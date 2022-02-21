https://ru.sputnik.md/20220221/ukraina-zakladyvaet-yadernuyu-bombu-v-mezhdunarodnuyu-povestku-49160582.html

Украина закладывает ядерную бомбу в международную повестку

Украина закладывает ядерную бомбу в международную повестку

Чем могут обернуться заявления, сделанные Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции, - в материале Sputnik.

2022-02-21T20:32+0200

2022-02-21T20:32+0200

2022-02-21T20:32+0200

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атомная бомба

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля о готовности выйти из Будапештского Меморандума и отказаться от безъядерного статуса Украины в экспертном сообществе восприняли достаточно серьезно. В материале корреспондента Sputnik Ивана Зуева - мнения экспертов, которые подробно разобрали теоретическую и практическую возможность изготовления ядерного оружия на Украине.Будапештские соглашения, подписанные в 1994 году, предполагали, что Украина, получая гарантии безопасности от России, Великобритании и США вступает в Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Теперь, судя по выступлению Зеленского, она собирается его нарушить.Если Украина выйдет из "Будапешта", то она фактически разрешит себе разработку, применение и продажу ядерного оружия третьим странам, считают эксперты.Но получится ли это у нее? Все далеко неоднозначно.Сможет ли Украина сделать бомбу?Сейчас рецепт ядерной бомбы не так сложно достать или разработать, а затем воспроизвести, считает российский физик-ядерщик, эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский.На Украине действительно есть несколько центров компетенций, которые занимаются атомными технологиями. В Киеве находится Институт ядерных исследований НАН Украины, в Харькове - ННЦ "Харьковский физико-технический институт". Свои центры разработки есть и у "Энергоатома". В составе "Энергоатома" работает "Научно-технический центр", специалисты которого обеспечивают научно-техническую и инженерную поддержку атомной отрасли. С 1969 года по сей день опытно-конструкторские работы по созданию продукции для АЭС проводит КБ "Атомприбор".Основной сложностью реализации украинского проекта ядерной бомбы является отсутствие адекватного места для ее испытания, говорит Ожаровский."А я не вижу у Украины место для полигона. В Чернобыле? Конечно, нет. Не надо забывать, что рядом с взорвавшимся и находящимся в саркофаге четвертым блоком, стоит первый, второй и третий блоки чернобыльской атомной станции. Они ни разу не взрывались. Они сейчас заканчивают свой путь, их понемногу разбирают. Три графитовых реактора, с извлеченным топливом. Вот вам и грязная бомба готовая. На мой взгляд, испытание оружия - это нерешаемая задача для Украины", - говорит Ожаровский.Изобрести – еще не значит произвестиДаже если Украина сможет добыть из своей урановой руды плутоний в лабораторных условиях, она не сможет поставить этот процесс на промышленные рельсы, считает президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание", эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов."Можно в принципе получить плутоний, специально построить для этого реактор, в котором из урана получается плутоний. Так делали американцы, когда делали бомбу, упавшую на Нагасаки, СССР так делал. Но для большого количества плутония нужен химический завод. На Приднепровском химзаводе (ПХЗ), который был единственным предприятием ядерного цикла на Украине, были куски технологии выделения плутония. Например, делали ионно-обменные смолы. Но самого процесса получения плутония там не вели. Хотя лабораторные исследования конечно были, потому что ПХЗ - один из флагманов ядерного проекта СССР", - считает Анпилогов.Пойти путем более современных технологий – получать плутоний с помощью газовых центрифуг, - Украине будет еще сложнее.Другое дело, если режим Зеленского или самостоятельные политические игроки, которых на Украине немало, решат создать так называемую "грязную" ядерную бомбу."Именно "грязная" ядерная бомба, это - момент, который очень опасен. Это технология, что называется, для бедных, и абсолютно террористическая технология. По сути, контейнер с высокорадиоактивными элементами и взрывное устройство, например, с облученным топливом АЭС. А у Украины огромные запасы отработанного ядерного топлива", - говорит Анпилогов.Она просто не долетитУкраина не располагает необходимыми средствами доставки ядерного заряда до территории России, считает военный эксперт Игорь Коротченко. В том числе и по этой причине, Киев никогда не сможет войти в клуб ядерных держав, создав полный цикл разработки как производства ядерных боеприпасов, так и средств их доставки.