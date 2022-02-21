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Девушки-осьминоги, пришельцы и кошки: шоу-показ London Fashion Week 2022
Девушки-осьминоги, пришельцы и кошки: шоу-показ London Fashion Week 2022
Только в фотоленте Sputnik: самое фантастическое дефиле London Fashion Week-2022.
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фото
мода
дефиле
модный показ
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фото, фото, мода, дефиле, модный показ

Девушки-осьминоги, пришельцы и кошки: шоу-показ London Fashion Week 2022

23:45 21.02.2022
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Только в фотоленте Sputnik: самое фантастическое дефиле London Fashion Week-2022.
Чего только не увидишь на этих модных показах! London Fashion Week не стала исключением. Женщина с котом, прозрачность и неземные цивилизации: все здесь.
© REUTERS / Henry Nicholls

Модель во время дефиле On/Off представляет коллекцию Jack Irving на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания, 18 февраля 2022 года.

Модель во время дефиле On/Off представляет коллекцию Jack Irving на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания, 18 февраля 2022 года. - Sputnik Молдова
1/15
© REUTERS / Henry Nicholls

Модель во время дефиле On/Off представляет коллекцию Jack Irving на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания, 18 февраля 2022 года.

© REUTERS / Henry Nicholls

Модели во время дефиле представляют коллекцию Bora Aksu во время Лондонской недели моды.

Модели во время дефиле представляют коллекцию Bora Aksu во время Лондонской недели моды. - Sputnik Молдова
2/15
© REUTERS / Henry Nicholls

Модели во время дефиле представляют коллекцию Bora Aksu во время Лондонской недели моды.

© REUTERS / Henry Nicholls

Модель с кошкой на руках во время дефиле, коллекция Yuhan Wang на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания, 20 февраля 2022 года.

Модель с кошкой на руках во время дефиле, коллекция Yuhan Wang на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания, 20 февраля 2022 года. - Sputnik Молдова
3/15
© REUTERS / Henry Nicholls

Модель с кошкой на руках во время дефиле, коллекция Yuhan Wang на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания, 20 февраля 2022 года.

© REUTERS / Henry Nicholls

Модели готовятся за кулисами к дефиле коллекции Poster Girl во время Лондонской недели моды в Лондоне, Великобритания, 18 февраля 2022 года.

Модели готовятся за кулисами к дефиле коллекции Poster Girl во время Лондонской недели моды в Лондоне, Великобритания, 18 февраля 2022 года. - Sputnik Молдова
4/15
© REUTERS / Henry Nicholls

Модели готовятся за кулисами к дефиле коллекции Poster Girl во время Лондонской недели моды в Лондоне, Великобритания, 18 февраля 2022 года.

© REUTERS / Henry Nicholls

Модели готовятся за кулисами к дефиле коллекции Labrum на Лондонской неделе моды в Лондоне, Великобритания, 19 февраля 2022 года.

Модели готовятся за кулисами к дефиле коллекции Labrum на Лондонской неделе моды в Лондоне, Великобритания, 19 февраля 2022 года. - Sputnik Молдова
5/15
© REUTERS / Henry Nicholls

Модели готовятся за кулисами к дефиле коллекции Labrum на Лондонской неделе моды в Лондоне, Великобритания, 19 февраля 2022 года.

© AFP 2022 / Niklas HalleA'n

Модели представляют творения албанского дизайнера Nensi Dojaka во время показа во второй день Лондонской недели моды в Лондоне, 19 февраля 2022 года.

Модели представляют творения албанского дизайнера Nensi Dojaka во время показа во второй день Лондонской недели моды в Лондоне, 19 февраля 2022 года. - Sputnik Молдова
6/15
© AFP 2022 / Niklas HalleA'n

Модели представляют творения албанского дизайнера Nensi Dojaka во время показа во второй день Лондонской недели моды в Лондоне, 19 февраля 2022 года.

© REUTERS / Henry Nicholls

Модели готовятся за кулисами перед дефиле Central St Martins MA на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания, 20 февраля 2022 года.

Модели готовятся за кулисами перед дефиле Central St Martins MA на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания, 20 февраля 2022 года. - Sputnik Молдова
7/15
© REUTERS / Henry Nicholls

Модели готовятся за кулисами перед дефиле Central St Martins MA на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания, 20 февраля 2022 года.

