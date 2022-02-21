Девушки-осьминоги, пришельцы и кошки: шоу-показ London Fashion Week 2022
Модель во время дефиле On/Off представляет коллекцию Jack Irving на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания, 18 февраля 2022 года.
Модель во время дефиле On/Off представляет коллекцию Jack Irving на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания, 18 февраля 2022 года.
Модели во время дефиле представляют коллекцию Bora Aksu во время Лондонской недели моды.
Модели во время дефиле представляют коллекцию Bora Aksu во время Лондонской недели моды.
Модель с кошкой на руках во время дефиле, коллекция Yuhan Wang на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания, 20 февраля 2022 года.
Модель с кошкой на руках во время дефиле, коллекция Yuhan Wang на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания, 20 февраля 2022 года.
Модели готовятся за кулисами к дефиле коллекции Poster Girl во время Лондонской недели моды в Лондоне, Великобритания, 18 февраля 2022 года.
Модели готовятся за кулисами к дефиле коллекции Poster Girl во время Лондонской недели моды в Лондоне, Великобритания, 18 февраля 2022 года.
Модели готовятся за кулисами к дефиле коллекции Labrum на Лондонской неделе моды в Лондоне, Великобритания, 19 февраля 2022 года.
Модели готовятся за кулисами к дефиле коллекции Labrum на Лондонской неделе моды в Лондоне, Великобритания, 19 февраля 2022 года.
Модели представляют творения албанского дизайнера Nensi Dojaka во время показа во второй день Лондонской недели моды в Лондоне, 19 февраля 2022 года.
Модели представляют творения албанского дизайнера Nensi Dojaka во время показа во второй день Лондонской недели моды в Лондоне, 19 февраля 2022 года.
Модели готовятся за кулисами перед дефиле Central St Martins MA на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания, 20 февраля 2022 года.
Модели готовятся за кулисами перед дефиле Central St Martins MA на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания, 20 февраля 2022 года.
Модели представляют творения во время дефиле Mark Fast на неделе моды в Лондоне, Великобритания, 18 февраля 2022 года.
Модели представляют творения во время дефиле Mark Fast на неделе моды в Лондоне, Великобритания, 18 февраля 2022 года.
Модель во время дефиле On/Off представляет коллекцию Jack Irving на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания, 18 февраля 2022 года.
Модель во время дефиле On/Off представляет коллекцию Jack Irving на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания, 18 февраля 2022 года.
Модели во время дефиле Labrum на Лондонской неделе моды в Лондоне, Великобритания, 19 февраля 2022 года.
Модели во время дефиле Labrum на Лондонской неделе моды в Лондоне, Великобритания, 19 февраля 2022 года.
Модели во время дефиле Yuhan Wang на Лондонской неделе моды в Лондоне, Великобритания, 20 февраля 2022 года.
Модели во время дефиле Yuhan Wang на Лондонской неделе моды в Лондоне, Великобритания, 20 февраля 2022 года.
Модели во время дефиле представляют коллекцию Robyn Lynch на Лондонской неделе моды в Лондоне, Великобритания, 19 февраля 2022 года.
Модели во время дефиле представляют коллекцию Robyn Lynch на Лондонской неделе моды в Лондоне, Великобритания, 19 февраля 2022 года.
Модель во время дефиле On/Off представляет коллекцию Jack Irving на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания.
Модель во время дефиле On/Off представляет коллекцию Jack Irving на London Fashion Week в Лондоне, Великобритания.
Модели представляют творения британского модного бренда Halpern во время показа коллекции Осень/Зима 2022 во второй день Лондонской недели моды в Лондоне, 19 февраля 2022 года.
Модели представляют творения британского модного бренда Halpern во время показа коллекции Осень/Зима 2022 во второй день Лондонской недели моды в Лондоне, 19 февраля 2022 года.
Модель представляет творение британского модного бренда Halpern во время показа коллекции Осень/Зима 2022 во второй день Лондонской недели моды в Лондоне, 19 февраля 2022 года.
Модель представляет творение британского модного бренда Halpern во время показа коллекции Осень/Зима 2022 во второй день Лондонской недели моды в Лондоне, 19 февраля 2022 года.