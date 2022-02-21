Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220221/v-gagauzii-stepnoy-pozhar-chut-bylo-ne-unichtozhil-zhilye-doma-49161611.html
В Гагаузии степной пожар чуть было не уничтожил жилые дома
В Гагаузии степной пожар чуть было не уничтожил жилые дома
За неделю на юге Молдовы сгорели почти 200 гектаров сухой растительности: на полях и в лесных массивах.
2022-02-21T20:02+0200
2022-02-21T20:26+0200
общество
в молдове
гагаузия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/15/49162549_2:0:1598:898_1920x0_80_0_0_0965f35ba188690f138522dceb44ee2d.jpg
КОМРАТ, 21 фев – Sputnik, Максим Топал. Очередной пожар тушили утром 21 февраля. Огонь быстро распространился на площади в половину гектара, и остановить его смог только оперативно прибывший на место пожарный расчет.Установившаяся в Молдове в середине февраля сухая и ветреная погода добавляет хлопот пожарным. Сухой растительности достаточно одной лишь искры или брошенного окурка сигареты – и через полчаса пылать может обочина дороги на десятки метров вокруг.По словам огнеборцев, пожар может произойти от любой искры или брошенного окурка, а сухая и ветреная погода способствует распространению огня.Халатное отношение граждан в конце минувшей недели едва не привело к трагедии в селе Чок-Майдан Комратского района. Там огонь едва не перекинулся с поля на жилые дома. Благодаря оперативным действиям пожарных и местных жителей огонь удалось потушить, однако, по словам сельчан, они успели испугаться "не на шутку".По словам землеустроителя Анатолия Задыра, горел овраг и пастбище за селом. Но ветер перенес пламя на пять приусадебных участков, которые сгорели до половины.Спустя два дня в этом же населенном пункте загорелся молодой лес, который находится на балансе государственного предприятия "Лесное хозяйство" Комрата. Первым заметил огонь и принялся его тушить местный лесник Анатолий Плукчи."В течение 10 минут я попал на это место. Был сильный ветер, он уносил огонь все дальше и дальше. Я попытался тушить сам, увидел, что не получается, и позвонил пожарной службе. В течение 10-15 минут они прибыли и потушили пожар", – сказал Анатолий Плукчи.Молодой лес, который был высажен в селе Чок-Майдан шесть лет назад, скорее всего, загорелся из-за непотушенного костра, которые привыкли разжигать местные жители после уборки кладбища.В региональном управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии признаются, что пожарные работают на пределе. С 14 по 20 февраля на тушение сухой растительности пожарные выезжали 46 раз, повреждена огнем площадь почти в 200 гектаров, из них 13,5 – лесопосадки. По предварительным данным, причинами возгораний являются поджог и неосторожное обращение с огнем.Пожарные в деле: более ста возгораний сухой растительности потушили в МолдовеТрагедия на севере Молдовы: в пожаре погибли два человекаСотни гектаров в огне: в Молдове не прекращаются пожары
https://ru.sputnik.md/20220221/prirodnye-pozhary-argentina-49133789.html
гагаузия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/15/49162549_201:0:1398:898_1920x0_80_0_0_1d3f6f1db1cd72110ea755ba97c777d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, гагаузия, пожар

В Гагаузии степной пожар чуть было не уничтожил жилые дома

20:02 21.02.2022 (обновлено: 20:26 21.02.2022)
© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии участились лесные пожары
В Гагаузии участились лесные пожары - Sputnik Молдова, 1920, 21.02.2022
© Sputnik / Maxim Topal
Подписаться наGoogle news
За неделю на юге Молдовы сгорели почти 200 гектаров сухой растительности: на полях и в лесных массивах.
КОМРАТ, 21 фев – Sputnik, Максим Топал. Очередной пожар тушили утром 21 февраля. Огонь быстро распространился на площади в половину гектара, и остановить его смог только оперативно прибывший на место пожарный расчет.
Установившаяся в Молдове в середине февраля сухая и ветреная погода добавляет хлопот пожарным. Сухой растительности достаточно одной лишь искры или брошенного окурка сигареты – и через полчаса пылать может обочина дороги на десятки метров вокруг.
© Sputnik / Maxim TopalБрошенный окурок может привести к пожару на обочине дорог
Брошенный окурок может привести к пожару на обочине дорог - Sputnik Молдова, 1920, 21.02.2022
Брошенный окурок может привести к пожару на обочине дорог
© Sputnik / Maxim Topal
По словам огнеборцев, пожар может произойти от любой искры или брошенного окурка, а сухая и ветреная погода способствует распространению огня.
© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии участились лесные пожары
В Гагаузии участились лесные пожары - Sputnik Молдова, 1920, 21.02.2022
В Гагаузии участились лесные пожары
© Sputnik / Maxim Topal
Халатное отношение граждан в конце минувшей недели едва не привело к трагедии в селе Чок-Майдан Комратского района. Там огонь едва не перекинулся с поля на жилые дома. Благодаря оперативным действиям пожарных и местных жителей огонь удалось потушить, однако, по словам сельчан, они успели испугаться "не на шутку".
© Sputnik / Maxim TopalЖительница Чок-Майдана Мария говорит что от пожара сильно испугалась
Жительница Чок-Майдана Мария говорит что от пожара сильно испугалась - Sputnik Молдова, 1920, 21.02.2022
Жительница Чок-Майдана Мария говорит что от пожара сильно испугалась
© Sputnik / Maxim Topal

