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Самый точный прогноз погоды: будет тепло и сухо
Самый точный прогноз погоды: будет тепло и сухо
Точный прогноз погоды на завтра Молдова и Кишинев, народные приметы, традиции, праздник - 21, 22, 23 февраля Gismeteo
2022-02-21T07:00+0200
2022-02-21T07:00+0200
2022-02-21T07:00+0200
погода
климат
синоптики
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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, без осадков.Ветер юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в Молдове составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью – от -2 до +3.Точный прогноз погоды в Кишиневе 21 февраля: ночью – от +1 до +3, днем – от +12 до +14.В последующие дни в Молдове сохранится похожая теплая погода.Так, 22-27 февраля дневная температура воздуха останется неизменной, до +15 градусов, ночью ожидается около нуля -2 до +3. Осадков не будет.Праздники и народные приметы 20 февраляПравославная церковь 21 февраля почитает память великомученика Феодора Стратилата и пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков.Календарь постов на 2022: основные правила питания>>>Согласно народным приметам, в этот день люди обычно готовились к полевым работам, осматривали инвентарь и выясняли, не нужно ли что-то починить или заменить.Люди верили, что если вокруг Луны видны дуги или круги, то скоро растает снег и наступит долгожданная весна. Считалось, что в ночь на 21 февраля снятся вещие сны. Также полагалось, что люди, рожденные в этот день, обладают развитой интуицией и способны предсказывать будущее.
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погода, климат, синоптики
Самый точный прогноз погоды: будет тепло и сухо
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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в Молдове составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью – от -2 до +3.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 21 февраля: ночью – от +1 до +3, днем – от +12 до +14.
В последующие дни в Молдове сохранится похожая теплая погода.
Так, 22-27 февраля дневная температура воздуха останется неизменной, до +15 градусов, ночью ожидается около нуля -2 до +3. Осадков не будет.
Праздники и народные приметы 20 февраля
Православная церковь 21 февраля почитает память великомученика Феодора Стратилата и пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков.
Согласно народным приметам, в этот день люди обычно готовились к полевым работам, осматривали инвентарь и выясняли, не нужно ли что-то починить или заменить.
Люди верили, что если вокруг Луны видны дуги или круги, то скоро растает снег и наступит долгожданная весна. Считалось, что в ночь на 21 февраля снятся вещие сны. Также полагалось, что люди, рожденные в этот день, обладают развитой интуицией и способны предсказывать будущее.