© REUTERS / Henry Nicholls

Модели представляют творения во время дефиле Mark Fast на неделе моды в Лондоне, Великобритания, 18 февраля 2022 года.

Модели представляют творения во время дефиле Mark Fast на неделе моды в Лондоне, Великобритания, 18 февраля 2022 года. - Sputnik Молдова
8/15
© REUTERS / Henry Nicholls

Модели представляют творения во время дефиле Mark Fast на неделе моды в Лондоне, Великобритания, 18 февраля 2022 года.

© REUTERS / Henry Nicholls

Модель во время дефиле On/Off представляет коллекцию Jack Irving на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания, 18 февраля 2022 года.

Модель во время дефиле On/Off представляет коллекцию Jack Irving на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания, 18 февраля 2022 года. - Sputnik Молдова
9/15
© REUTERS / Henry Nicholls

Модель во время дефиле On/Off представляет коллекцию Jack Irving на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания, 18 февраля 2022 года.

© REUTERS / Henry Nicholls

Модели во время дефиле Labrum на Лондонской неделе моды в Лондоне, Великобритания, 19 февраля 2022 года.

Модели во время дефиле Labrum на Лондонской неделе моды в Лондоне, Великобритания, 19 февраля 2022 года. - Sputnik Молдова
10/15
© REUTERS / Henry Nicholls

Модели во время дефиле Labrum на Лондонской неделе моды в Лондоне, Великобритания, 19 февраля 2022 года.

© REUTERS / Henry Nicholls

Модели во время дефиле Yuhan Wang на Лондонской неделе моды в Лондоне, Великобритания, 20 февраля 2022 года.

Модели во время дефиле Yuhan Wang на Лондонской неделе моды в Лондоне, Великобритания, 20 февраля 2022 года. - Sputnik Молдова
11/15
© REUTERS / Henry Nicholls

Модели во время дефиле Yuhan Wang на Лондонской неделе моды в Лондоне, Великобритания, 20 февраля 2022 года.

© REUTERS / Henry Nicholls

Модели во время дефиле представляют коллекцию Robyn Lynch на Лондонской неделе моды в Лондоне, Великобритания, 19 февраля 2022 года.

Модели во время дефиле представляют коллекцию Robyn Lynch на Лондонской неделе моды в Лондоне, Великобритания, 19 февраля 2022 года. - Sputnik Молдова
12/15
© REUTERS / Henry Nicholls

Модели во время дефиле представляют коллекцию Robyn Lynch на Лондонской неделе моды в Лондоне, Великобритания, 19 февраля 2022 года.

© REUTERS / Henry Nicholls

Модель во время дефиле On/Off представляет коллекцию Jack Irving на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания.

Модель во время дефиле On/Off представляет коллекцию Jack Irving на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания. - Sputnik Молдова
13/15
© REUTERS / Henry Nicholls

Модель во время дефиле On/Off представляет коллекцию Jack Irving на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания.

© AFP 2022 / Niklas Halle'n

Модели представляют творения британского модного бренда Halpern во время показа коллекции Осень/Зима 2022 во второй день Лондонской недели моды в Лондоне, 19 февраля 2022 года.

Модели представляют творения британского модного бренда Halpern во время показа коллекции Осень/Зима 2022 во второй день Лондонской недели моды в Лондоне, 19 февраля 2022 года. - Sputnik Молдова
14/15
© AFP 2022 / Niklas Halle'n

Модели представляют творения британского модного бренда Halpern во время показа коллекции Осень/Зима 2022 во второй день Лондонской недели моды в Лондоне, 19 февраля 2022 года.

© AFP 2022 / Niklas Halle'n

Модель представляет творение британского модного бренда Halpern во время показа коллекции Осень/Зима 2022 во второй день Лондонской недели моды в Лондоне, 19 февраля 2022 года.

Модель представляет творение британского модного бренда Halpern во время показа коллекции Осень/Зима 2022 во второй день Лондонской недели моды в Лондоне, 19 февраля 2022 года. - Sputnik Молдова
15/15
© AFP 2022 / Niklas Halle'n

Модель представляет творение британского модного бренда Halpern во время показа коллекции Осень/Зима 2022 во второй день Лондонской недели моды в Лондоне, 19 февраля 2022 года.

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