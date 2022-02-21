https://ru.sputnik.md/20220221/v-gagauzii-stepnoy-pozhar-chut-bylo-ne-unichtozhil-zhilye-doma-49161611.html

В Гагаузии степной пожар чуть было не уничтожил жилые дома

В Гагаузии степной пожар чуть было не уничтожил жилые дома

За неделю на юге Молдовы сгорели почти 200 гектаров сухой растительности: на полях и в лесных массивах.

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КОМРАТ, 21 фев – Sputnik, Максим Топал. Очередной пожар тушили утром 21 февраля. Огонь быстро распространился на площади в половину гектара, и остановить его смог только оперативно прибывший на место пожарный расчет.Установившаяся в Молдове в середине февраля сухая и ветреная погода добавляет хлопот пожарным. Сухой растительности достаточно одной лишь искры или брошенного окурка сигареты – и через полчаса пылать может обочина дороги на десятки метров вокруг.По словам огнеборцев, пожар может произойти от любой искры или брошенного окурка, а сухая и ветреная погода способствует распространению огня.Халатное отношение граждан в конце минувшей недели едва не привело к трагедии в селе Чок-Майдан Комратского района. Там огонь едва не перекинулся с поля на жилые дома. Благодаря оперативным действиям пожарных и местных жителей огонь удалось потушить, однако, по словам сельчан, они успели испугаться "не на шутку".По словам землеустроителя Анатолия Задыра, горел овраг и пастбище за селом. Но ветер перенес пламя на пять приусадебных участков, которые сгорели до половины.Спустя два дня в этом же населенном пункте загорелся молодой лес, который находится на балансе государственного предприятия "Лесное хозяйство" Комрата. Первым заметил огонь и принялся его тушить местный лесник Анатолий Плукчи."В течение 10 минут я попал на это место. Был сильный ветер, он уносил огонь все дальше и дальше. Я попытался тушить сам, увидел, что не получается, и позвонил пожарной службе. В течение 10-15 минут они прибыли и потушили пожар", – сказал Анатолий Плукчи.Молодой лес, который был высажен в селе Чок-Майдан шесть лет назад, скорее всего, загорелся из-за непотушенного костра, которые привыкли разжигать местные жители после уборки кладбища.В региональном управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии признаются, что пожарные работают на пределе. С 14 по 20 февраля на тушение сухой растительности пожарные выезжали 46 раз, повреждена огнем площадь почти в 200 гектаров, из них 13,5 – лесопосадки. По предварительным данным, причинами возгораний являются поджог и неосторожное обращение с огнем.Пожарные в деле: более ста возгораний сухой растительности потушили в МолдовеТрагедия на севере Молдовы: в пожаре погибли два человекаСотни гектаров в огне: в Молдове не прекращаются пожары

https://ru.sputnik.md/20220221/prirodnye-pozhary-argentina-49133789.html

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в молдове, гагаузия, пожар