https://ru.sputnik.md/20220221/sotsopros-sandu-vstretitsya-putin-tseny-gaz-49147100.html

Соцопрос: Санду должна встретиться с Путиным и обсудить цены на газ

Соцопрос: Санду должна встретиться с Путиным и обсудить цены на газ

Результаты нового социологического опроса выглядят неутешительными для власти.

2022-02-21T15:25+0200

2022-02-21T15:25+0200

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общество

опрос

правительство

в молдове

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КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Майя Санду должна встретиться с Владимиром Путиным и провести переговоры по цене на российский газ.Так считают 85% жителей Молдовы, опрошенных компанией IMAS в ходе социологического исследования, опубликованного в понедельник.Вместе с тем, 70% опрошенных считают, что президент устранилась от переговоров и не принимала участия в попытках обеспечить наилучшую цену на газ для Молдовы.Опрос проводился в период с 24 января по 14 февраля 2022 года. В исследовании приняло участие 1823 респондента. Погрешность составляет 3%.Что показал опрос: оценка действий властиБолее 70% респондентов считают, что Молдова движется в неправильном направлении.В то же время 52% считают, что ситуация в стране хуже, чем в 2021 году. Еще 17% — что осталась такой же, без улучшений.️Около 48% думают, что в следующем году они будут жить намного хуже, чем сейчас (в июне 2021-го так считали 15%).В целом 85% опрошенных считают, что власть должна что-то менять в своем правлении."Катастрофой" считают нынешнее правление ️42%. Еще 20% — что правление неудовлетворительно и нужны перемены. "Нужно потерпеть и власть старается" — такое мнение высказали 32%. Полностью довольны действиями власти 3% опрошенных.Треть опрошенных хотят отставки кабмина️Досрочных выборов хотят 32%. Отставки правительства и назначения другого премьера ждут 16%. Смены некоторых министров ожидают 27%. Еще 16% считают, что с кабмином все в порядке.Полностью недовольны тем, как вице-премьер Андрей Спыну провел переговоры с "Газпромом", ️73% респондентов. Еще 15% также недовольны Спыну, но признают, что "могло быть и хуже". В целом деятельность Спыну оценивают негативно 88% опрошенных.Оценка правящей партии: плохоТо, что обещанные правящей партией "хорошие времена" не наступили признает ️81% респондентов (в ноябре 2021 года — 77%).В то же время 72% считают, что PAS должна предоставить госдолжности оппозиции.Убеждены, что PAS полностью не выполняет предвыборные обещания ️47% респондентов. Еще 36% считают, что обещания выполняются лишь в малой степени.️В партийном рейтинге PAS ушла на второе место. На первом месте, с небольшим отрывом, Блок коммунистов и социалистов.Число не знающих, за кого голосовать, растет. Неопределившихся уже 23% по сравнению с 15% в июне 2021 года. Если приплюсовать "не вполне определившихся", то – 37%.Из опрошенных 57% согласны, что выборы в Бельцах не были честными и справедливыми.Испортили отношения с Россией, а с ЕС — не улучшилиСчитают, что отношения с Россией ухудшились, ️в целом 74% респондентов. О том, что улучшились отношения с ЕС, заявил только 41%.В отношении проблем с обеспечением страны энергоресурсами 51% опрошенных считают, что большей частью Россия помогла Молдове во время газового кризиса, 43% считают, что помогла в основном Румыния, 41% главную роль отводят Евросоюзу.️За проевропейский курс во внешней политике высказались 22%. За пророссийский — 20%. За сбалансированную политику и дружбу со всеми, и с Европой, и с Россией — 50%.

https://ru.sputnik.md/20220208/opros-neytralnost-moldovy-zalogom-bezopasnosti-48702380.html

https://ru.sputnik.md/20211117/opros-pri-pravitelstve-gavrilitsy-moldavsko-rossiyskie-otnosheniya-ukhudshilis-46492444.html

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опрос, правительство, в молдове