https://ru.sputnik.md/20220221/urekyan-nyneshnyaya-vlast-ostavit-sled-na-desyatiletiya-49063669.html

Урекян: нынешняя власть оставит след на десятилетия

Урекян: нынешняя власть оставит след на десятилетия

Урекян критикует действия молдавских властей

2022-02-21T08:00+0200

2022-02-21T08:00+0200

2022-02-21T10:07+0200

радио

молдова

серафим урекян

власть

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Урекян: нынешняя власть оставит след на десятилетия Урекян: нынешняя власть оставит след на десятилетия

Нынешняя власть ведет себя не просто неуверенно, а допускает ошибку за ошибкой – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экс-примар Кишинева Серафим Урекян.Еще хуже то, что период правления партии власти пришелся на энергетический кризис во всем мире, считает ветеран молдавской политики."Конечно, беда не приходит одна. Со всех сторон ситуация становится все хуже, люди уже не видят выхода из этой ситуации, тем более при некомпетентном правительстве и всех остальных органах управлениях государственной властью республики Молдова", – сказал собеседник.По мнению Урекяна, поведение властей больше напоминает ему не продуманную работу, а хаотичные эксперименты на гражданах.В конце октября 2021 года молдавская компания Energocom и польский концерн PGNiG подписали соглашение о пробной закупке 1 миллиона кубометров природного газа. Ранее Кишинев впервые объявил режим ЧП из-за дефицита газа.

молдова

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2022

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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молдова, серафим урекян, власть, аудио