает снег и наступит долгожданная весна. Считалось, что в ночь на 21 февраля снятся вещие сны. Также полагалось, что люди, рожденные в этот день, обладают развитой интуицией и способны предсказывать будущее.

https://ru.sputnik.md/20210324/Foto-Stress-snimet-priroda-luchsheye-sredstvo-v-pandemiyu-34084071.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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