Потенциал ВПК Украины был в ракетостроении, по словам эксперта, был растрачен еще в 90-е.Головная боль для всего мираОсновные опасения, связанные с началом разработки технологий атомного оружия на Украине, как правило связаны с тем, что внутри страны руководство слабо контролирует доступ и к тому оружию, что уже у нее имеются."Так что Украина - это очень ненадежный партнер. Мы в этом много раз убеждались. По степени неадекватности украинское руководство даст фору любым террористам. Тем более, что контакты украинцев с террористическими организациями широко известны. Американское оружие, которое США поставляет на Украину, почему-то тут же оказывается на Ближнем Востоке, в той же Сирии, и зачастую используется против самих же американцев, британцев и их союзников. По химическому оружию было же серьезное подозрение у экспертов, что СБУ причастно к отравлению Скрипаля", - говорит бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.Именно по этой причине, возможный выход Украины из Будапештского меморандума станет головной болью уже не только для России, но и для США и стран Евросоюза, Китая, Индии, да и всего мирового сообщества."Некоторые западные аналитики говорят, что Будапештский меморандум вообще не стоит бумаги, на которой подписан. США его даже не вносили в Сенат на ратификацию. То вот тот факт, что через выход из него Украина выходит и ДНЯО, - это правда и это угроза серьезная. Ведь точное название договора – "Будапештский меморандум о присоединении Украины к договору о нераспространении ядерного оружия". Если они его разрывают, то да, они выходят из ДНЯО, и я почти не сомневаюсь, что они будут подвергнуты санкциям ООН, как Иран, например", - говорит эксперт.Из чего состоит атомная энергетика на Украине сегодняПо плану развития атомной энергетики СССР, на территории Украинской ССР должны были работать девять атомных станций. К моменту распада Союза в строй были введены пять. Сейчас в стране работают Запорожская, Ровненская, Южно-Украинская, Хмельницкая АЭС.В ведении национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" находится 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и два - ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13 835 МВт. А также два гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС установленной мощностью 302 МВт (ввод третьего запланирован на последние месяцы 2022-го года) и два гидроагрегата Александровской ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт. Украина занимает восьмое место в мире по показателю установленной мощности АЭС, говорится на сайте "Энергоатома".На Украине в Днепропетровской области продолжает работу Восточный горно-обогатительный комбинат, который добывает уран. Осенью 2021 года сообщалось об уменьшении в январе-сентябре добычи урана и производства уранового концентрата на Восточном ГОКе. Ожидалось, что объемы добычи по итогам года снизятся, хотя текущий уровень в 1 тыс. тонн урановой руды уже не покрывал потребности действующих АЭС.Для своих станций Украина покупает топливо - у России и у американской Westinghouse. При этом Киев с 2021 года отказался от услуг "Росатома" по вывозу, переработке и захоронению отработанного топлива. Украинский "Энергоатом" уже несколько лет строит собственное хранилище ядерных отходов (ЦХОЯТ) в зоне отчуждения в Чернобыле, на который занял у США около 250 млн долларов. Эксперты называют ЦХОЯТ одним из потенциально опасных объектов, который может быть использован для создания "грязной" ядерной бомбы. При этом ОЯТ Украина оставляет теперь у себя на территории, поскольку Westinghouse не оказывает услуг по вывозу и захоронению отработанного топлива.Однако, как говорят эксперты, опрошенные Sputnik, и без строящегося ЦХОЯТ на территории Украины существует огромное количество свалок радиоактивных отходов. Более десятка хвостохранилищ находится неподалеку от Приднепровского химического завода в городе Желтые воды."На Украине есть еще масса свалок радиоактивных отходов. Большинство из них практически стихийные. Между Днепропетровском (Днепр) и Держинском расположена огромная свалка, через которую проходит шоссе, связывающее обо города. СССР ставил задачу срочно создать ядерную бомбу, никто об экологии особенно не заботился. Таких свалок полно на Украине. Также у Украины огромные запасы отработанного ядерного топлива, из которого можно извлечь опасные элементы и создать грязную ядерную бомбу ", - говорит Алексей Анпилогов.Киев может создать "грязную бомбу" в случае выхода из Будапештского меморандумаЮшков: сможет ли Украина разместить у себя ядерное оружие СШАМарцинкевич: каковы шансы Украины стать ядерной державой

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в мире, украина, атомная бомба