https://ru.sputnik.md/20220221/uchaschischiesya-rabotniki-obrazovaniya-covid-19-49138199.html
Около тысячи учащихся и работников образования заразились COVID-19 за неделю
Около тысячи учащихся и работников образования заразились COVID-19 за неделю
Министерство образования Молдовы представило данные о том, сколько школьников и учителей заразились COVID-19.
2022-02-21T12:14+0200
2022-02-21T12:14+0200
2022-02-21T12:30+0200
коронавирус
в молдове
молдова
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образование
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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Более 800 школьников, студентов, учителей и работников сферы образования в Молдове заболели COVID-19 на минувшей неделе. Такую информацию в понедельник представило Министерство просвещения.По информации ведомства, в целом данные показатели по стране снижаются.Так, за прошедшую неделю в дошкольном образовании зарегистрировано 138 новых случаев заражения коронавирусом. Заболели 54 ребенка, 63 педагога и 21 сотрудник вспомогательного персонала.В сфере начального, гимназического и лицейского образования было зарегистрировано 623 новых случая коронавируса. Из них 474 эпизода подтверждено среди учащихся, 111 – среди учителей и 38 – среди работников школ.В системе профессионально-технического образования зарегистрировано 57 новых случаев, из них 36 – у учащихся, 14 – у преподавателей и 7– у прочих сотрудников учреждений.Министерство образования сообщает, что на прошлой неделе в вузах страны было зарегистрировано 32 новый случая заболевания COVID-19, в том числе у 12 студентов, 9 преподавателей и 11 прочих сотрудников.Общее количество активных случаев на всех ступенях образования – 850. На прошлой неделе было более 1800.Количество активных случаев заболевания среди учащихся и преподавателей по состоянию на конец прошедшей недели составляло 1617.Напоминаем, что с 7 февраля учащиеся в Молдове вернулись к обучению с физическим присутствием в классах и аудиториях.
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в молдове, молдова, школы, образование
Около тысячи учащихся и работников образования заразились COVID-19 за неделю
12:14 21.02.2022 (обновлено: 12:30 21.02.2022) Подписаться на
Министерство образования Молдовы представило данные об эпидситуации в учебных заведениях страны.
КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Более 800 школьников, студентов, учителей и работников сферы образования в Молдове заболели COVID-19 на минувшей неделе. Такую информацию в понедельник представило Министерство просвещения.
По информации ведомства, в целом данные показатели по стране снижаются.
Так, за прошедшую неделю в дошкольном образовании зарегистрировано 138 новых случаев заражения коронавирусом. Заболели 54 ребенка, 63 педагога и 21 сотрудник вспомогательного персонала.
В сфере начального, гимназического и лицейского образования было зарегистрировано 623 новых случая коронавируса. Из них 474 эпизода подтверждено среди учащихся, 111 – среди учителей и 38 – среди работников школ.
В системе профессионально-технического образования зарегистрировано 57 новых случаев, из них 36 – у учащихся, 14 – у преподавателей и 7– у прочих сотрудников учреждений.
Министерство образования сообщает, что на прошлой неделе в вузах страны было зарегистрировано 32 новый случая заболевания COVID-19, в том числе у 12 студентов, 9 преподавателей и 11 прочих сотрудников.
Общее количество активных случаев на всех ступенях образования – 850. На прошлой неделе было более 1800.
Количество активных случаев заболевания среди учащихся и преподавателей по состоянию на конец прошедшей недели составляло 1617.
Напоминаем, что с 7 февраля учащиеся в Молдове вернулись к обучению с физическим присутствием в классах и аудиториях.