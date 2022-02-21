https://ru.sputnik.md/20220221/shou-pokaz-na-nedele-mody-v-londone-49136085.html

Девушки-осьминоги, пришельцы и кошки: шоу-показ London Fashion Week 2022

Девушки-осьминоги, пришельцы и кошки: шоу-показ London Fashion Week 2022

Только в фотоленте Sputnik: самое фантастическое дефиле London Fashion Week-2022.

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фото

фото

мода

дефиле

модный показ

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Чего только не увидишь на этих модных показах! London Fashion Week не стала исключением. Женщина с котом, прозрачность и неземные цивилизации: все здесь.С театральным размахом – в Москве прошел показ коллекции дизайнера Антонио МаррасаFête du Citron-2022: страна Лимония, или Цитрусовая опера в МентонеСказочный цветочный мир: дизайнер создает волшебные наряды – фотоВсе на показ: длинные ноги, принцесса-наездница и прозрачные платья в Париже

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