https://ru.sputnik.md/20220221/urekyan-nyneshnyaya-vlast-ostavit-sled-na-desyatiletiya-49063669.html
Урекян: нынешняя власть оставит след на десятилетия
Урекян: нынешняя власть оставит след на десятилетия
Урекян критикует действия молдавских властей
2022-02-21T08:00+0200
2022-02-21T08:00+0200
2022-02-21T10:07+0200
радио
молдова
серафим урекян
власть
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Урекян: нынешняя власть оставит след на десятилетия
Урекян: нынешняя власть оставит след на десятилетия
Нынешняя власть ведет себя не просто неуверенно, а допускает ошибку за ошибкой – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экс-примар Кишинева Серафим Урекян.Еще хуже то, что период правления партии власти пришелся на энергетический кризис во всем мире, считает ветеран молдавской политики."Конечно, беда не приходит одна. Со всех сторон ситуация становится все хуже, люди уже не видят выхода из этой ситуации, тем более при некомпетентном правительстве и всех остальных органах управлениях государственной властью республики Молдова", – сказал собеседник.По мнению Урекяна, поведение властей больше напоминает ему не продуманную работу, а хаотичные эксперименты на гражданах.В конце октября 2021 года молдавская компания Energocom и польский концерн PGNiG подписали соглашение о пробной закупке 1 миллиона кубометров природного газа. Ранее Кишинев впервые объявил режим ЧП из-за дефицита газа.
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Сергей Цуркану
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молдова, серафим урекян, власть, аудио
Урекян: нынешняя власть оставит след на десятилетия
08:00 21.02.2022 (обновлено: 10:07 21.02.2022) Подписаться на
Экс-примар Кишинева считает, что правительство Молдовы допустило ряд непростительных ошибок.
Нынешняя власть ведет себя не просто неуверенно, а допускает ошибку за ошибкой – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал экс-примар Кишинева Серафим Урекян.
"Хочу выразить большие сомнения в правильном курсе. Я думаю, что эти эксперименты над жителями Молдовы оставят глубокий след на десятилетия. Память о правлении этих деятелей, которые считают, что они сегодня управляют государством", – сказал Урекян.
Еще хуже то, что период правления партии власти пришелся на энергетический кризис во всем мире, считает ветеран молдавской политики.
"Конечно, беда не приходит одна. Со всех сторон ситуация становится все хуже, люди уже не видят выхода из этой ситуации, тем более при некомпетентном правительстве и всех остальных органах управлениях государственной властью республики Молдова", – сказал собеседник.
По мнению Урекяна, поведение властей больше напоминает ему не продуманную работу, а хаотичные эксперименты на гражданах.
"Все ошибки, которые они совершили при решении газовой проблемы, эксперименты с приобретением газа из других источников, когда проели за 24 часа 17 миллионов долларов, и так далее – мы придем в никуда с подобным. И насчет государственного управления – как в анекдоте: коммунисты делали эксперименты на мышах, а эти – на людях", – резюмировал Урекян.
В конце октября 2021 года молдавская компания Energocom и польский концерн PGNiG подписали соглашение о пробной закупке 1 миллиона кубометров природного газа. Ранее Кишинев впервые объявил режим ЧП из-за дефицита газа.