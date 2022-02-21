В Гагаузии степной пожар чуть было не уничтожил жилые дома
20:02 21.02.2022 (обновлено: 20:26 21.02.2022)
© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии участились лесные пожары
© Sputnik / Maxim Topal
За неделю на юге Молдовы сгорели почти 200 гектаров сухой растительности: на полях и в лесных массивах.
КОМРАТ, 21 фев – Sputnik, Максим Топал. Очередной пожар тушили утром 21 февраля. Огонь быстро распространился на площади в половину гектара, и остановить его смог только оперативно прибывший на место пожарный расчет.
Установившаяся в Молдове в середине февраля сухая и ветреная погода добавляет хлопот пожарным. Сухой растительности достаточно одной лишь искры или брошенного окурка сигареты – и через полчаса пылать может обочина дороги на десятки метров вокруг.
© Sputnik / Maxim TopalБрошенный окурок может привести к пожару на обочине дорог
Брошенный окурок может привести к пожару на обочине дорог
© Sputnik / Maxim Topal
По словам огнеборцев, пожар может произойти от любой искры или брошенного окурка, а сухая и ветреная погода способствует распространению огня.
© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии участились лесные пожары
В Гагаузии участились лесные пожары
© Sputnik / Maxim Topal
Халатное отношение граждан в конце минувшей недели едва не привело к трагедии в селе Чок-Майдан Комратского района. Там огонь едва не перекинулся с поля на жилые дома. Благодаря оперативным действиям пожарных и местных жителей огонь удалось потушить, однако, по словам сельчан, они успели испугаться "не на шутку".
© Sputnik / Maxim TopalЖительница Чок-Майдана Мария говорит что от пожара сильно испугалась
Жительница Чок-Майдана Мария говорит что от пожара сильно испугалась
© Sputnik / Maxim Topal
"С ребенком в комнате сидела, очень испугалась. Деревья пострадали, кусты. Успели потушить, девочки, мужчины помогли", – рассказывает журналистам жительница Чок-Майдана Мария.
По словам землеустроителя Анатолия Задыра, горел овраг и пастбище за селом. Но ветер перенес пламя на пять приусадебных участков, которые сгорели до половины.
© Sputnik / Maxim TopalПоследствия пожара для Гослесфонда в Чок-Майдане
Последствия пожара для Гослесфонда в Чок-Майдане
© Sputnik / Maxim Topal
Спустя два дня в этом же населенном пункте загорелся молодой лес, который находится на балансе государственного предприятия "Лесное хозяйство" Комрата. Первым заметил огонь и принялся его тушить местный лесник Анатолий Плукчи.
© Sputnik / Maxim TopalПервым пожар в Чок-Майдане начал тушить лесник Анатолий Плукчи
Первым пожар в Чок-Майдане начал тушить лесник Анатолий Плукчи
© Sputnik / Maxim Topal
"В течение 10 минут я попал на это место. Был сильный ветер, он уносил огонь все дальше и дальше. Я попытался тушить сам, увидел, что не получается, и позвонил пожарной службе. В течение 10-15 минут они прибыли и потушили пожар", – сказал Анатолий Плукчи.
© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии участились лесные пожары
В Гагаузии участились лесные пожары
© Sputnik / Maxim Topal
Молодой лес, который был высажен в селе Чок-Майдан шесть лет назад, скорее всего, загорелся из-за непотушенного костра, которые привыкли разжигать местные жители после уборки кладбища.
"Здесь сгорела в основном сухая растительность и повреждена часть насаждений государственного лесфонда. По нашим данным, 3,1 гектара повреждено. Если виновные находятся, то они возмещают этот ущерб, но мы обязаны вместе с примэрией провести здесь восстановительные работы", – сказал директор Лесного хозяйства Алексей Куликов.
© Sputnik / Maxim TopalВ Чок-Майдане пострадали от огня больше 3 гектар только земель Лесфонда, заявил Алексей Куликов
В Чок-Майдане пострадали от огня больше 3 гектар только земель Лесфонда, заявил Алексей Куликов
© Sputnik / Maxim Topal
В региональном управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии признаются, что пожарные работают на пределе. С 14 по 20 февраля на тушение сухой растительности пожарные выезжали 46 раз, повреждена огнем площадь почти в 200 гектаров, из них 13,5 – лесопосадки. По предварительным данным, причинами возгораний являются поджог и неосторожное обращение с огнем.