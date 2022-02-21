https://ru.sputnik.md/20220221/serebryan-vstretilsya--poslom-po-osobym-porucheniyam-obse-49157900.html

Серебрян встретился с послом по особым поручениям ОБСЕ от Польши

Серебрян встретился с послом по особым поручениям ОБСЕ от Польши

Олег Серебрян провел рабочую встречу с представителем ОБСЕ, на которой обсудил приднестровское урегулирование.

2022-02-21T17:55+0200

2022-02-21T17:55+0200

2022-02-21T18:38+0200

общество

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реинтеграция

обсе

приднестровье

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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Вице-премьер Олег Серебрян встретился в понедельник с послом по особым поручениям действующего председателя ОБСЕ от Польши Артуром Дмоховским, которого сопровождали посол Польши в Молдове Бартломей Зданюк и глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх. Об этом сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы.По данным бюро, в ходе обсуждений состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов приднестровской проблематики и подходов к ним Кишинева, была подтверждена открытость участия в новом раунде переговоров в формате "5+2" и налаживания интерактивного диалога на следующей баварской конференции по продвижению мер укрепления доверия.Также подчеркивалось, что Молдова продолжает рассчитывать на поддержку действующего председателя ОБСЕ для активизации процессов по приднестровскому направлению и решения текущих проблем в интересах жителей обоих берегов Днестра."Свободное передвижение, права человека, учебные заведения и ситуация с фермерами Дубоссарского района являются приоритетными для Кишинева темами", – говорится в сообщении бюро. По данным ведомства, не в последнюю очередь была подтверждена твердая приверженность молдавских властей достижению всеобъемлющего, мирного и устойчивого урегулирования приднестровского конфликта на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Молдовы в ее границах, признанных международным сообществом.

https://ru.sputnik.md/20220218/pridnestrove-gotovo-rabote-format-5-2-49080949.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, реинтеграция, обсе, приднестровье