"С ребенком в комнате сидела, очень испугалась. Деревья пострадали, кусты. Успели потушить, девочки, мужчины помогли", – рассказывает журналистам жительница Чок-Майдана Мария.

По словам землеустроителя Анатолия Задыра, горел овраг и пастбище за селом. Но ветер перенес пламя на пять приусадебных участков, которые сгорели до половины.
© Sputnik / Maxim TopalПоследствия пожара для Гослесфонда в Чок-Майдане
Последствия пожара для Гослесфонда в Чок-Майдане - Sputnik Молдова, 1920, 21.02.2022
Последствия пожара для Гослесфонда в Чок-Майдане
© Sputnik / Maxim Topal
Спустя два дня в этом же населенном пункте загорелся молодой лес, который находится на балансе государственного предприятия "Лесное хозяйство" Комрата. Первым заметил огонь и принялся его тушить местный лесник Анатолий Плукчи.
© Sputnik / Maxim TopalПервым пожар в Чок-Майдане начал тушить лесник Анатолий Плукчи
Первым пожар в Чок-Майдане начал тушить лесник Анатолий Плукчи - Sputnik Молдова, 1920, 21.02.2022
Первым пожар в Чок-Майдане начал тушить лесник Анатолий Плукчи
© Sputnik / Maxim Topal
"В течение 10 минут я попал на это место. Был сильный ветер, он уносил огонь все дальше и дальше. Я попытался тушить сам, увидел, что не получается, и позвонил пожарной службе. В течение 10-15 минут они прибыли и потушили пожар", – сказал Анатолий Плукчи.
© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии участились лесные пожары
В Гагаузии участились лесные пожары - Sputnik Молдова, 1920, 21.02.2022
В Гагаузии участились лесные пожары
© Sputnik / Maxim Topal
Молодой лес, который был высажен в селе Чок-Майдан шесть лет назад, скорее всего, загорелся из-за непотушенного костра, которые привыкли разжигать местные жители после уборки кладбища.

"Здесь сгорела в основном сухая растительность и повреждена часть насаждений государственного лесфонда. По нашим данным, 3,1 гектара повреждено. Если виновные находятся, то они возмещают этот ущерб, но мы обязаны вместе с примэрией провести здесь восстановительные работы", – сказал директор Лесного хозяйства Алексей Куликов.

© Sputnik / Maxim TopalВ Чок-Майдане пострадали от огня больше 3 гектар только земель Лесфонда, заявил Алексей Куликов
В Чок-Майдане пострадали от огня больше 3 гектар только земель Лесфонда, заявил Алексей Куликов - Sputnik Молдова, 1920, 21.02.2022
В Чок-Майдане пострадали от огня больше 3 гектар только земель Лесфонда, заявил Алексей Куликов
© Sputnik / Maxim Topal
В региональном управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии признаются, что пожарные работают на пределе. С 14 по 20 февраля на тушение сухой растительности пожарные выезжали 46 раз, повреждена огнем площадь почти в 200 гектаров, из них 13,5 – лесопосадки. По предварительным данным, причинами возгораний являются поджог и неосторожное обращение с огнем.
Горящий лес в аргентинской провинции Корриентес - Sputnik Молдова, 1920, 21.02.2022
Фото
Огонь не щадит никого: сильнейшие природные пожары в Аргентине
13:42
Пожарные в деле: более ста возгораний сухой растительности потушили в Молдове
Трагедия на севере Молдовы: в пожаре погибли два человека
Сотни гектаров в огне: в Молдове не прекращаются пожары
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала